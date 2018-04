Audi Q5L 2018 "chốt giá" từ 1,45 tỷ đồng tại Trung Quốc

SUV hạng sang Audi Q5L 2018 dành riêng cho thị trường Trung Quốc đã ra mắt người tiêu dùng sớm hơn dự kiến khiến nhiều người bất ngờ. Audi Q5L 2018 ra mắt tại Trung Quốc có nhiều khác biệt so với phiên bản thường. So với phiên bản thường, Audi Q5L bản 2018 có chiều dài tổng thể 2.908 mm, tăng 88 mm, cụ thể của Audi Q5L 2018 bao gồm chiều dài tổng thể 4.765 mm, rộng 1.893 mm, cao 1.659 mm và chiều dài cơ sở 2.908 mm. Cũng từ đó không gian xe được nới rộng khoảng duỗi chân cho hành khách phía sau. Về cơ bản, thiết kế ngoại thất xe vẫn giữ nguyên so với bản chuẩn. Lưới tản nhiệt trước rộng, nối liền với cụm đèn pha 2 bên, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ L. Đuôi xe xuất hiện logo "Q5L" nằm ở bên trái như dấu hiệu nhận biết cho phiên bản kéo dài của Audi Q5. Mâm xe mạ crom sáng bóng. Xe được trang bị động cơ 4 xi-lanh tăng áp TFSI 2.0l, nhưng sẽ có các mức công suất khác nhau là 190 hoặc 250PS tùy từng bản. Kết hợp với động cơ này là hộp số ly hợp kép 7 cấp, trong khi phiên bản cao cấp chắc chắn sẽ có hệ dẫn động 4 bánh quattro. Xe được trang bị vô lăng chữ D 3 chấu thể thao, màn hình thông tin giải trí 8,3 inch, hệ thống MMI tích hợp định vị và màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió. Audi Q5L mới sở hữu không gian rộng rãi hơn nhiều cho người ngồi ở hàng ghế sau, thậm chí có thể so với chiếc Q7 cỡ lớn. Video: Chi tiết mẫu SUV hạng sang Audi Q5 phiên bản 2018.

SUV hạng sang Audi Q5L 2018 dành riêng cho thị trường Trung Quốc đã ra mắt người tiêu dùng sớm hơn dự kiến khiến nhiều người bất ngờ. Audi Q5L 2018 ra mắt tại Trung Quốc có nhiều khác biệt so với phiên bản thường. So với phiên bản thường, Audi Q5L bản 2018 có chiều dài tổng thể 2.908 mm, tăng 88 mm, cụ thể của Audi Q5L 2018 bao gồm chiều dài tổng thể 4.765 mm, rộng 1.893 mm, cao 1.659 mm và chiều dài cơ sở 2.908 mm. Cũng từ đó không gian xe được nới rộng khoảng duỗi chân cho hành khách phía sau. Về cơ bản, thiết kế ngoại thất xe vẫn giữ nguyên so với bản chuẩn. Lưới tản nhiệt trước rộng, nối liền với cụm đèn pha 2 bên, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ L. Đuôi xe xuất hiện logo "Q5L" nằm ở bên trái như dấu hiệu nhận biết cho phiên bản kéo dài của Audi Q5. Mâm xe mạ crom sáng bóng. Xe được trang bị động cơ 4 xi-lanh tăng áp TFSI 2.0l, nhưng sẽ có các mức công suất khác nhau là 190 hoặc 250PS tùy từng bản. Kết hợp với động cơ này là hộp số ly hợp kép 7 cấp, trong khi phiên bản cao cấp chắc chắn sẽ có hệ dẫn động 4 bánh quattro. Xe được trang bị vô lăng chữ D 3 chấu thể thao, màn hình thông tin giải trí 8,3 inch, hệ thống MMI tích hợp định vị và màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió. Audi Q5L mới sở hữu không gian rộng rãi hơn nhiều cho người ngồi ở hàng ghế sau, thậm chí có thể so với chiếc Q7 cỡ lớn. Video: Chi tiết mẫu SUV hạng sang Audi Q5 phiên bản 2018.