Benelli 302R giá 108 triệu - rẻ nhưng không chất

Sau mẫu naked bike BN302, thương hiệu xe Ý Benelli (hiện sở hữu của một tập đoàn Trung Quốc) vừa tung ra phiên bản sport bike Benelli 302R 2016 tầm trung gía rẻ tại thị trường Việt Nam. Đây sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Kawasaki Ninja 300, Yamaha R3, Honda CBR300R và RC 390 của KTM. Cũng như các đối thủ cùng phân khúc, chiếc sport bike Benelli 302R được thiết kế nhằm hướng tới những người mới chơi xe phân khối lớn với tư thế ngồi thoải mái hơn. So với những đối thủ như Kawasaki Ninja 300 hay Yamaha R3, Tornado 302 có thiết kế "hiền" hơn rất nhiều và thậm chí còn tiến gần tới kiểu dáng sport touring hơn là một chiếc sportbike "thuần chất". 302R sở hữu bộ vành đúc 5 cánh chữ Y khá thể thao với lốp trước 110/70/17. Cũng giống BN302, 302R có phuộc USD và hệ thống phanh đĩa kép ở bánh trước. Mẫu sportbike của Benelli được trang bị chống bó cứng phanh ABS cho cả 2 bánh với cặp phanh đĩa trước 4 piston có đường kính 260 mm. Ở hai bên thân xe, 302R sở hữu kiểu dáng hấp dẫn hơn phần đầu, nhưng vẫn không thể thao bằng Ninja 300 hay R3. Bình xăng của xe có dung tích 14 lít và thiết kế "gân guốc". Được dựa trên cơ sở mẫu naked bike BN302 nhưng theo Benelli, hãng đã phát triển riêng một bộ khung xe mới cho 302R. Tuy nhiên ở giữa bộ khung của chiếc xe vẫn là khối động cơ DOHC 2 xi-lanh thẳng hàng 4 van có dung tích 300cc, phun xăng điện tử tương tự BN302, với công suất tối đa 37 mã lực và mô-men xoắn 27 Nm. Yên xe chia làm 2 tầng cách biệt. Phần đuôi của 302R có thiết kế vuốt nhọn thể thao, chính giữa là đèn hậu LED 12 bóng hiện đại. Hai hốc ở đuôi xe có thiết kế khá giống dòng minibike TNT125 của hãng. Phanh sau trên xe có đường kính đĩa 210 mm và cũng được trang bị hệ thống ABS. Với kích thước lốp sau 150/70/17, bánh sau của 302R "béo" ngang với KTM RC390 và rộng hơn 10 mm so với cả Yamaha R3 lẫn Ninja 300.Chắn bùn sau của xe có thiết kế khá "thô" và lộ rõ dây dẫn tới các xi-nhan ở phía dưới. Với mức giá chính hãng chỉ 108,8 triệu, có thể thấy rằng lợi thế lớn nhất của 302R so với các đối thủ chính là giá bán, bên cạnh một số trang bị như phuộc USD hay phanh ABS. So với các đối thủ, chiếc xe yếu hơn hẳn và sở hữu kiểu dáng kém hấp dẫn hơn - đặc biệt là thương hiệu này hiện đang được lắp ráp và sản xuất chủ yếu tại thị trường Trung Quốc.

