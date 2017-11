BMW X3 phiên bản 2018 có giá từ 2,5 tỷ đồng

Đối thủ mới của Volvo XC60 thế hệ mới (2,1 tỷ đồng) vừa ra mắt tại Thái Lan tiếp tục gặp khó với mẫu xe SUV BMW X3 2018 đến từ thương hiệu Đức. Ở thời điểm hiện tại, thị trường “xứ sở Chùa vàng” chỉ mới đón nhận một biến thể duy nhất là cấu hình X3 xDrive20d giá 3,699 triệu baht (2,5 tỷ đồng). Về khả năng vận hành, BMW X3 2018 tại Thái Lan được trang bị máy diesel tăng áp 2.0 lít cùng cơ cấu dẫn động 4 bánh qua cầu sau nhờ hộp số tự động 8 cấp. So sánh giá bán với một số đối thủ sừng sỏ như Audi Q5 và Mercedes-Benz GLC250d thì giá bán của X3 2018 không cao hơn là bao nhiêu. Ví dụ như chiếc Audi Q5 35 TDI trang bị động cơ 2.0 lít tăng áp 190 mã lực, giá bán khởi điểm từ 3,39 triệu baht (2,3 tỷ đồng). Hay chiếc Mercedes-Benz GLC250d sở hữu động cơ tăng áp 2.1 lít công suất 204 mã lực đi kèm hộp số tự động 9 cấp với giá bán từ 3,24 triệu baht (2,2 tỷ đồng). Sự ra mắt của BMW X3 2018 trong phân khúc SUV hạng sang cỡ trung tại thị trường Thái Lan được dự đoán sẽ có một cuộc cạnh tranh khốc liệt trong thời gian tới. Ở thế hệ thứ 3, BMW X3 2018 nổi bật với một số thay đổi mang đến dáng vẻ năng động hơn, mạnh mẽ hơn đặc biệt là bộ lưới tản nhiệt 3D kiểu mới cùng đèn sương mù 6 cạnh. Phía sau là cụm đèn hậu dạng LED, cánh lướt gió và ống xả kép. BMW X3 2018 có chiều dài cơ sở tăng 5,5 cm, gia tăng không gian nội thất thêm đáng kể. Nội thất của xe mang những trang bị giống với dòng 5 Series 2017, vô-lăng tích hợp phím chức năng, màn hình giải trí cảm ứng, điều khiển bằng cử chỉ tay, tùy chọn chìa khóa điều khiển cao cấp (giống i8). Tiếp đến là hệ thống hiển thị trên kính lái HUD lớn hơn 75% so với thế hệ trước và vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc về đồ họa, độ phân giải và các tùy chọn thông tin kỹ thuật khác. Hệ thống camera 360 độ hiển thị trên ứng dụng của điện thoại. Trang bị công nghệ an toàn trên xe gồm: kiểm soát hành trình chủ động (Active Cruise Control), cảnh báo điểm mù, cảnh báo người đi bộ, cảnh báo va chạm, giới hạn tốc độ dựa trên dữ liệu bản đồ, khả năng giữ làn đường chủ động cũng như các cảnh báo về giao thông.

