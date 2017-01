Audi S5 Cabriolet 2018 chính thức "trình làng" tại Mỹ

Chiếc Audi S5 Cabrilolet 2018 hoàn toàn mới đã được hãng xe giới thiệu tại triển lãm xe Bắc Mỹ. Mẫu xe mui trần này chia sẻ khung sườn và thiết kế với các thành viên coupe và sportback trong gia đình, đặc biệt là bản coupe bởi xe có cấu hình 2 cửa 4 chỗ ngồi. Sự quan tâm với bản Cabriolet được tập trung vào phần thiết kế mui xe. Audi chọn kiểu thiết kế mui xếp mềm bằng vải bạt phong cách cổ điển, được tối ưu về đặc tính khí âm học. Mui xếp đóng mở bằng điện, với thời gian mở mui mất 15 giây và đóng mui mất 18 giây, ngay cả khi xe đang chạy với vận tốc tới 50km/h. Kiểu dáng thân xe trông có vẻ không khác biệt nhiều so với phiên bản cũ. Tuy nhiên trên thực tế, thân xe đã được tối ưu hóa khí động học để đạt hệ số cản không khí cực thấp 0.25 cd. Bên cạnh đó, với những vật liệu mới, chiếc xe cũng nhẹ hơn tới 40 kg so với thế hệ cũ. Bên trong nội thất, bảng táp-lô có thiết kế không đổi với các tùy chọn như đèn chiếu sáng thông minh và bảng đồng hồ kỹ thuật số Virtual Cockpit màn hình hiển thị đa thông tin 12,3 inch. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng một màn hình 8,3 inch trên bảng táp-lô, điều khiển bằng touchpad hay núm xoay trên bệ trung tâm. Có độ dài trục cơ sở lớn và ghế gọn hơn, S5 Cabriolet cũng có không gian bên trong nội thất rộng hơn với khoảng đầu gối hàng ghế sau tăng 18 mm và khoảng vai hàng ghế trước tăng 26 mm. Xe cũng được trang bị đầy đủ các hệ thống an toàn mới nhất như giữ ga tự động với tính năng hỗ trợ khi tắc đường, cảnh báo xe vượt, cảnh báo va chạm, cảnh báo khi rẽ... Chiếc S5 Cabrilolet mới được hãng xe Audi giới thiệu tại triển lãm xe Bắc Mỹ 2017 này với động cơ TFSI V6 dung tích 3.0 lít nâng cấp, cho công suất 354 mã lực và mô men xoắn cực đại 500Nm. Hãng chưa tiết lộ giá bán nhưng có thể tham khảo giá của mẫu 2017 là 61.100 USD. Về hiệu suất, S5 Cabrilolet dẫn động 4 bánh quattro có khả năng tăng tốc lên 100km/giờ trong 4,8 giây và đạt vận tốc tối đa giới hạn điện tử 250km/giờ nhờ động cơ nâng cấp kết hợp với hộp số Tiptronic 8 tốc độ chứ không phải hộp số ly hợp kép như dự đoán trước khi xe ra mắt. S5 Cabriolet thế hệ mới tăng tốc chậm hơn so với người anh em coupe (4,8 giây so với 4,4 giây), mặc dù cảm giác tận hưởng của khách hàng trên một chiếc mui trần hàng đầu luôn thú vị và có lẽ họ sẽ cảm thấy bình an với một sự đánh đổi giữa lựa chọn coupe hay cabriolet.

Chiếc Audi S5 Cabrilolet 2018 hoàn toàn mới đã được hãng xe giới thiệu tại triển lãm xe Bắc Mỹ. Mẫu xe mui trần này chia sẻ khung sườn và thiết kế với các thành viên coupe và sportback trong gia đình, đặc biệt là bản coupe bởi xe có cấu hình 2 cửa 4 chỗ ngồi. Sự quan tâm với bản Cabriolet được tập trung vào phần thiết kế mui xe. Audi chọn kiểu thiết kế mui xếp mềm bằng vải bạt phong cách cổ điển, được tối ưu về đặc tính khí âm học. Mui xếp đóng mở bằng điện, với thời gian mở mui mất 15 giây và đóng mui mất 18 giây, ngay cả khi xe đang chạy với vận tốc tới 50km/h. Kiểu dáng thân xe trông có vẻ không khác biệt nhiều so với phiên bản cũ. Tuy nhiên trên thực tế, thân xe đã được tối ưu hóa khí động học để đạt hệ số cản không khí cực thấp 0.25 cd. Bên cạnh đó, với những vật liệu mới, chiếc xe cũng nhẹ hơn tới 40 kg so với thế hệ cũ. Bên trong nội thất, bảng táp-lô có thiết kế không đổi với các tùy chọn như đèn chiếu sáng thông minh và bảng đồng hồ kỹ thuật số Virtual Cockpit màn hình hiển thị đa thông tin 12,3 inch. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng một màn hình 8,3 inch trên bảng táp-lô, điều khiển bằng touchpad hay núm xoay trên bệ trung tâm. Có độ dài trục cơ sở lớn và ghế gọn hơn, S5 Cabriolet cũng có không gian bên trong nội thất rộng hơn với khoảng đầu gối hàng ghế sau tăng 18 mm và khoảng vai hàng ghế trước tăng 26 mm. Xe cũng được trang bị đầy đủ các hệ thống an toàn mới nhất như giữ ga tự động với tính năng hỗ trợ khi tắc đường, cảnh báo xe vượt, cảnh báo va chạm, cảnh báo khi rẽ... Chiếc S5 Cabrilolet mới được hãng xe Audi giới thiệu tại triển lãm xe Bắc Mỹ 2017 này với động cơ TFSI V6 dung tích 3.0 lít nâng cấp, cho công suất 354 mã lực và mô men xoắn cực đại 500Nm. Hãng chưa tiết lộ giá bán nhưng có thể tham khảo giá của mẫu 2017 là 61.100 USD. Về hiệu suất, S5 Cabrilolet dẫn động 4 bánh quattro có khả năng tăng tốc lên 100km/giờ trong 4,8 giây và đạt vận tốc tối đa giới hạn điện tử 250km/giờ nhờ động cơ nâng cấp kết hợp với hộp số Tiptronic 8 tốc độ chứ không phải hộp số ly hợp kép như dự đoán trước khi xe ra mắt. S5 Cabriolet thế hệ mới tăng tốc chậm hơn so với người anh em coupe (4,8 giây so với 4,4 giây), mặc dù cảm giác tận hưởng của khách hàng trên một chiếc mui trần hàng đầu luôn thú vị và có lẽ họ sẽ cảm thấy bình an với một sự đánh đổi giữa lựa chọn coupe hay cabriolet.