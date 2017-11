Bentley Mulsanne "đại hạ giá" chỉ 5,7 tỷ tại Hà Nội

Khi mới về thị trường trong nước vào năm 2011, mẫu siêu xe sang Bentley Mulsanne được các nhà nhập khẩu đưa ra mức chào bán với giá dao động từ 16 đến 19 tỷ đồng. Tại thời điểm hiện tại, những mẫu xe đã qua sử dụng có mức giá rẻ hơn một nửa hoặc chỉ bằng 1/3 so với giá gốc. Trường hợp mới nhất là một chiếc siêu xe sang Bentley Mulsanne tại Hà Nội đã được một người chuyên mua bán xe nhập khẩu chào giá 250.000 USD (tương đương khoảng 5,7 tỷ đồng). Với mức giá này, nó rẻ hơn rất nhiều so với thời điểm mới được đưa về Việt Nam cách đây vài năm. Bentley Mulsanne là dòng sedan siêu sang mà hãng xe Anh quốc phát triển nhằm đối đầu trực tiếp với Rolls-Royce Phantom. Tuy nhiên, tổng thể thiết kế, kích thước hay cách ấn định mức giá lại khiến Mulsanne nằm trong phân khúc cạnh tranh với Rolls-Royce Ghost. Mẫu Bentley Mulsanne này sở hữu ngoại thất trắng muốt và nội thất màu be cùng nhiều chi tiết ốp gỗ. Xe được sản xuất trong năm 2015. Mulsanne sở hữu thiết kế truyền thống của mẫu sedan hạng siêu sang với thiết kế vuông vức cùng điểm nhấn là "đôi mắt lồi". Trong đó, đèn trung tâm là đèn LED tích hợp thêm chiếu sáng ban ngày. Phía sau xe có thiết kế thanh lịch và hiện đại với đèn pha đặt dọc gồm các bóng LED xếp thành 3 hình elip chồng lên nhau. Thân xe với các đường vuốt khí động học ấn tượng cùng với nẹp kim loại chạy quanh tạo điểm nhấn, cùng với đó sát bánh trước còn có khe hút gió. Xe được trang bị bộ mâm thể thao 5 cánh với kích thước 21 inch được mạ chrome bóng loáng, chính giữa là logo chữ B của thương hiệu xe sang Bentley. Khoang chứa đồ của xe có thể tích rất lớn, được mở ra bằng cách nhấn vào chữ B trên logo có cánh gắn ở nắp khoang hành lý. Để tạo đẳng cấp, mẫu siêu xe sang Mulsanne được hãng xe Bentley áp dụng những công nghệ chế tác bằng tay đỉnh cao của mình. Những đường chỉ viền trên da bọc ở vô-lăng được khâu bằng tay, gỗ ốp cũng do các kỹ sư và nghệ nhân tự thực hiện. Trên mẫu xe này là nội thất màu trắng. Nội thất của Bentley Mulsanne khá nổi bật với vô-lăng thiết kế sang trọng. Đi kèm là cần số hiện đại, cụm đồng hồ mạ crôm. Hàng ghế phía trước với bộ nhớ 12 vị trí ghế khác nhau. Điều hòa khí hậu 4 vùng độc lập. Hãng xe hạng sang Bentley còn sử dụng các vật liệu da, gỗ cao cấp nhất để trang trí cho nội thất chiếc Mulsanne. Hệ thống giải trí bao gồm màn hình 8 inch và hệ thống âm thanh với 14 loa. Hệ thống giải trí đa phương tiện còn có khả năng kết nối qua USB với bộ nhớ trong 60 GB. Bentley Mulsanne sử dụng động cơ V8, dung tích 6,75 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 505 mã lực và mô-men xoắn cực đại ở mức 1.020 Nm tại vòng tua thấp 1.750 vòng/phút. Chiếc xe nặng hơn 2,5 tấn có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 5,1 giây. Tốc độ tối đa 296 km/h. Siêu xe sang Anh quốc được trang bị hộp số tự động 8 cấp ZF và hệ dẫn động cầu sau, cùng những hệ thống hỗ trợ người lái hiện đại nhất. Hiện tại, những chiếc siêu xe sang Bentley Mulsanne phiên bản mới nhất được đặt hàng qua bộ phận Mulliner hiện đã xuất hiện chính hãng