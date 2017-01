Bajaj Qute – ôtô 4 bánh "giá bèo" chỉ 100 triệu

Mẫu xe ôtô Bajaj Qute chính thức ra mắt tới người tiêu dùng tại thị trường Indonesia với giá bán chỉ 65 triệu Rupiah (tương đương 110 triệu đồng) – ngang ngửa giá của một chiếc xe máy. Bajaj Qute là dòng xe gia đình cỡ nhỏ do Ấn Độ Bajaj sản xuất và ra mắt thị trường lần đầu tiên vào năm 2012 với tên gọi ban đầu là Bajaj RE60. Chỉ sau đó 3 năm, vào năm 2015 hãng xe Ấn Độ thấy được những thành công mang lại từ mẫu xe nhỏ này và chiếc Bajaj RE60 tiếp tục được hãng nâng cấp về ngoại thất, nội thất lẫn động cơ trang bị trên xe. Trên đà thành công rực rỡ, chiếc Bajaj Qute nhanh chóng phủ sóng khắp các thị trường ô tô trên thế giới khi có mặt ở 16 thị trường từ châu Á, châu Phi, châu Âu đến cả khu vực Mỹ Latinh. Mới đây, mẫu xe nhỏ hàng hot bất ngờ được trình làng tại thị trường Indonesia (thị trường đầu tiên tại Đông Nam Á) nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía truyền thông. Bajaj Qute được biết đến là mẫu xe chở khách nhỏ nhất và giá bán thấp nhất trên thị trường ôtô hiện nay. Bajaj Qute sở hữu kích thước khiêm tốn với số đô chiều dài là 2.752 mm, rộng 1.312 mm, rộng 1.652 mm, cùng chiều dài cơ sở 1.925 mm. Thiết kế của xe khá nhỏ gọn trông khá giống với một chiếc xe điện bốn bánh tại thị trường Trung Quốc. Phần đầu xe ấn tượng với hai khe hút gió lớn dạng hình chữ nhật nằm ngang dài, cụm đèn pha lớn dạng to bản tích hợp đèn xi-nhan với đường viền nổi bật với tông màu sơn đen tuyền trên nền đỏ nổi bật. Ở phía sau là cụm đèn hậu được chia thành 4 phần tách biệt, bao gồm 1 đèn hậu, đèn xi-nhan và đèn xenol. Bộ la-zăng của xe dạng liền khối 4 chấu làm bằng hợp kim sáng. Trong khi đó, nội thất của xe thiết kế vô cùng tối giản và thô. Ghế trước đơn giản với ghế ngồi bọc giả da, dạng đứng thông thường. Không quá nhiều thay đổi so với hàng ghế trước, cùng là chất liệu bọc giả da với tông nội thất màu đen làm chủ đạo. Phần đầu trước của xe với kính lái dạng hình thang lớn, một cần gạt nước khi gặp trời mưa. Với thiết kế kính lái lớn giúp cho tài xế dễ dàng quan sát. Là mẫu xe nhỏ và giá bèo nên thiết kế vô-lăng đơn giản dạng hình tròn cùng logo nằm giữa, bảng táp-lô thô và tối giản cùng một hộc đựng đồ nằm bên trái. Mẫu xe nhỏ Qute được hãng xe Bajaj trang bị động cơ Digital Tri-Spark có dung tích 0.2 lít, công suất 12 mã lực và mô-men xoắn 19,6 Nm, đi kèm với một hộp số 5 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu thấp chỉ 36 km/lít.

