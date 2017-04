Audi TT RS 2018 giá 1,4 tỷ thách thức siêu xe

Các phiên bản RS được tạo ra bởi bộ phận Audi Sport của Audi luôn được dân chơi xe đánh giá cao và nằm ở đẳng cấp ngang với BMW M hay Mercedes-AMG. Tại triển lãm ôtô New York sắp diễn ra, phiên bản Audi TT RS 2018 dựa trên dòng xe thể thao Audi TT thế hệ mới sẽ được Audi "trình làng". Chỉ nhìn lướt qua, có thể dễ dàng nhận ra TT RS so với các phiên bản Audi TT "rẻ tiền" hơn do chiếc xe đã được quattro trang bị cho bộ bodykit thể thao đầy dữ dằn với các khe hút gió lớn, góc cạnh trên cản trước. Ở hai bên thân xe, khách hàng có thể lựa chọn ốp gương bằng nhôm hoặc sợi carbon. Đặc biệt với TT RS, lần đầu tiên Audi cũng đã ứng dụng công nghệ chiếu sáng OLED ma trận vào đèn hậu của xe. Ngoài ra, chiếc xe còn có cặp ống xả RS thể thao và cánh đuôi gắn cố định phía sau. Bộ mâm 7 cánh hình lưỡi dao là "hàng thửa" dành cho TT RS và không xuất hiện trên bất kỳ chiếc Audi nào khác. Audi TT vốn đã sở hữu nội thất đơn giản nhưng đẹp mắt, chính vì vậy hãng xe sang Đức đã không thay đổi quá nhiều các chi tiết trong cabin của TT RS. Những chiếc ghế thể thao RS, vô-lăng theo phong cách của Audi R8, các chi tiết ốp bằng nhôm và pedal thể thao là các chi tiết giúp nhận biết TT RS so với TT thường. "Điểm nhấn" của chiếc xe nằm ở khối động cơ 2,5l 5 xi-lanh thẳng hàng tăng áp mới, với thân máy làm từ nhôm thay vì thép như thế hệ trước để giúp giảm 10 kg trọng lượng, trong khi vẫn có công suất tối đa lên tới 395 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm. Sức mạnh này được kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh quattro để giúp TT RS tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,7 giây với bản coupe và 3,9 giây với bản mui trần Roadster. Không chỉ nâng công suất động cơ, Audi còn trang bị cho TT RS hệ thống treo thể thao thấp hơn 10 mm với tùy chọn giảm xóc từ tính và hệ thống phanh gốm-carbon để giúp chiếc xe đạt khả năng điều khiển chính xác hơn. Tại thị trường ôtô Mỹ, giá khởi điểm của Audi TT RS sẽ bắt đầu từ mức 64.900 USD (tương đương 1,47 tỷ). Xe sẽ được bán vào cuối mùa xuân này và hướng tới các đối thủ như BMW M2 hay Porsche 718 Cayman S.

