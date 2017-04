BMW ra mắt M760Li xDrive 2017 hơn 8 tỷ tại Thái Lan

BMW M760Li xDrive 2017 là mẫu sedan hạng sang cỡ lớn lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Geneva 2016 cách đây 1 năm. Vừa qua tại triển lãm ôtô Bangkok 2017, hãng BMW đã giới thiệu M760Li xDrive mới với khách hàng Thái Lan nói riêng và Đông Nam Á nói chung. BMW M760Li xDrive 2017 không phải là M7 như nhiều người từng mong đợi. Tuy nhiên, dù sao đây cũng là phiên bản đầu tiên của BMW 7-Series do bộ phận xe hiệu suất cao M Performance phát triển. Xe có kiểu dáng trục cơ sở dài, do đó, Mỹ và Trung Quốc là 2 thị trường nhắm đến đầu tiên của mẫu xe sang này. So với các phiên bản 7 Series thấp hơn, M760Li xDrive nổi bật nhờ có bộ bodykit thể thao tới tự bộ phận M-Performance. Xe sở hữu cản trước thanh lịch, cụm lưới tán nhiệt thiết kế dạng nan tách đôi hình "quả cật" không thể lẫm đi đâu được của thương hiệu xe sang BMW. BMW M760Li xDrive 2017 được giới thiệu tại Thái Lan mang trên mình gói phụ kiện Excellence tiêu chuẩn nên tập trung chủ yếu vào thiết kế sang trọng hơn là thể thao. Bộ phụ kiện này sẽ thay thế gói M thường thấy nên trên đuôi xe chỉ xuất hiện logo "V12" thay vì "M760Li". Chiếc xe cũng có một số điểm nổi bật đặc biệt, chẳng hạn như đèn pha LED với tùy chọn công nghệ chiếu sáng laser. Đuôi xe với đèn sau dạng led mới, logo V12 ở cột C, cặp ống xả kép thể thao được trang bị,… Ngoài ra còn sở hữu bộ mâm hợp kim nhẹ đa chấu màu bạc 20-inch BMW Individual, đi kèm với lốp 245/40 ZR20 ở bánh trước và 275/35 ZR20 ở bánh sau. Hai bên thân xe với một ốp viền mạ crom sáng bóng kéo dài từ phía hốc gió sát lốp trước bo tròn xung quanh xe. Giống như thiết kế ngoại thấti, cabin của xe mang lại cảm giác thanh lịch tổng thể với chất liệu da Alcantara màu nâu cùng các chi tiết nhôm màu bạc và gỗ màu nâu đen trang trí. Logo V12 ở bệ điều khiển trung tâm và vô lăng ba chấu chấu thể thao tích hợp lẫy gạt chuyển số. Một số chi tiết khác như hàng ghế trước thể thao, các ghế ngồi hoa văn đặc biệt, bệ cửa có đèn LED với dòng chữ M760Li và bảng đồng hồ với giới hạn tối đa 330 km/ giúp phiên bản này trở nên khác biệt so với những chiếc 7 Series khác từng ra mắt của BMW. Ở hàng ghế sau có cả bảng điều khiển trung tâm riêng, thêm vào đó là hai màn hình giải trí cảm ứng đa dụng nằm trên tựa đầu ghế trước. Bên cạnh đó, xe còn ddược trang bị hệ thống thông tin giải trí iDrive thế hệ mới cho phép điều khiển thông qua màn hình cảm ứng và nhận dạng giọng nói... M760Li xDrive 2017 sẽ được trang bị sẵn hệ thống treo thích ứng Executive Drive Pro và hệ thống đánh lái 4 bánh Integral Active Steering tiêu chuẩn. Xe cũng có khả năng tự động đỗ xe từ xa, thông qua chìa khoá thông minh được tích hợp giống như nhiều mẫu BMW hạng sang khác. M760Li xDrive 2017 sở hữu khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6,6 lít, sản sinh công suất tối đa 592 mã lực tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 800 Nm tại vòng tua máy 1.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số Steptronic Sport tự động 8 cấp do bộ phận M Performance cải tiến và hệ dẫn động 2 cầu xDrive quen thuộc. Theo hãng BMW, M760Li xDrive 2017 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,9, nhanh hơn M5 và đối thủ Mercedes-AMG S65. Trong khi đó, vận tốc tối đa của M760Li xDrive 2017 bị giới hạn ở mức 250 km/h. Nếu được trang bị gói M Driver’s Package tùy chọn, xe có thể đạt vận tốc tối đa 305 km/h. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe này có giá khởi điểm từ 12,499 triệu Baht (tương đương 8,27 tỷ đồng). Như vậy, M760Li xDrive 2017 chưa phải là mẫu xe 7-Series nhanh nhất mà phải kể đến là BMW Alpine B7 xDrive - xe chỉ với động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4,4 lít, tạo ra công suất tối đa 600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Động cơ cho phép BMW Alpine B7 xDrive tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,7 giây.

