Bảo dưỡng và chăm sóc lốp xe hơi thế nào?

Sau một thời gian sử dụng, để đảm bảo 4 lốp xe ôtô mòn đều và có độ ổn định cao nhất, người dùng có thể bảo dưỡng và chăm sóc lốp xe hơi bằng cách đảo lốp, cân bằng động và điều chỉnh độ chụm bánh trước. Bắt đầu từ việc đảo lốp xe, do nhiều yếu tố khác nhau như trọng tải, điều kiện mặt đường, góc nghiêng cùng độ chụm bánh xe, hệ dẫn động... 4 chiếc lốp sẽ dần có độ mòn không đều nhau. Để khiến cả 4 lốp có độ mòn đều và bảo đảm sự cân bằng, bám đường khi vận hành, người sử dụng xe hơi nên đảo lốp định kỳ. Đối với các dòng xe du lịch hiện tại, các nhà sản xuất lốp xe thường kèm theo hướng dẫn sử dụng, khuyến cáo và các chi tiết riêng về quy định đảo lốp. Tuy nhiên thông thường, người sử dụng xe hơi nên đảo lốp sau mỗi 8000-10.000 km đi được. Nếu như có đầy đủ dụng cụ cần thiết như kích nâng, khóa mở ốc... người dùng có thể tự thực hiện việc đảo lốp tại nhà. Tuy nhiên cần lưu ý rằng mỗi dòng xe sử dụng hệ dẫn động khác nhau sẽ có các quy tắc đảo lốp khác nhau. Đối với xe dẫn động cầu trước, quy tắc đảo lốp sẽ là xuống thẳng - lên chéo hay đảo chéo lốp trước lên lốp sau. Trong khi đó, với xe dẫn động cầu sau, cách đảo lốp xe ngược lại là lên thẳng - xuống chéo. Tuy nhiên nếu xe của bạn sử dụng lốp với gai định hướng khác nhau cho mỗi bên bánh hay kích thước lốp trước/sau khác nhau, các lốp sẽ chỉ có thể đảo được trên cùng trục. Nếu như xe có lốp sơ-cua cùng cỡ với lốp thường, Tuân theo khuyến cáo của nhà sản xuất xe cho quy trình đảo lốp, nếu không có chỉ dẫn thì luôn lắp lốp sơ cua vào vị trí sau phải khi đảo. Cất lốp cần đảo vào vị trí sau phải lên sơ cua cho đến lần đảo lốp tiếp theo. Sau khi đảo lốp, nếu nhà sản xuất xe và lốp khuyến cáo áp suất

lốp xe trước và sau khác nhau, việc điều chỉnh áp suất lốp xe sau khi đảo lốp là bắt buộc. Trong khi việc đảo lốp có thể được thực hiện tại nhà thì với cân bằng động và điều chỉnh góc chụm bánh trước, người dùng sẽ phải đưa xe tới các trạm bảo dưỡng, sửa chữa xe hơi với thiết bị chuyên dụng. Trong đó, cân bằng động là phương pháp bổ sung trọng lượng trên vành (mâm) bằng kẹp chì để phân phối khối lượng bánh xe đều trong vòng quay. Người sử dụng được khuyến cáo cân bằng bánh xe khi tay lái, ghế và sàn xe có hiện tượng rung khi chạy ở tốc độ cao trên đường tốt hoặc lốp mòn bất thường. Nếu như lốp không cân bằng, bánh xe sẽ bị lắc và gây ra hiện tượng lạng lái. Ngoài ra, độ rung của xe cũng tạo thêm tiếng ồn và khiến những người ngồi trong xe cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, việc điều chỉnh góc chụm bánh trước của xe nhằm bù lại sự biến dạng của hệ thống treo do tăng tốc hoặc phanh. Với góc chụm chuẩn, lốp xe sẽ có tuổi thọ lớn hơn và mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn. Lốp xe là thứ duy nhất tiếp xúc với mặt đường trên xe hơi, chính vì vậy chúng cần phải được quan tâm chăm sóc và bảo dưỡng định kỳ kỹ càng. Với lốp chất lượng tốt và được chăm sóc cẩn thận, hiệu năng hoạt động của xe được giữ ổn định, đảm bảo sự an toàn, cảm giác lái và chi phí sử dụng nhỏ nhất cho chủ xe.

