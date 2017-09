Nguy hiểm: 10 loại thuốc gây nghiện chết người gấp nhiều lần heroin

1. Carfentanil, một loại thuốc gây nghiện chết người độc hại đến mức chỉ một lượng nhỏ cũng có thể làm người ta mất mạng, từng được bán công khai ở Trung Quốc. Carfentanil là một trong các loại opioid (ma túy tổng hợp có thể sử dụng làm thuốc giảm đau trong y tế) mạnh nhất đang được lưu hành. Carfentanil mạnh hơn 100 lần so với fentanyl, loại chất mạnh gấp heroin 50 lần. Ảnh: Wonder List. 2. Cocaine: Với hơn 17 triệu người dùng trên toàn thế giới, thị trường cocaine toàn cầu trị giá khoảng 110 tỷ USD. Các “nhà máy” sản xuất cocaine tập trung chủ yếu ở Argentina, Bolivia, Colombia và Peru. Colombia và Peru là hai quốc gia sản xuất cocaine lớn nhất thế giới. Ảnh: Wonder List. 3. Heroin: Heroin gây nghiện rất cao và nguy hiểm. Ban đầu heroin tạo ra để giúp chữa bệnh người nghiện morphine, nhưng nay nó đã trở thành "ma túy có sức tàn phá nhất thế giới". Afghanistan là quốc gia sản xuất thuốc phiện lớn nhất trên thế giới. Ảnh: Wonder List. 4. Ma túy đá (Methamphetamime): Methamphetamime là loại thuốc gây nghiện hướng thần (nhóm psychostimulant và sympathomimetic), còn có tên gọi ngắn hơn là meth hay ice. Meth trực tiếp gây kích hoạt não, làm cho não tiết ra norepinephrine, dopamine và serotonin và do có tính kích thích trao đổi chất nên nó gây ra những cảm giác dễ chịu và dễ bị nghiện. Ảnh: Wonder List. 5. Whoonga: Whoonga hay wunga là hỗn hợp gồm heroin cấp thấp, cần sa, các chất tẩy rửa, thuốc diệt chuột và Clo. Ban đầu hút, người dùng cảm thấy tinh thần phấn khích, khi sử dụng liều nặng hơn thì cảm giác thư giãn. Tuy nhiên, hậu quả nguy hiểm của loại ma túy tổng hợp này là người chơi không cần ăn uống, hệ miễn dịch bị suy yếu, với những cơn đau thắt dạ dày, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, bị chuột rút cơ bắp, mất ngủ… Ảnh: Wonder List. 6. Hơi thở của quỷ: Xuất phát từ Colombia, chất gây ảo giác Scopolamine còn gọi là "hơi thở của quỷ" hoặc "mùi của quỷ". Khi phả vào mặt hoặc cho vào đồ uống, chỉ sau vài phút, nạn nhân sẽ có cảm giác như mất trí. Scopolamine được chiết xuất từ Borrachero, một loại cây phổ biến ở Colombia với ý nghĩa là "chè chén say sưa". Ảnh: Wonder List. 7. Muối tắm: Muối tắm thần kinh (PABS) là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một loại thuốc gây nghiện. Muối tắm được bán như một chất thay thế rẻ tiền cho các chất kích thích đắt tiền hơn như methamphetamine hoặc cocaine. Chúng có thể ăn, tiêm hoặc súc miệng. Đã có nhiều trường hợp dẫn đến tử vong vì dùng muối tắm. Ảnh: Wonder List. 8. Phencyclidin (PCP): PCP, còn gọi là bụi thiên thần, là một loại thuốc tổng hợp tinh thể từng được sử dụng để gây tê trong y tế nhưng mức độ nghiêm trọng của nó đã khiến người ta ngừng dùng. Tác dụng phụ khi dùng liều cao PCP gây ra chứng hoang tưởng, ảo giác, xung động tự sát và mất nhân cách. Ảnh: Wonder List. 9. Krokodil: Desomoprhine, còn gọi là Krokodil, là một chất dẫn xuất của morphine. Đây là một loại thuốc mới xuất hiện ở Nga từ năm 2002. Loại thuốc này là sự kết hợp của codeine, chất làm bóng sơn, xăng, iodine, axit clohiđric và phốt pho đỏ từ các hộp đấm matchbox. Đó là một trong những loại thuốc gây nghiện chết người nhất từng tồn tại. Ngoài ra, người dùng thuốc có tuổi thọ khoảng một hoặc hai năm. Ảnh: Wonder List. 10. Đồ uống màu tím: Đây là một loại thuốc gây nghiện phổ biến trong nền văn hóa hip hop thập niên 90. Đồ uống này là sự kết hợp của một loại thuốc ho có chứa codeine và promethazine, trộn với nước giải khát như Sprite hoặc Mountain Dew. Loại đồ uống này khiến người dùng mệt mỏi. Thứ đồ uống màu tím này từng gây ra nhiều cái chết cho nhiều người dùng. Ảnh: Wonder List.

