Những thực phẩm lên men đốt cháy calo để giảm cân

Sữa chua: Sữa chua là loại thực phẩm lên men rất tốt cho sức khỏe. Nó chứa probiotics có lợi cho tiêu hóa. Ăn sữa chua mỗi ngày giúp tiêu giảm mỡ bụng. Carbohydrate và protein trong sữa chua cũng làm tăng mức năng lượng và duy trì sức chịu đựng tốt cho cơ thể, giúp đốt cháy chất béo hiệu quả. Các protein lành mạnh trong sữa chua chống lại cảm giác thèm ăn và ức chế sự hấp thu chất béo từ các thực phẩm khác. Ảnh: RD. Trà kombucha: Kombucha là một thức uống lên men được làm với trà xanh, đen hoặc bạch trà, đường, vi khuẩn và nấm men. Để làm kombucha, người ta cần một con giống ban đầu được gọi là “SCOBY” (symbiotic colony of bacteria and yeast – khuẩn lạc cộng sinh của vi khuẩn và nấm men), cho vào trà và đường rồi để lên men trong khoảng 1 tuần. Ảnh: RD. Súp miso: Phổ biến trong các nhà hàng Nhật Bản, súp miso là một loại canh đậu phụ và rau có lượng calo thấp, có chứa probiotic và protein. Món súp này cũng được đóng hộp và sẵn bán tại các cửa hàng tạp hóa nên rất tiện lợi. Ảnh: RD. Sữa đậu nành: Đậu nành là một loại thực phẩm có chứa probiotic có chứa nhiều lợi ích. Ảnh: RD. Nấm sữa kefir: Nấm sữa kefir có hàm lượng lợi khuẩn nhiều gấp 10 lần so với sữa chua thông thường nhưng hương vị tương đối giống nhau. Nấm sữa được làm bằng cách cấy sữa hoặc bất kỳ chất lỏng nào như nước dừa với các vi khuẩn có lợi. Loại thực phẩm này rất tốt cho dạ dày, hệ miễn dịch và kiểm soát cân nặng. Ảnh: RD. Dưa cải bắp: Món dưa bắp cải chua ngon này cũng là một trong những loại thực phẩm chứa probiotic lành mạnh. Hơn nữa, nó còn là một thực phẩm chống lão hóa bạn nên bổ sung trong thực đơn giảm cân. Ảnh: RD. Sữa: Trên thị trường, có một số loại sữa chứa probiotic. Một số nghiên cứu đã kết luận rằng sữa chứa probiotic có thể gây ra đầy bụng ở trẻ em và người cao tuổi, do đó, những đối tượng này nên cân nhắc trước khi sử dụng. Ảnh: RD. Socola đen: Món ngọt này chứa probiotic và chất chống oxy hoá để giữ cho dạ dày của bạn khỏe mạnh. Ảnh: RD. Vi tảo: Đôi khi được gọi là "tảo xanh", vi tảo là một loại cỏ xanh, thường được sử dụng trong nước trái cây. Đây cũng là một thực phẩm hỗ trợ quá trình giảm cân của bạn. Ảnh: RD. Dưa chuột muối: Món dưa chuột muối có chứa một lượng probiotic tốt cho quá trình giảm cân của bạn. Ảnh: RD. Kimchi: Là món ăn truyền thống của Hàn Quốc, kimchi cải thảo được muối khá chua và cay. Thực phẩm này chứa các vitamin, canxi và probiotic, những chất rất tốt cho sức khỏe và hỗ trợ giảm cân. Ảnh: RD. Quả ô liu: Quả ô liu ngâm nước muối có nhiều probiotic vì nước muối cho phép probiotic phát triển mạnh. Ảnh: RD.

