BMW 3-Series giá 1,77 tỷ "nâng đời" M3 cả trăm triệu tại VN

Mẫu xe sedan BMW 3-Series được xem là dòng xe sang khá dễ độ nếu người chơi có đầy đủ các phụ kiện cần thiết, đặt hàng từ nước ngoài. Đây là những món đồ thiết kế riêng cho dòng xe này nên khi mua về chỉ việc thay thế hàng nguyên bản, không phải chế gì thêm. Thông thường các chủ xe BMW 3-Series sau khi sử dụng và muốn "lên đời" sẽ chọn phong cách BMW M3 cho ngoại hình của xe, sau đó biến tấu thêm vài chi tiết khác theo phong cách của riêng mình. Chiếc 330i trong bài viết là một ví dụ điển hình cho việc độ bodykit M3 cho xe. Bộ bodykit này có thiết kế chính hãng nên hoàn toàn tương thích với những chiếc 3-Series thường. Được biết bộ bodykit M3 Performance này có giá trị từ vài chục triệu đồng nếu nhập hàng “fake”, trong khi đó nếu mua trực tiếp chính hãng sẽ có giá lên đến vài trăm triệu đồng. Bên cạnh việc thay thế bodykit M3 Performance, chủ xe thường phải độ thêm bộ mâm đúc thể thao và mâm lốp cỡ lớn để hoàn thiện ngoại hình, do đó chi phí toàn bộ khi độ một chiếc BMW 3-Series có thể lên đến hàng trăm triệu đồng, tùy vào nguồn gốc xuất xứ của các món đồ độ thêm. Chiếc xe BMW 330i 2016 trong bài này được thêm bộ mâm 5 chấu cỡ lớn được sơn đen, đuôi cá dạng carbon, bộ bodykit thể thao M3 Performance với 2 ống xả kép Akrapovic chia đều sang 2 bên. Nhìn chung chiếc xe này được độ lại nhẹ nhàng phần ngoại hình trở nên phong cách và khác biệt với những chiếc 3-Series khác trên đường. Nội thất của xe cũng chưa được chủ nhân thay đổi nhiều, chiếc xe vẫn giữ nguyên bản với ghế bọc da Dakota, ốp gỗ bóng hay kim loại. Vô-lăng 3 chấu bọc da, màn hình hiển thị với 4 đồng hồ analog nằm sau tay lái. Ghế lái có khả năng chỉnh điện nhớ 2 vị trí, cần số và phanh tay dạng điện tử, khởi động bằng nút bấm. Bệ trung tâm cũng được sửa đổi lại với nắp che khay để cốc dạng trượt. Phía trên bàng táp lô là màn hình LCD cỡ lớn hiển thị đầy đủ thông tin tiện ích, thông tin giải trí, thoại rảnh tay, GPS... Hàng ghế sau thoải mái cho 3 người. Các trang bị tiện nghi tiêu biểu trong xe gồm có hệ thống ga tự động và màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió... Do chỉ độ ngoại hình nên sức mạnh vận hành của xe không thay đổi, vẫn là khối động cơ xăng có dung tích 2.0L, công suất 252 mã lực tại vòng tua 5.200-6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 350 Nm tại vòng tua 1.450-4.800 vòng/phút. Đi kèm với động cơ trên là hộp số Steptronic. BMW 330i từng được phân phối chính hãng từ nhà phân phối Euro Auto Việt Nam vào năm 2015. Tuy nhiện sau những sự việc liên quan đến vấn đề thuế, hiện thương hiệu này đã được bàn giao cho Thaco Trường Hải. BMW 330i hiện nay còn khá hiếm hàng trên thị trường Việt Nam do phiên bản 320i phổ biến hơn nhờ giá bán rẻ hơn. Giá xe BMW 330i khi ra mắt được công bố 1,77 tỷ đồng cho xe nguyên bản, cạnh tranh trực tiếp với "đối thủ đồng hương" là Mercedes-Benz C300 AMG. Video: Xem chi tiết xe sedan hạng sang BMW 330i.

