5 sự kiện đáng nhớ của Tesla trong năm 2017

Tesla Semi gây chấn động ngành công nghiệp xe tải: Tesla Semi là chiếc xe tải thương mại chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của hãng, ra mắt vào tháng 11/2017. Chiếc xe có thể chạy quãng đường 500-800 km tùy thuộc bộ pin và sử dụng 4 động cơ điện. Tesla Semi sẽ được tung ra thị trường vào năm 2019 và có giá từ 150.000 USD cho phiên bản 500 km. Trở lại đầy bất ngờ của Roaster: Phiên bản Roaster mới sử dụng 3 động cơ điện, có thể tăng tốc lên 100 km/h chỉ trong 1,8 giây. Bộ pin mới nâng quãng đường tối đa của xe lên 1.000 km. Tuy nhiên, mức giá của Roaster phiên bản không hề rẻ, khoảng 250.000 USD cho 1.000 chiếc đầu tiên hoặc 200.000 USD khi xe đi vào sản xuất năm 2020.

Model 3 bị “ngâm”: Trong suốt năm 2017, Tesla liên tục thông báo dời lại ngày xuất xưởng Model 3. Có rất nhiều nguyên nhân cho vấn đề này như cắt giảm sản xuất, lý do cá nhân hay sự cố ngoài ý muốn. Hạn hoàn thành 500.000 đơn đặt trước hiện được dời tới năm 2018. Thất bại của Model X: Vào tháng 10, Tesla đã chủ động thu hồi hơn 11.000 chiếc SUV Model X do kết quả thử nghiệm cho thấy dãy ghế sau bị tung ra khi va chạm. Vài ngày sau, trang Consumer Report xếp Model X đứng cuối trong “10 chiếc xe kém an toàn nhất”. Tesla sau đó phản pháo rằng báo cáo của CR đã lỗi thời và bỏ qua những cải tiến trong Model X. Tuy nhiên, danh tiếng của chiếc xe đã không thể hồi phục. Gigafactory sản xuất pin hàng loạt: Tháng 1/2017, nhà máy khổng lồ Gigafactory bắt đầu sản xuất pin hàng loạt. Vì hầu hết hoạt động kinh doanh của Tesla dựa vào pin nên đây có thể coi là thành công lớn nhất trong 2017. Đây là bước đầu trong việc giảm chi phí sản xuất pin của Model S, Roaster và Semi. Ngoài ra, hiệu suất pin cũng tăng đáng kể nhằm phục vụ một số tham vọng khác của Tesla.



Tesla, Inc. (trước đây là Tesla Motors) là một nhà sản xuất ô tô, công ty lưu trữ năng lượng và nhà sản xuất bảng năng lượng mặt trời ở Palo Alto, California. Được thành lập vào năm 2003, công ty chuyên về ôtô điện, lưu trữ năng lượng pin lithium-ion, và các tấm quang điện mặt trời (thông qua công ty con SolarCity). Công ty lần đầu gây chú ý bằng việc ra mắt mẫu xe Tesla Roadster, chiếc xe thể thao đầu tiên chạy hoàn toàn bằng điện. Dòng xe chạy điện thứ hai là mẫu Model S trở thành mẫu xe điện bán chạy nhất thế giới vào năm 2015 và 2016.

Bạn có biết: Công ty được đặt tên theo kỹ sư điện và nhà vật lý người Serbia là Nikola Tesla bởi các đồng sáng lập viên của công ty Martin Eberhard và Marc Tarpenning

Ngày thành lập: 1/7/2003

Người sáng lập: Martin Eberhard, Marc Tarpenning, Ian Wright, Elon Musk, JB Straubel

Trụ sở chính: Palo Alto, California (Mỹ)

Mã cổ phiếu: TSLA (NASDAQ)

