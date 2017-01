Audi A4 giá 1,65 tỷ "sang chảnh" đón xuân Đinh Dậu

So với thế hệ trước, Audi A4 mới sở hữu thiết kế với "phom" của thế hệ cũ. Nói cách khác, chiếc xe không có một sự "đột phá" hoàn toàn về thiết kế, thay vào đó chỉ có kiểu dáng "tiến hóa" từ thế hệ trước. Mẫu xe này vừa được Audi Việt Nam cho ra mắt vào hồi tháng 6/2016. So với phiên bản cũ, mẫu sedan tầm trung hạng sang Audi A4 mới được thiết kế sắc nét hơn với lưới tản nhiệt lục giác rộng và đèn pha được làm mới, với dải đèn LED chiếu sáng ban ngày cũng khác biệt. Về tổng thể, đầu xe của A4 sắc sảo hơn nhiều so với thế hệ trước. Kiểu dáng tổng thể của A4 mới không có nhiều khác biệt so với thế hệ cũ. Lý giải cho điều này, ông Marc Lichte -Thiết kế trưởng mới của Audi cho biết kiểu dáng của A4 thế hệ mới đã được "chốt" từ trước khi ông tới hãng, chính vì vậy nó không có những đường nét ấn tượng như mẫu concept Prologue như mọi người đã mong đợi. Dù trông khá giống thế hệ cũ nhưng trên thực tế A4 có các kích thước dài x rộng lần lượt lớn hơn 25 và 16 mm. Nhờ đó, chiếc xe có cabin và khoang chứa đồ rộng hơn hẳn so với "người tiền nhiệm". Dù có các kích thước tăng lên nhưng trọng lượng của A4 lại nhẹ hơn tới 120 kg, nhờ vào cấu trúc thân xe hoàn toàn mới, sử dụng các vật liệu chất lượng cao và nhẹ như nhô, hay thép rèn lạnh. Cùng với phần đầu, đuôi xe cũng có sự thay đổi lớn nhờ vào nắp khoang hành lý phía sau cao hơn cùng cặp đèn hậu sử dụng công nghệ LED với ánh sáng đầy hấp dẫn. Bên trong nội thất của xe đã có thiết kế hoàn toàn mới, hiện đại và sang trọng hơn, đi kèm với các vật liệu cao cấp. Với các kích thước tổng thể gia tăng, các ghế ngồi trong xe hoàn toàn khác biệt so với thế hệ cũ, và hành khách hàng ghế sau cũng có khoang để chân rộng hơn tới 23 mm. Không gian trên đầu và vai của hành khách được tăng thêm tương ứng 11 và 24 mm. Phiên bản A4 ở Việt Nam sở hữu động cơ 2.0L kết hợp hoàn hảo giữa sức vận hành mạnh mẽ thể thao với sự êm ái. So với phiên bản tiền nhiệm, công suất tăng thêm 12% đạt mức 190 mã lực nhưng mức tiêu thụ nhiên liệu giảm 16% chỉ còn 4,9 lit/100 km.

Hệ thống truyền động và khung gầm của Audi A4 mới được phát triển lại hoàn toàn. Hộp số tự động S tronic 7 cấp được thiết kế lại mọi yêu cầu truyền động mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu tối đa. Hệ thống phân bổ mô-men xoắn theo bánh lái bổ sung cho dẫn động cầu trước. Tại Việt Nam, giá niêm yết của một chiếc A4 2016 là 1,65 tỷ. Hiện xe mới chỉ có duy nhất một phiên bản động cơ 2.0l tại thị trường ôtô Việt. Được biết, Audi A4 đã vượt qua các bài kiểm tra an toàn va chạm của NCAP Châu Âu để đạt mức an toàn cao nhất 5 sao.

