BMW S1000XR chính hãng giá hơn 700 triệu tại VN

Ra mắt lần đầu tại triển lãm EICMA 2014, mẫu môtô BMW S1000XR là dòng xe đường trường (adventure) mới của chi nhánh BMW Motorrad. Với mẫu xe này, BMW muốn cung cấp cho khách hàng thêm một sự lựa chọn mới bên cạnh dòng R1200GS truyền thống. Tuy nhiên về cơ bản, có thể coi S1000XR là phiên bản Adventure của S1000RR, do 2 chiếc xe này chia sẻ rất nhiều chi tiết quan trọng với nhau. Thậm chí, BMW cũng đã từng cố gắng quảng cáo rằng mẫu xe S1000XR này là một phiên bản sport adventure hoàn toàn mới. Về thiết kế, S1000XR có phong cách tương tự S1000RR nhưng ít "cực đoan" hơn. Điều này được thể hiện rõ ở đèn pha kép đối xứng, thay vì bất đối xứng như mẫu superbike kia. Nằm giữa 2 đèn pha chính của xe còn có thêm một đèn LED định vị nữa để tăng độ an toàn khi đi đêm. Bộ khung càng của XR thiết kế mới, có độ cứng hơn hẳn S1000R và RR, để chịu được sức nặng của hành khách và những thùng chứa hành lý. Bên cạnh đó, S1000XR cũng được trang bị quây gió half-fairing ở hai bên thân xe, mặc dù không có thiết kế "mang cá mập" như S1000XR. Bảng đồng hồ của S1000XR adventure cũng được thiết kế giống như S1000RR, chỉ khác mặt số ở báo tua. Phía trước của chiếc xe có kính chắn gió lớn để cản gió và bụi trên đường trường. Trên bảng đồng hồ có sẵn giá để gắn hệ thống dẫn đường tùy chọn của Garmin. Cả 2 bên tay ga và phanh đều có vòng bảo vệ khá chắc chắn, trong khi 2 cùm công tắc đều được tích hợp các nút điều khiển những hệ thống điện tử của xe. S1000XR sở hữu đầy đủ các hệ thống tiên tiến như treo điện tử ESA, ổn định tự động ASC,... Với bình xăng có kích thước lên tới 20 lít và bình phụ 4 lít, chiếc xe có thể tự tin chinh phục những hành trình dài. Theo hãng xe BMW Motorrad cho biết, mức tiêu thụ trung bình của xe là 5,8l/100 km ở tốc độ lên tới 120 km/h. Tuy nhiên chiếc xe chỉ hoạt động tốt nhất với xăng A95 trở lên. Xe sở hữu yên đôi dạng mềm. Phần đèn hậu của S1000XR khá giống S1000RR, bên dưới là cặp đèn xi-nhan sử dụng công nghệ LED. Tuy nhiên để phục vụ cho những chuyến đi xa, phía sau xe đã có hàng loạt các tay nắm và giá thép để có thể dễ dàng lắp thêm thùng đồ phía sau/2 bên hông. Ở phía trước, chiếc xe cũng có cặp phuộc USD đường kính 46 mm nhưng với hành trình lên tới 150 mm. Trợ lực tay lái được thiết kế đút gầm ngay phía dưới đầu xe. Chiều cao yên so với mặt đất của BMW S1000XR rơi vào khoảng 840 mm. BMW trang bị cho mẫu xe này bộ vành 5 chấu chữ Y có thiết kế tương tự S1000RR, kèm theo hệ thống phanh đĩa kép với heo Brembo 4 pis ABS. Đi kèm với bộ mâm là lốp trước có kích thước 120/70/17 trong khi lốp sau là 190/55/17 (đều là lốp không săm). Phuộc sau của S1000XR là dạng monoshock, cũng có khoảng hành trình lên tới 140 mm. Chưa hết, BMW S1000XR còn được cung cấp hệ thống kiểm soát độ ổn định ASC, chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo DTC, treo bán chủ động ESA, kiểm soát hành trình cùng 2 chế độ lái là tiêu chuẩn và đường mưa. Nằm giữa khung xe của S1000XR là khối động cơ 999 cc DOHC 4 xi-lanh thẳng hàng, đi kèm với hộp số 6 cấp. Đây cũng là khối động cơ được BMW trang bị cho S1000RR và chiếc naked-bike S1000R. Tuy nhiên so với S1000RR, động cơ này đã được BMW sửa lại, giảm công suất xuống còn 158 mã lực và mô-men xoắn giữ nguyên 112 Nm. BMW S1000XR được xem là đối thủ trực tiếp của Ducati Multistrada 1200, Suzuki V-Strom 1000, Kawasaki Versys 1000... Tại thị trường Việt Nam, S1000XR hiện đã được phân phối chính hãng BMW với giá khoảng 750 triệu đồng (đã bao gồm phí trước bạ), kèm theo chế độ bảo hành 2 năm. Tuy nhiên so với "người anh em" S1000RR, mẫu xe này ít được các biker để ý tới hơn.

