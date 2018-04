10 mẫu SUV tăng tốc nhanh nhất năm 2018

1. Tesla Model X P100D: Đây chiếc xe điện duy nhất trong danh sách những mẫu SUV tăng tốc nhanh nhất năm 2018. Xe trang bị khối pin 100 kWh, tầm hoạt động 465 km mỗi lần sạc đầy. Xe có 2 động cơ điện, tổng công suất 761 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,9 giây. Tại Mỹ, Tesla Model X P100D có giá 140.000 USD. 2. Jeep Grand Cherokee Trackhawk: Với cân nặng 2.434 kg, sức kéo 3.266 kg nhưng mẫu SUV ngoại cỡ Jeep Grand Cherokee Trackhawk lại có khả năng tăng tốc ấn tượng. Có được điều này là nhờ khối động cơ V8 6.2 lít tăng áp kép, có công suất ấn tượng 707 mã lực, chiếc xe dễ dàng cán mốc 100 km/h từ vị trí đứng im trong vòng 3,6 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 305,78 km/h. Mẫu xe này có giá bán từ 85.000 USD. 3. Lamborghini Urus: Dù được mệnh danh là siêu SUV nhanh nhất thế giới, nhưng ở khả năng chạy nước rút thì Lamborghini Urus chỉ đứng thứ 3. Lamborghini Urus được trang bị động cơ tăng áp V8 4.0 lít Twin-Turbo, sản sinh công suất cực đại 650 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 3,6 giây, 0-200 km/h sau 12,8 giây và vận tốc tối đa hơn 305 km/h. Lamborghini Urus có giá 200.000 USD. 4. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: Chiếc SUV Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio chia sẻ khung gầm với mẫu saloon Giulia. Dưới nắp capo là khối động cơ V6 2.9 lít tăng áp, có đầu ra công suất 503 mã lực và 599,2 Nm mô-men xoắn. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,8 giây. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio sẽ được bán vào tháng 9/2018 với mức giá 97.907 USD. 5. Mercedes GLC 63 S: Sau khi ra mắt mẫu SUV GLC 43 với động cơ tăng áp V6, Mercedes-AMG vẫn chưa thỏa mãn và quyết định trang bị động cơ V8 4.0 lít cho GLC 63 S. Đây là động cơ V8 được đánh giá là tốt nhất, đủ sức cạnh tranh với động cơ trên Ferrari 488. Công suất cực đại của xe là 503 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 699,6 Nm. Điều này giúp chiếc SUV nhanh hơn đôi chút so với mẫu C63, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,8 giây, tốc độ tối đa hơn 289,6 km/h. Xe có giá khoảng 106.599 USD. 6. Maserati Levante Trofeo: Siêu SUV Maserati Levante Trofeo vừa ra mắt tại triển lãm New York 2018 là đối thủ cạnh tranh với Jaguar F-Pace SVR, BMW X5M hay Porsche Cayenne Turbo. Xe trang bị khối động cơ V8 3.8 lít do Ferrari phát triển, sản sinh công suất lên tới 582 mã lực và mô-men xoắn cực đại 729,4 Nm. Cỗ máy khủng dưới nắp cabin khiến Levante Trofeo dễ dàng bức tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 301 km/h. Giá bán của xe vẫn chưa được công bố. 7. Bentley Bentayga W12: Không ngạc nhiên nếu Bentley Bantayga nằm trong top những chiếc SUV tăng tốc nhanh nhất thế giới thời điểm hiện tại. Trái tim của xe là khối động cơ W12, sản sinh công suất 600 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm, giúp cho xe tăng tốc 0-100 km/h chỉ 4 giây, vận tốc tối đa 301 km/h. Bentley Bentayga có giá từ 191.307 USD đến 326.830 USD. 8. Jaguar F-Pace SVR: Mẫu SUV Jaguar F-Pace SVR mới sẽ được bán ra vào tháng 5 sắp tới, sở hữu sức mạnh tương đương huyền thoại Jaguar XJ220. Xe trang bị động cơ V8 5.0 lít tăng áp nằm dưới nắp ca-pô với công suất 542 mã lực và mô-men xoắn 680 Nm, sức mạnh truyền tải thông qua hệ dẫn động bốn bánh với hộp số tự động 8 cấp. Khả năng chạy nước rút 0-100 km/h của Jaguar F-Pace SVR là 4,1 giây trước khi cán mốc tối đa 283,4 km/h. 9. Porsche Cayenne Turbo: Đây là phiên bản mạnh mẽ nhất trong gia đình Porsche Cayenne. Xe sở hữu động cơ tăng áp kép V8 4,0 lít sản sinh công suất 550 mã lực, mạnh hơn phiên bản cũ 30 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại lên đến 770 Nm. Hộp số Tiptronic S 8 cấp được Porsche phát triển mới giúp tăng tốc mạnh mẽ 0-100 km/h trong 4,1 giây, hệ dẫn động 4 bánh toàn phần chủ động. Tại Việt Nam xe có giá 8,92 tỷ đồng. 10. BMW X5M/X6M: Hai mẫu SUV BMW X5M và X6M được trang bị khối động cơ V8 4.4L M TwinPower Turbo, cho công suất tối đa 567 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Khối động cơ này giúp hai anh em nhà BMW tăng tốc 0-100 km/h trong 4,2 giây trước khi đạt tốc độ giới hạn 250 km/h. BMW X5M có giá từ 67.457 USD trong khi BMW X6M có giá 96.858 USD.

