“Bà già noel” đọ dáng Hyundai Elantra giá hơn 600 triệu

Trong bộ trang phục đậm không khí mùa Giáng Sinh 2016, người mẫu Thúy Nga đã có những khoảnh khắc cực "nóng" bên "tuần lộc" Hyundai Elantra 2016 màu đỏ. Còn có tên gọi Avante, Elantra là một dòng xe khá lâu đời của Hyundai khi đã ra mắt lần đầu từ năm 1990. Tới nay, Elantra đã trải qua tổng cộng 6 thế hệ, và thế hệ thứ 6 của dòng xe mới được ra mắt lần đầu vào cuối năm 2015. Giống như nhiều mẫu xe khác của Hyundai, Elantra mới cũng được thiết kế theo ngôn ngữ "điêu khắc dòng chảy 2.0". So với thế hệ trước, Elantra mới trông hiện đại hơn với những chi tiết thiết kế như đèn pha sắc sảo với đèn LED ban ngày, đèn hậu LED 3D cùng vòm mui kéo thuôn về phía sau theo dáng coupe 4 cửa, giúp xe đạt hệ số cản khí động học chỉ 0.27. Xe sở hữu kích thước lớn hơn thế hệ cũ với các thông số Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.570 x 1.800 x 1450 (mm), chiều dài cơ sở 2.700 (mm) cùng khoảng sáng gầm xe 150 (mm). Nội thất của Elantra tuân thủ theo triết lý thiết kế HMI (Human Machine Interface) của Hyundai hướng tới sự tối giản, dễ sử dụng. So với thế hệ trước, cabin của xe có vẻ "sang" hơn nhờ vật liệu da kết hợp cùng những chi tiết kim loại và chất lượng hoàn thiện cao hơn. Tuy nhiên, một số chi tiết nhựa của xe vẫn còn chưa có vẻ cao cấp. Những trang bị tiêu chuẩn của Elantra gồm có cốp điều khiển từ xa, điều khiển hành trình Cruise Control, cảm biến đèn và gạt mưa tự động, kính lái chống sương mù tự động, nút khởi động start/stop, chìa khóa thông minh, hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch và tính năng dẫn đường, cửa sổ trời, cảm biến áp suất lốp... Phiên bản cao cấp 2.0T có thêm ghế chỉnh điện 10 hướng có sưởi, hệ thống điều hòa tự động có lọc khí. Tại Việt Nam, Elantra 2016 sẽ có 2 phiên bản động cơ xăng nạp khí tự nhiên. Trong đó phiên bản cao cấp nhất sẽ sử dụng động cơ Nu 2.0l 4 xi-lanh (156 mã lực/196 Nm) kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Mức tiêu thụ đo theo TCVN của phiên bản này ở các điều kiện đường cao tốc/thành phố/hỗn hợp lần lượt là 6,68, 10,02 và 7,9 lít xăng/100 km. Ngoài ra, xe còn có thêm phiên bản động cơ Gamma II 1.6L 4 xi-lanh (128 mã lực/154,5 Nm) đi kèm với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Phiên bản 1.8l với số sàn tiêu thụ trung bình 6,1l/100 km trên cao tốc, 9,16 lít/100 km trong thành phố và 7,13 lít/100 km đường hỗn hợp. Xe còn có hệ thống lái 3 chế độ lái khác nhau là Eco (tiết kiệm) – Normal (thông thường) – Sport (thể thao). Các trang bị an toàn chủ động và thụ động trên Elantra gồm hệ thống khung vỏ với hơn 51% thành phần thép cường lực AHSS (Advance High Strength Steel), 8 túi khí, các hệ thống điện tử như ABS, EBD, cân bằng điện tử ESP, kiểm soát thân xe VSM, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 8 cảm biến trước sau + camera lùi... Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Elantra thế hệ thứ 6 đã được ra mắt vào tháng 7 năm nay với mức giá lần lượt cho 3 phiên bản 1.6MT, 1.6AT và 2.0AT lần lượt là 615, 689 và 739 triệu đồng.

