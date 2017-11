BMW ra mắt X3 2018 “đấu” Mercedes-Benz GLC

Trong 7 năm kể từ sau khi thế hệ thứ 2 của dòng crossover cao cấp hạng D BMW X3 ra đời, hàng loạt các đối thủ mới đã xuất hiện như Mercedes GLC, Volvo XC60, Audi Q5, Lexus NX... Để có thể cạnh tranh trong phân khúc này, phiên bản của mẫu xe BMW X3 bản 2018 đã vừa được hãng xe Đức ra mắt với thiết kế hoàn toàn mới từ trong ra ngoài. Mẫu xe ôtô BMW X3 thế hệ thứ 3 sẽ có hai loại động cơ 4 và 6 xy-lanh cùng hệ truyền động bốn bánh chủ động hoặc xDrive nổi tiếng của BMW. Động cơ bốn xy-lanh 2.0 lít được trang bị tăng áp kép, phiên bản sáu xy-lanh dung tích 3.0 lít cũng sử dụng tăng áp. Các thế hệ động cơ mới chia sẻ chung công nghệ và nền tảng với BMW 3 series và 5 series mới. Động cơ này mạnh mẽ hơn và mô-men xoắn lớn hơn so với người tiền nhiệm. Model xDrive30i có công suất 248 mã lực và 350 Nm mô-men xoắn. Cỗ máy này mạnh hơn thế hệ cũ 8 mã lực nhưng giảm 3 Nm mô-men xoắn. Biến thể cao cấp nhất BMW X3 M40i được trang bị động cơ cho công suất 360 mã lực cùng mô-men xoắn 500 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian xDrive. Chiếc xe tăng tốc từ 0-100 km/giờ mất 4,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/giờ (6 xi-lanh thẳng hàng dung tích 3.0L do giới hạn điện tử). Ấn tượng hơn nữa là động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng dung tích 3.0L trên M40i, sản sinh 355 mã lực và 500 Nm mô-men xoắn, tăng thêm 55 mã lực và 93 Nm mô-men xoắn so với thế hệ cũ. Chiếc xe tăng tốc từ 0-100 km/giờ mất 4,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/giờ. Cả hai khối động cơ này đều kết hợp cùng hộp số 8 cấp với cần số bán tự động. Bên cạnh hệ thống truyền động mới, kiểu dáng xe cũng thiết kế lại trông sâu sắc hơn. Chiều dài cơ sở dài hơn 5 cm so với trước. X3 mới có nắp ca-pô dài, đường gân chạy dọc thân xe và đường viền nổi bật phía sau trụ C, lấy cảm hứng từ X3 năm 2004. Chiều dài tổng thể cũng tăng thêm 5 cm. Mặt trước, chiếc crossover mới gây chú ý nhờ những lỗ hút khí lớn, đèn pha được đẩy lên mép trước, và lưới tản nhiệt hình quả thận biểu tượng của thương hiệu xe BMW nay đã tròn trịa hơn nhiều so với trước. Một số cửa chớp giúp tăng tính khí động học cũng xuất hiện ở phía thân xe. Ở phía sau, đèn hậu lớn ôm chặt và giúp chiếc xe trông cơ bắp hơn. Trên mẫu xe hoàn toàn mới này, hãng xe ôtô BMW đã thiết kế độ cao gầm của xe đạt 20 cm, tương đương với mẫu xe địa hình Jeep Grand Cherokee, chứng tỏ BMW muốn nhấn mạnh đến khả năng off-road của chiếc X3. BMW X3 2018 được trang bị vành hợp kim 20-inch 5 chấu kép, má phanh sơn xanh dương và cặp ống xả đặt đối xứng hai bên tạo nên một diện mạo thể thao hơn. Bên trong, cabin của X3 với bảng điều khiển trung tâm hướng về phía người lái. Trang bị tiêu chuẩn của X3 2018 bao gồm ghế thể thao bọc da Vernasca cao cấp với bộ điều chỉnh điện, hệ thống điều khiển khí hậu tự động ba vùng. Hàng ghế sau có thể gấp 40/20/40, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước. Các tính năng bổ sung khác bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh (tiêu chuẩn trên M40i), màn hình hiển thị head-up 12.0 inch và hệ thống giải trí cảm ứng 10,3 inch, có thể chạy phần mềm iDrive mới nhất của BMW và tương thích với Apple CarPlay. 3 cũng trang bị tính năng an toàn hàng đầu như điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn xe và hỗ trợ giữ làn, giúp xe có khả năng lái bán tự động. BMW X3 phiên bản 2018 hoàn toàn mới sẽ được bắt đầu bán từ tháng này. Giá bán chưa được công bố tuy nhiên với những công nghệ và động cơ mới, mẫu SUV nhỏ gọn của BMW sẽ có giá cao hơn 41.000 USD so với model rẻ nhất hiện nay.

