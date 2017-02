(Kiến Thức) - Tại thị trường Australia, mẫu xế hộp hạng sang Lexus vừa nhận được thông báo triệu hồi tới 2.000 xe do lỗi túi khí an toàn.

Hãng xe Nhật Bản vừa ra thông báo về việc triệu hồi 2.000 mẫu xe hạng sang Lexus do liên quan tới lỗi túi khí an toàn Takata tại thị trường Australia.

Những mẫu xe nằm trong diện bị triệu hồi gồm: 565 xe IS 250 (mẫu GSE20), 260 xe IS 250C (mẫu GSE20), 1231 xe IS 350 (mẫu GSE21), 100 xe IS – F (mẫu USE20), 10 xe LFA (mẫu LFA10).

2.000 xe hạng sang Lexus bị triệu hồi do lỗi túi khí tại Australia.

Theo đó, các túi khí an toàn có thể bị vỡ khiến cho các mảnh kim loại bị vỡ và gây ra chấn thương cho người ngồi trong xe.

Hiện hãng đã ra thông báo về việc triệu hồi tới các khách hàng có các mẫu xe bị ảnh hưởng để tiến hành kiểm tra và thay thế miễn phí.