1. Tesla Model X P100D: Đây chiếc xe điện duy nhất trong danh sách những mẫu SUV tăng tốc nhanh nhất năm 2018. Xe trang bị khối pin 100 kWh, tầm hoạt động 465 km mỗi lần sạc đầy. Xe có 2 động cơ điện, tổng công suất 761 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,9 giây. Tại Mỹ, Tesla Model X P100D có giá 140.000 USD. 2. Jeep Grand Cherokee Trackhawk: Với cân nặng 2.434 kg, sức kéo 3.266 kg nhưng mẫu SUV ngoại cỡ Jeep Grand Cherokee Trackhawk lại có khả năng tăng tốc ấn tượng. Có được điều này là nhờ khối động cơ V8 6.2 lít tăng áp kép, có công suất ấn tượng 707 mã lực, chiếc xe dễ dàng cán mốc 100 km/h từ vị trí đứng im trong vòng 3,6 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 305,78 km/h. Mẫu xe này có giá bán từ 85.000 USD. 3. Lamborghini Urus: Dù được mệnh danh là siêu SUV nhanh nhất thế giới, nhưng ở khả năng chạy nước rút thì Lamborghini Urus chỉ đứng thứ 3. Lamborghini Urus được trang bị động cơ tăng áp V8 4.0 lít Twin-Turbo, sản sinh công suất cực đại 650 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 3,6 giây, 0-200 km/h sau 12,8 giây và vận tốc tối đa hơn 305 km/h. Lamborghini Urus có giá 200.000 USD. 4. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: Chiếc SUV Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio chia sẻ khung gầm với mẫu saloon Giulia. Dưới nắp capo là khối động cơ V6 2.9 lít tăng áp, có đầu ra công suất 503 mã lực và 599,2 Nm mô-men xoắn. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,8 giây. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio sẽ được bán vào tháng 9/2018 với mức giá 97.907 USD. 5. Mercedes GLC 63 S: Sau khi ra mắt mẫu SUV GLC 43 với động cơ tăng áp V6, Mercedes-AMG vẫn chưa thỏa mãn và quyết định trang bị động cơ V8 4.0 lít cho GLC 63 S. Đây là động cơ V8 được đánh giá là tốt nhất, đủ sức cạnh tranh với động cơ trên Ferrari 488. Công suất cực đại của xe là 503 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 699,6 Nm. Điều này giúp chiếc SUV nhanh hơn đôi chút so với mẫu C63, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,8 giây, tốc độ tối đa hơn 289,6 km/h. Xe có giá khoảng 106.599 USD. 6. Maserati Levante Trofeo: Siêu SUV Maserati Levante Trofeo vừa ra mắt tại triển lãm New York 2018 là đối thủ cạnh tranh với Jaguar F-Pace SVR, BMW X5M hay Porsche Cayenne Turbo. Xe trang bị khối động cơ V8 3.8 lít do Ferrari phát triển, sản sinh công suất lên tới 582 mã lực và mô-men xoắn cực đại 729,4 Nm. Cỗ máy khủng dưới nắp cabin khiến Levante Trofeo dễ dàng bức tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 301 km/h. Giá bán của xe vẫn chưa được công bố. 7. Bentley Bentayga W12: Không ngạc nhiên nếu Bentley Bantayga nằm trong top những chiếc SUV tăng tốc nhanh nhất thế giới thời điểm hiện tại. Trái tim của xe là khối động cơ W12, sản sinh công suất 600 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm, giúp cho xe tăng tốc 0-100 km/h chỉ 4 giây, vận tốc tối đa 301 km/h. Bentley Bentayga có giá từ 191.307 USD đến 326.830 USD. 8. Jaguar F-Pace SVR: Mẫu SUV Jaguar F-Pace SVR mới sẽ được bán ra vào tháng 5 sắp tới, sở hữu sức mạnh tương đương huyền thoại Jaguar XJ220. Xe trang bị động cơ V8 5.0 lít tăng áp nằm dưới nắp ca-pô với công suất 542 mã lực và mô-men xoắn 680 Nm, sức mạnh truyền tải thông qua hệ dẫn động bốn bánh với hộp số tự động 8 cấp. Khả năng chạy nước rút 0-100 km/h của Jaguar F-Pace SVR là 4,1 giây trước khi cán mốc tối đa 283,4 km/h. 9. Porsche Cayenne Turbo: Đây là phiên bản mạnh mẽ nhất trong gia đình Porsche Cayenne. Xe sở hữu động cơ tăng áp kép V8 4,0 lít sản sinh công suất 550 mã lực, mạnh hơn phiên bản cũ 30 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại lên đến 770 Nm. Hộp số Tiptronic S 8 cấp được Porsche phát triển mới giúp tăng tốc mạnh mẽ 0-100 km/h trong 4,1 giây, hệ dẫn động 4 bánh toàn phần chủ động. Tại Việt Nam xe có giá 8,92 tỷ đồng. 10. BMW X5M/X6M: Hai mẫu SUV BMW X5M và X6M được trang bị khối động cơ V8 4.4L M TwinPower Turbo, cho công suất tối đa 567 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Khối động cơ này giúp hai anh em nhà BMW tăng tốc 0-100 km/h trong 4,2 giây trước khi đạt tốc độ giới hạn 250 km/h. BMW X5M có giá từ 67.457 USD trong khi BMW X6M có giá 96.858 USD.