tại thị trường Việt Nam và có mức giá lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Khi mới về thị trường trong nước vào năm 2011, mẫu siêu xe sang Bentley Mulsanne được các nhà nhập khẩu đưa ra mức chào bán với giá dao động từ 16 đến 19 tỷ đồng. Tại thời điểm hiện tại, những mẫu xe đã qua sử dụng có mức giá rẻ hơn một nửa hoặc chỉ bằng 1/3 so với giá gốc. Trường hợp mới nhất là một chiếc siêu xe sang Bentley Mulsanne tại Hà Nội đã được một người chuyên mua bán xe nhập khẩu chào giá 250.000 USD (tương đương khoảng 5,7 tỷ đồng). Với mức giá này, nó rẻ hơn rất nhiều so với thời điểm mới được đưa về Việt Nam cách đây vài năm. Bentley Mulsanne là dòng sedan siêu sang mà hãng xe Anh quốc phát triển nhằm đối đầu trực tiếp với Rolls-Royce Phantom. Tuy nhiên, tổng thể thiết kế, kích thước hay cách ấn định mức giá lại khiến Mulsanne nằm trong phân khúc cạnh tranh với Rolls-Royce Ghost. Mẫu Bentley Mulsanne này sở hữu ngoại thất trắng muốt và nội thất màu be cùng nhiều chi tiết ốp gỗ. Xe được sản xuất trong năm 2015. Mulsanne sở hữu thiết kế truyền thống của mẫu sedan hạng siêu sang với thiết kế vuông vức cùng điểm nhấn là "đôi mắt lồi". Trong đó, đèn trung tâm là đèn LED tích hợp thêm chiếu sáng ban ngày. Phía sau xe có thiết kế thanh lịch và hiện đại với đèn pha đặt dọc gồm các bóng LED xếp thành 3 hình elip chồng lên nhau. Thân xe với các đường vuốt khí động học ấn tượng cùng với nẹp kim loại chạy quanh tạo điểm nhấn, cùng với đó sát bánh trước còn có khe hút gió. Xe được trang bị bộ mâm thể thao 5 cánh với kích thước 21 inch được mạ chrome bóng loáng, chính giữa là logo chữ B của thương hiệu xe sang Bentley. Khoang chứa đồ của xe có thể tích rất lớn, được mở ra bằng cách nhấn vào chữ B trên logo có cánh gắn ở nắp khoang hành lý. Để tạo đẳng cấp, mẫu siêu xe sang Mulsanne được hãng xe Bentley áp dụng những công nghệ chế tác bằng tay đỉnh cao của mình. Những đường chỉ viền trên da bọc ở vô-lăng được khâu bằng tay, gỗ ốp cũng do các kỹ sư và nghệ nhân tự thực hiện. Trên mẫu xe này là nội thất màu trắng. Nội thất của Bentley Mulsanne khá nổi bật với vô-lăng thiết kế sang trọng. Đi kèm là cần số hiện đại, cụm đồng hồ mạ crôm. Hàng ghế phía trước với bộ nhớ 12 vị trí ghế khác nhau. Điều hòa khí hậu 4 vùng độc lập. Hãng xe hạng sang Bentley còn sử dụng các vật liệu da, gỗ cao cấp nhất để trang trí cho nội thất chiếc Mulsanne. Hệ thống giải trí bao gồm màn hình 8 inch và hệ thống âm thanh với 14 loa. Hệ thống giải trí đa phương tiện còn có khả năng kết nối qua USB với bộ nhớ trong 60 GB. Bentley Mulsanne sử dụng động cơ V8, dung tích 6,75 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 505 mã lực và mô-men xoắn cực đại ở mức 1.020 Nm tại vòng tua thấp 1.750 vòng/phút. Chiếc xe nặng hơn 2,5 tấn có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 5,1 giây. Tốc độ tối đa 296 km/h. Siêu xe sang Anh quốc được trang bị hộp số tự động 8 cấp ZF và hệ dẫn động cầu sau, cùng những hệ thống hỗ trợ người lái hiện đại nhất. Hiện tại, những chiếc siêu xe sang Bentley Mulsanne phiên bản mới nhất được đặt hàng qua bộ phận Mulliner hiện đã xuất hiện chính hãng tại thị trường Việt Nam và có mức giá lên tới hơn 20 tỷ đồng.