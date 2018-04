BMW K100 độ Cafe racer rằn ri phong cách "bộ đội"

Chủ cơ sở Cardsharper Customs, Jacek Mulak đã thất bại khi kêu gọi quyên góp để duy trì lò độ. Đứng trước tình thế khó khăn, anh đã liều lĩnh chế tạo mẫu BMW K100 Cafe racer này một mình như di sản cuối cùng. “Ban đầu, nó là chiếc BMW K100 LT đời 1990 nhưng lại dùng bình xăng của mẫu K75. Tôi không thích nó nên đã nảy ra ý tưởng rằn ri nhằm che đậy hình dáng. Hóa ra nó lại rất hay”, Jacek chia sẻ. Vị khách đặt hàng chiếc xe này đưa ra vài hình ảnh các mẫu xe độ BMW K100 trên mạng để làm ý tưởng. Nhưng Jacek đã thuyết phục để anh ta có thể tự do thiết kế nó theo cách hoàn toàn khác biệt. Jacek bắt tay vào việc thay khung phụ phía sau bằng sản phẩm do anh tự chế tạo. Hệ thống điện, yên xe vẫn vừa vặn với phần khung mới. Cả yên và bình xăng thiết kế mới rất dễ tháo rời sau khi nới lỏng vài bu lông. “Tôi không giỏi về điện nên đã nhờ một vài người giúp đỡ. Sau nhiều rắc rối, mẫu độ đã có bảng đồng hồ, cụm công tắc tay lái hoàn toàn mới. Thậm chí nó có cả chìa khóa thông minh”, Jacek mô tả. “Những phần tôi có thể tự làm thường là dễ nhất. Những phần khó hơn buộc phải nhờ người khác làm. Việc giúp họ hiểu được ý tưởng của tôi là điều không dễ dàng”, Jacek giải thích. “Tôi chế tạo nó theo cái nhìn tổng thể chứ không đơn giản là ráp từng phụ tùng nhỏ lẻ lại. Tôi không dùng phuộc trước upside down vì nó trông chẳng phù hợp với phong cách này”, Jacek nói. Nhìn vào mẫu độ khó có thể nhận ra đây từng là một chiếc touring với kính chắn gió cỡ lớn phía trước. Nó đã hoàn toàn lột xác thành một chiếc cafe racer với tông màu đen trắng cổ điển. Khối động cơ 4 xylanh nằm ngang được Jacek sơn đen và thay mới phần ốp lốc máy. Hệ truyền động trục láp xi bóng nhằm nổi bật sự tương phản với màu sơn đen của các chi tiết khác. “Sau cùng, người đặt mua đã rất thích nó. Việc thuyết phục khách hàng tin tưởng vào tầm nhìn của mình và hứa hẹn một sản phẩm khác biệt hoàn toàn với thị trường là điều rất khó khăn. Nhưng lần này, tôi nghĩ mình đã thành công”, Jacek kết luận. Video: Chi tiết BMW K100 độ Cafe racer rằn ri phong cách "bộ đội".

