Bán tải Isuzu D-Max giảm giá khủng tới 200 triệu tại VN

Theo khảo sát hiện các đại lý Isuzu tại Hà Nội đang thực hiện chương trình ưu đãi khủng đối với dòng xe bán tải Isuzu D-Max tới gần 200 triệu đồng. Tuy nhiên, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng cho phiên bản số sàn 4x2 và 4x4, được sản xuất năm 2016. Bên cạnh đó, mức ưu đãi các đại lý đưa ra cũng không giống nhau. Trao đổi với PV, một nhân kinh doanh xe Isuzu cho biết, Isuzu D-Max 4x4, sản xuất năm 2016 có giá bán 710 triệu đồng sẽ được ưu đãi 210 triệu đồng, giúp giá xe chỉ còn 500 triệu đồng. Tương tự, Isuzu D-Max 4x2 sản xuất 2016, Model 2017 có giá 660 triệu đồng được ưu đãi 175 triệu đồng, giúp giá xe chỉ còn 485 triệu đồng. Một nhân viên đại lý Isuzu Thăng Long cũng cho biết, chương trình ưu đãi kể trên áp dụng cho xe sản xuất 2016 (riêng bản số sàn 4x2 là xe sản xuất 2016, phiên bản 2017). Theo đó, nhân viên này báo giá Isuzu D-Max 4x4 có giá 510 triệu đồng và Isuzu D-Max 4x2 có giá 490 triệu đồng. Ở phiên bản 2016, mẫu xe bán tải Isuzu D-Max vẫn giữ thiết kế mang dáng vẻ thể thao, mạnh mẽ với những đường nét tối ưu hóa khả năng khí động học. Phần đầu xe không thay đổi so với trước, đèn pha trước và sau có màu đen khói sang trọng, riêng đèn sau được trang bị công nghệ LED. D-Max được hãng xe ôtô Isuzu trang bị hệ thống gài cầu hiện đại, hệ thống treo trước độc lập với bộ giảm xóc thủy lực. Các hệ thống an toàn bao gồm hệ thống trợ lực phanh BA, ABS, EBD, túi khí đôi trước. Khung xe thiết kế bằng thép chịu lực cao cùng cabin được thiết kế đặc biệt vững chắc. Nội thất xe tiện nghi và thoải mái với cabin sang trọng, vô lăng 3 chấu thể thao tuy nhiên các nút bấm tiện ích không đa dạng. Hệ thống giải trí của xe cũng được nâng cấp với các tính năng mới như; DVD màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối đa phương tiện Bluetooth, kết nối USB/iPod/iPhone... Xe trang bị đồng hồ táp lô tích hợp màn hình MID với những thông tin cần thiết như nhắc nhở bảo dưỡng, thay nhớt động cơ, thay lọc khí, kiểm tra bảo dưỡng... Trang bị an toàn gồm hai túi khí cho hàng ghế trước, dây an toàn ba điểm, chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử EBD và phanh khẩn cấp BA. Phiên bản 4x4 có thêm vi sai chống trượt. Xe được trang bị hộp số tự động 5 cấp, bản 4x4 có thêm tính năng gài cầu tự động. Động cơ 2.5l có công suất 136 mã lực tại 3.600 vòng/phút, mô-men xoắn 320 Nm tại dải tua máy từ 1.800-2.800 vòng/phút. Phiên bản 3.0l, công suất đạt 163 mã lực tại 3.200 vòng/phút và mô-men xoắn 380 Nm tại dải vòng tua từ 1.800-2.200 vòng/phút. Isuzu D-Max là một trong những mẫu bán tải có doanh số thấp tại thị trường Việt Nam. Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), kể từ đầu năm 2017 đến hết tháng 10, cả 2 phiên bản 1 cầu và 2 cầu của mẫu xe này mới chỉ bán được 402 chiếc. Isuzu D-Max hiện được bán tại Việt Nam với 2 phiên bản động cơ dầu Diesel 2.5L và 3.0L với giá bán cho các phiên bản 2017 từ 660 – 820 triệu đồng.

