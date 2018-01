BMW X2 2019 giá từ 870 triệu đồng "đấu" Mercedes GLC

Tại triển lãm Detroit Auto Show 2018 đang diễn ra tại Mỹ, hãng xe sang Đức đã chính thức giới thiệu mẫu crossover được mong chờ nhất trong năm 2018 của mình là chiếc BMW X2 bản 2019. Hiện tại 2 đối thủ đồng hương của BMW cũng đang rất thành công trong phân khúc này bằng những mẫu xe như Mercedes-Benz GLC hay Audi Q2. BMW X2 phiên bản 2019 mới này được hãng xe Đức xây dựng dựa trên X1 nhưng ngắn và thấp hơn, trông giống với một chiếc hatchback lai với một chiếc crossover truyền thống. Xe sở hữu chiều dài ngắn hơn 81 mm và thấp hơn 71 mm so với X1 nhưng có cùng chiều dài trục cơ sở. Điểm nhấn của BMW X2 nằm ở lưới tản nhiệt hình quả thận (phần dưới của lưới tản nhiệt rộng hơn phần trên) và gói phụ kiện M Sport X mới. Đèn của xe thiết kế pha mượt mà, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Tổng thể, BMW X2 mới được nhấn nhá thêm bởi kính chắn gió thể thao phía trước, những tấm kính cửa sổ nhỏ gọn quanh xe, mui xe dốc nhẹ về phía sau và kết thúc bằng cánh lướt gió gắn trên nắp cốp. Đuôi xe với các điểm nhấn nhá mang hơi hướng các đàn anh trong dòng X series. Tổng thể của BMW X2 trở nên mạnh mẽ hơn nhờ những đường gân rõ nét chạy dọc thân xe, các cụm đèn hậu LED thể thao và logo BMW trên cột C - tương tự những mẫu 2000 CS và 3.0 CSL. Điều này giúp nhấn mạnh tính thể thao cũng như là đặc điểm nhận dạng của BMW X2. vành tiêu chuẩn 18 inch là tùy chọn vành 19 hoặc 20 inch. Bên trong xe, cụm điều khiển trung tâm được thiết kế tập trung vào người lái theo truyền thống của các dòng xe thể thao nhà BMW. Bên cạnh đó, BMW cung cấp một loạt tùy chọn nội thất khác như bọc da Dakota, trang trí bằng gỗ và nhôm cùng cửa sổ trời toàn cảnh. Tùy chọn gói đèn LED nội thất (LED Interior Lighting) cũng là điểm đáng chú ý. X2 bản tiêu chuẩn được trang bị màn hình thông tin giải trí 6,5 inch. Trong khi đó, bản cao cấp được trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió HUD và hệ thống thông tin giải trí nâng cấp với màn hình 8,8 inch và được hỗ trợ những tính năng quen thuộc Apple CarPlay. Nội thất của X2 còn sở hữu những chi tiết cao cấp như chỉ khâu màu đối lập, chất liệu sensatec và da alcantara cao cấp. Khoang hành lý của chiếc crossover hạng sang này có dung tích lên đến 470 lít. Ngoài ra, X2 các tính năng an toàn như hỗ trợ đèn pha, phanh trong thành phố, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ lúc tắc đường... BMW X2 được trang bị động cơ 2 lít, 4 xi-lanh tăng áp sản sinh công suất 228 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Với gói tùy chọn M Sport X, chiếc xe này có thêm lẫy sang số trên vô-lăng. Theo BMW, xe có khả năng tăng tốc 0-97 km/h sau 6,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 209 km/h. Sự khác biệt giữa các phiên bản của BMW X2. Bản tiêu chuẩn của X2 sẽ được trang bị nẹp xung quanh màu đen và sở hữu chiều cao gầm nhỉnh hơn 10 mm so với phiên bản thể thao M. BMW X2 bản 2019 sẽ được bán ra từ tháng 3/2018 với giá dự kiến là từ 38.400 USD (tương đương 870 triệu đồng). Phiên bản X2 cao cấp nhất sẽ có giá lên tới 53.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng) tại thị trường Mỹ. Xem chi tiết BMW X2 mới tại Detroit Auto Show 2018.

