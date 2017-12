Aston Martin V12 Zagato - siêu xe triệu đô vẫn rẻ

Nhờ vào thân xe được tạo dáng đặc biệt, siêu xe Aston Martin Vantage Zagato là một trong những chiếc xe đẹp nhất từng lăn bánh ra khỏi nhà máy của hãng tại Anh quốc. Giờ đây một trong những chiếc xe ấy đang được rao bán tại Massachusetts với giá chào 995.000 đô la. So với chiếc V12 Vantage bình thường, V12 Zagato đã có thân xe hoàn toàn mới, được "chấp bút" bởi hãng thiết kế Zagato nổi tiếng. Thân xe siêu đẹp của V12 Zagato được tạo ra từ nhôm và sợi carbon. Để chế tác ra chiếc xe, Zagato đã mất tới khoảng 2000 giờ công, trong đó 100 giờ chỉ dành cho việc sơn. Khi bắt đầu chế tạo chiếc Aston Martin V12 Vantage Zagato, hãng xe Anh quốc dự định xuất xưởng 150 chiếc. Tuy nhiên việc sản xuất đã dừng lại ở con số 61 chiếc, khiến nó trở nên hiếm hơn cả siêu xe One-77. Giống như những chiếc Aston Martin khác được thiết kế với sự hợp tác cùng Zagato, V12 Zagato cũng có hàng loạt các chi tiết mang đậm phong cách Ý. Theo phong cách xe đua, xe còn có thêm một cánh đuôi gắn cố định ở phía sau, trong khi thiết kế đèn tròn cổ điển đã thay thế cho đèn hậu hình boomerang của Aston Martin. Có số lượng giới hạn, chiếc siêu xe này hiện đang trưng bày tại đại lý New England Lotus Motorsports thông qua kênh trực tuyến của Aston Martin. Tuy nhiên chiếc V12 Zagato trong bài viết này còn đặc biệt hơn khi sở hữu một loạt các chi tiết "hàng thửa" được làm bằng thủ công. Nội thất chiếc xe được tắm trong màu sô cô la đắng và da Alcantara, rất quyện với màu đỏ ngoại thất. Chiếc xe mới chỉ chạy 235 dặm, thêm vào đó nó có một số tính năng đặc biệt do bộ phận cá nhân hóa Q của Aston Martin cung cấp, như dây an toàn Bitter Chocolate, tay lái bọc Alcantara và bình cứu hỏa. Trên ghế ngồi, phần tựa đầu đã được thêu nổi logo chữ Z của Zagato để khẳng định sự đặc biệt của phiên bản này. Đồng thời một số bề mặt nội thất của xe cũng có bề mặt chần chỉ với các chi tiết đẹp mắt. V12 Zagato được sản xuất và lắp ráp hoàn toàn thủ công tại Gaydon, Anh Quốc. Lấy cảm hứng từ “tiền bối” V12 Vantage, bộ khung của mẫu siêu xe đình đám Aston Martin V12 Zagato được làm từ vật liệu nhôm siêu nhẹ, trong khi thân xe được làm bằng sợi carbon. Nằm dưới nắp ca-pô của V12 Zagato là khối động cơ V12 6.0l nạp khí tự nhiên với công suất tối đa 510 mã lực, đi kèm hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động bánh sau. So với các phiên bản V12 Vantage thường, V12 Zagato cũng có hệ thống treo thể thao nhạy và cứng hơn. Do lượng sản xuất hạn chế, thiết kế ấn tượng và hiệu suất mạnh mẽ nên chắc chắn giá xe V12 Vantage Zagato chỉ có chiều hướng tăng lên và là khoản đầu tư đáng giá cho người sưu tập. Chính vì vậy nếu so với mức giá niêm yết gần 1 triệu đô mà đại lý New England Lotus Motorsports tại Mỹ đang bán ra, nó vẫn được xem là rẻ. Video: Chi tiết siêu xe triệu đô Aston Martin V12 Zagato.

