Acura RDX 2019 "chốt giá" 813 triệu đồng cạnh tranh Audi Q5

Mẫu SUV Acura RDX 2019 mới sẽ cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc như Lexus NX, Infiniti QX50, Audi Q5, BMW X3, Mercedes GLC, Porsche Macan, Volvo XC40, Jaguar F-Pace hay Land Rover Discovery Sport. Đồng thời đây cũng là chiếc xe bán chạy hàng đầu của nhà sản xuất ôtô Honda và thương hiệu xe sang Acura. Thực tế, doanh số của RDX luôn vượt mốc 50.000 xe mỗi năm trong 3 năm qua, hơn hẳn các đối thủ. Ngoại hình của chiếc SUV hạng sang Acura RDX phiên bản 2019 mới được làm lại, cách tân với ngôn ngữ thiết kế tươi mới, nổi bật là cụm lưới tản nhiệt như chiếc khiên, cụm đèn pha sắc sảo. Tổng thể của xe có những đường nét gân guốc, góc cạnh và đậm chất thể thao. Phía sau nổi bật với cụm đèn hậu hình chữ C dạng LED, bộ mâm 5 chấu thiết kế mới khá cá tính và thể thao. So với thế hệ trước, chiều dài cơ sở của xe tăng thêm 6,6cm, nhờ đó dung tích khoang hành lý tốt hơn. Trong khi đó, không gian nội thất của xe ghi dấu với vật liệu chất lượng cao hơn như nhôm bóng, gỗ và da. Thiết kế cabin khá độc đáo với nhiều đường cong mềm mại, cụm cần số được sử dụng bằng nút bấm nên tiết kiệm khá nhiều không gian ở giữa 2 ghế trước. Bên cạnh đó, hệ thống giải trí bao gồm âm thanh cao cấp Acura ELS Studio 3D 16 kênh, công suất 710w, màn hình hiển thị kính lái HUD, điều khiển bằng giọng nói cũng là công nghệ nổi bật của RDX 2019. Ngoài ra, còn phải kể đến cửa sổ trời toàn cảnh cỡ lớn, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái 10.5 inch, màn hình thông tin giải trí 10.2 inch chạy hệ điều hành Android, touchpad điều khiển, nhận diện giọng nói, nút chuyển 4 chế độ lái, hệ thống âm thanh 710W, 16 kênh được phát triển cùng với "người đồng hương" là hãng Panasonic... Acura RDX 2019 có bốn chế độ lái bao gồm: Snow, Comfort, Sport và Sport+. Các tính năng an toàn có trên Acura RDX 2019 gồm: hệ thống phanh chủ động giảm thiểu va chạm, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ hành trình chủ động, cảnh báo lệch làn đường. RDX 2019 trang bị động cơ tăng áp 2.0L 4 xy-lanh và hệ dẫn động bốn bánh Super-Handling, cho công suất 272 mã lực, mô-men xoắn cực đại 380 Nm, tăng 20 mã lực và 38 Nm so với động cơ hút khí tự nhiên V6. Khối động cơ này đi kèm hộp số tự động 10 cấp lần đầu trong phân khúc, giúp RDX phiên bản 2019 trở thành thế hệ xe SUV nhanh nhất và cảm giác lái tốt nhất từ trước tới nay của nhà sản xuất xe hơi Honda. Tại thị trường Mỹ, giá Acura RDX 2019 có mức khoảng 35.670 USD (khoảng 813 triệu đồng). Theo kế hoạch, vào giữa năm nay, Acura sẽ bổ sung các phiên bản kỷ niệm cho RDX. Với RDX 2019, Acura hướng đến các đối thủ nặng ký như Mercedes-Benz GLC, BMW X3, Audi Q5. Video: Chi tiết SUV hạng sang Acura RDX phiên bản 2019.

