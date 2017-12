BMW ra mắt 6-Series Gran Turismo 2018 giá 1,6 tỷ đồng

Mẫu xe ôtô BMW 6-Series Gran Turismo 2018 được đánh giá là bước cải tiến lớn cả về diện mạo lẫn hàng loạt nội thất hiện đại tuyệt đẹp bên trong. So với phiên bản thế hệ 5-Series GT, BMW 6-Series có nhiều cải tiến rất đáng chú ý. Mẫu xe 6-Series GT đặc biệt này có phong cách thể thao hơn và có tỷ lệ cân xứng hơn. Và... là dòng xe 640i, phiên bản hệ dẫn động cầu sau với diện mạo được sơn màu trắng sang chảnh. Được biết, đội ngũ kỹ thuật của hãng xe sang BMW đã tăng chiều dài xe thành 5 m và giảm 21 mm chiều cao. Cốp sau cũng được tái thiết kế thấp hơn 64 mm so với 5-Series GT. BMW 6-Series Gran Turismo 2018 được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn đi kèm đèn pha LED tiêu chuẩn. Những điểm nhấn khác trên xe bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh, lỗ hút gió ở hai bên hốc bánh xe trước và đèn chiếu hậu phong cách 3D. Bánh xe kiểu M với la zăng 5 chấu kép, đi cùng với đó là kẹp phanh màu xanh rất ấn tượng. Chiếc xe 640i đặc biệt được trang bị động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng tăng áp 3.0 lít, sản sinh ra công suất 335 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 450 Nm, dẫn động cầu sau. Xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 5,4 giây, chỉ kém 0,1 giây so với tốc độ của phiên bản xDrive với hệ dẫn động 4 bánh. Nội thất của BMW 6-Series Gran Turismo 2018 hầu như không có thay đổi so với 5-Series. Tuy nhiên, phần nắp cốp sau của xe được tái thiết kế, nằm thấp hơn 64mm so với loại trên BMW 5-Series GT. Đặc biệt, cốp sau của BMW 6-Series Gran Turismo 2018 đã được tăng thể tích lên 610 lít. Con số này sẽ tăng lên 1.800 lít khi người dùng nhấn vào nút trong cốp và hàng ghế sau được gập xuống và nhiều chi tiết được làm bằng gỗ sang trọng hút ánh nhìn. Đây còn là mẫu xe công nghệ cao với màn hình iDrive 10,25 inch dành cho hệ thống thông tin giải trí. Người lái có thể ra lệnh bằng giọng nói hoặc cử chỉ để tránh mất tập trung trong quá trình di chuyển. Ấn tượng hơn, xe còn được trang bị hệ thống lái bán tự động, màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió, và ghế sau chỉnh điện tiện nghi. Mẫu xe 6-Series GT đặc biệt này hiện đang được trưng bày tại phòng trưng bày của hãng sản xuất ở Abu Dhabi. Được biết mức giá của mẫu xe này tại thị trường Mỹ có mức giá khởi điểm từ 69.700 USD (tương đuong 1,6 tỷ đồng). Nguồn ảnh: Carscoops. Review BMW 6-Series Gran Turismo 2018.