Ra mắt lần đầu tại triển lãm EICMA 2014, mẫu môtô BMW S1000XR là dòng xe đường trường (adventure) mới của chi nhánh BMW Motorrad. Với mẫu xe này, BMW muốn cung cấp cho khách hàng thêm một sự lựa chọn mới bên cạnh dòng R1200GS truyền thống. Tuy nhiên về cơ bản, có thể coi S1000XR là phiên bản Adventure của S1000RR, do 2 chiếc xe này chia sẻ rất nhiều chi tiết quan trọng với nhau. Thậm chí, BMW cũng đã từng cố gắng quảng cáo rằng mẫu xe S1000XR này là một phiên bản sport adventure hoàn toàn mới. Về thiết kế, S1000XR có phong cách tương tự S1000RR nhưng ít "cực đoan" hơn. Điều này được thể hiện rõ ở đèn pha kép đối xứng, thay vì bất đối xứng như mẫu superbike kia. Nằm giữa 2 đèn pha chính của xe còn có thêm một đèn LED định vị nữa để tăng độ an toàn khi đi đêm. Bộ khung càng của XR thiết kế mới, có độ cứng hơn hẳn S1000R và RR, để chịu được sức nặng của hành khách và những thùng chứa hành lý. Bên cạnh đó, S1000XR cũng được trang bị quây gió half-fairing ở hai bên thân xe, mặc dù không có thiết kế "mang cá mập" như S1000XR. Bảng đồng hồ của S1000XR adventure cũng được thiết kế giống như S1000RR, chỉ khác mặt số ở báo tua. Phía trước của chiếc xe có kính chắn gió lớn để cản gió và bụi trên đường trường. Trên bảng đồng hồ có sẵn giá để gắn hệ thống dẫn đường tùy chọn của Garmin. Cả 2 bên tay ga và phanh đều có vòng bảo vệ khá chắc chắn, trong khi 2 cùm công tắc đều được tích hợp các nút điều khiển những hệ thống điện tử của xe. S1000XR sở hữu đầy đủ các hệ thống tiên tiến như treo điện tử ESA, ổn định tự động ASC,... Với bình xăng có kích thước lên tới 20 lít và bình phụ 4 lít, chiếc xe có thể tự tin chinh phục những hành trình dài. Theo hãng xe BMW Motorrad cho biết, mức tiêu thụ trung bình của xe là 5,8l/100 km ở tốc độ lên tới 120 km/h. Tuy nhiên chiếc xe chỉ hoạt động tốt nhất với xăng A95 trở lên. Xe sở hữu yên đôi dạng mềm. Phần đèn hậu của S1000XR khá giống S1000RR, bên dưới là cặp đèn xi-nhan sử dụng công nghệ LED. Tuy nhiên để phục vụ cho những chuyến đi xa, phía sau xe đã có hàng loạt các tay nắm và giá thép để có thể dễ dàng lắp thêm thùng đồ phía sau/2 bên hông. Ở phía trước, chiếc xe cũng có cặp phuộc USD đường kính 46 mm nhưng với hành trình lên tới 150 mm. Trợ lực tay lái được thiết kế đút gầm ngay phía dưới đầu xe. Chiều cao yên so với mặt đất của BMW S1000XR rơi vào khoảng 840 mm. BMW trang bị cho mẫu xe này bộ vành 5 chấu chữ Y có thiết kế tương tự S1000RR, kèm theo hệ thống phanh đĩa kép với heo Brembo 4 pis ABS. Đi kèm với bộ mâm là lốp trước có kích thước 120/70/17 trong khi lốp sau là 190/55/17 (đều là lốp không săm). Phuộc sau của S1000XR là dạng monoshock, cũng có khoảng hành trình lên tới 140 mm. Chưa hết, BMW S1000XR còn được cung cấp hệ thống kiểm soát độ ổn định ASC, chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo DTC, treo bán chủ động ESA, kiểm soát hành trình cùng 2 chế độ lái là tiêu chuẩn và đường mưa. Nằm giữa khung xe của S1000XR là khối động cơ 999 cc DOHC 4 xi-lanh thẳng hàng, đi kèm với hộp số 6 cấp. Đây cũng là khối động cơ được BMW trang bị cho S1000RR và chiếc naked-bike S1000R. Tuy nhiên so với S1000RR, động cơ này đã được BMW sửa lại, giảm công suất xuống còn 158 mã lực và mô-men xoắn giữ nguyên 112 Nm. BMW S1000XR được xem là đối thủ trực tiếp của Ducati Multistrada 1200, Suzuki V-Strom 1000, Kawasaki Versys 1000... Tại thị trường Việt Nam , S1000XR hiện đã được phân phối chính hãng BMW với giá khoảng 750 triệu đồng (đã bao gồm phí trước bạ), kèm theo chế độ bảo hành 2 năm. Tuy nhiên so với "người anh em" S1000RR, mẫu xe này ít được các biker để ý tới hơn.