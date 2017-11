Ngăn ngừa mụn trứng cá với những bí kíp cực đơn giản

Đừng quên rửa mặt: Theo bác sĩ Joshua Zeichner, giám đốc nghiên cứu về thẩm mỹ và mỹ phẩm và trợ lý giáo sư da liễu ở Mount Sinai, thành phố New York (Mỹ), bạn có thể bắt đầu ngăn ngừa mụn trứng cá bằng cách chọn loại sữa rửa mặt và tần suất sử dụng. Việc rửa mặt thường xuyên được chứng minh là có khả năng cải thiện sự xuất hiện của mụn trứng cá. Ảnh: Shutterstock. Làm sạch điện thoại thông minh của bạn: Màn hình điện thoại của bạn bẩn hơn bạn nghĩ. Tiến sĩ Zeichner nói: "Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng điện thoại di động của bạn bẩn hơn toilet. Do đó, nếu bạn không thường xuyên lau sạch điện thoại bằng, bạn có thể chuyển chất bẩn đó vào da, kết hợp với ma sát, có thể thúc đẩy mụn trứng cá. Ảnh: Shutterstock. Đừng chạm vào khuôn mặt: Khuôn mặt của bạn là một trong tám bộ phận cơ thể mà bạn không bao giờ nên chạm vào. Tiến sĩ Zeichner nói rằng thường xuyên chạm tay vào mặt có thể gây ra mụn trứng cá. Ảnh: Shutterstock. Thường xuyên thay vỏ gối: Ngay cả khi bạn tích cực rửa mặt vào ban đêm, việc không thay vỏ gối thường xuyên có thể gây ra mụn trứng cá. Khi bạn không thay vỏ gối ba ngày một lần, dầu bẩn sẽ tích tụ và khi bạn nằm lên gối vào ban đêm, các chất gây bít này có thể làm tắc nghẽn các lỗ chân lông. Ảnh: Shutterstock. Hãy ăn như người Hy Lạp: Sức khỏe làn da có thể được cải thiện nhờ chế độ ăn uống Địa Trung Hải truyền thống. Cách ăn uống lành mạnh này có nhiều rau, dầu ôliu, ngũ cốc nguyên hạt, cộng thêm một lượng nhỏ protein động vật và một số loại rượu vang đỏ. Đó là những loại thực phẩm có thể giúp làn da thoát khỏi mụn trứng cá. Ảnh: Shutterstock. Không nặn mụn: Việc nặn hay cào xước mụn trứng cá dẫn tới vết thương hở, lâu lành và đôi khi sẽ thành sẹo. Ngoài ra, tất cả chúng ta đều có vi khuẩn trên tay, do đó, khi nặn mụn, bạn có thể chuyển vi khuẩn sang mặt và dẫn đến nhiễm trùng. Ảnh: Shutterstock. Kiểm soát cân nặng: Có một mối liên quan giữa mức độ nghiêm trọng của mụn trứng cá và bệnh béo phì. Để hạn chế tối đa nguy cơ lên mụn trứng cá, bạn hãy giữ chỉ số khối cơ thể (BMI) trong phạm vi lý tưởng bằng cách tập thể dục, ăn uống đúng cách và giảm lượng đường nạp vào cơ thể. Ảnh: Shutterstock. Gội đầu thường xuyên: Gội đầu giúp loại bỏ những loại dầu tự nhiên tiết ra trên da đầu và tóc, từ đó, làm giảm nguy cơ mọc mụn trứng cá. Gội đầu giúp vùng da trên trán có thể làm sạch các lỗ chân lông và dẫn đến ngăn ngừa mụn nhọt. Ảnh: Shutterstock. Dùng sữa hạnh nhân: Những người không uống sữa bò ít có khả năng bị mụn hơn. Lý do là sữa có chứa hormone từ bò và từ các hormone bổ sung cho sản xuất sữa nhiều hơn và điều này làm cho mụn trứng cá vượt ngoài tầm kiểm soát. Thay vào đó, bạn hãy thử sữa hạnh nhân bởi nó chứa tất cả các vitamin và canxi cần thiết nhưng không có bất kỳ loại hormone nào. Ảnh: Shutterstock. Bỏ qua món mỳ ống: Bánh mì trắng, mì ống trắng, cơm trắng, khoai tây chiên là những thực phẩm có chỉ số đường huyết cao bạn nên hạn chế bởi chúng khiến bạn dễ mọc mụn. Thay vào đó, hãy ăn các loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp như bánh đa hạt, đậu phộng, rau và đậu. Rửa tay sau khi thể dục: Chắc chắn, thể dục thường xuyên sẽ giúp chúng ta khỏe mạnh, nhưng nếu chúng ta không thận trọng vệ sinh bàn tay, chúng ta có mọc thêm nhiều mụn nhọt bởi vì thiết bị phòng tập thể dục có chứa đầy vi khuẩn. Điều tốt nhất là bạn nên tránh chạm vào mặt bạn khi chơi thể thao hoặc tập thể dục. Sau khi tập, hãy rửa tay sạch sẽ. Ảnh: Shutterstock. Đừng dùng chung đồ trang điểm: Đừng dùng chung đồ trang điểm bởi điều đó đồng nghĩa rằng bạn đang chia sẻ vi khuẩn với bạn bè. Ảnh: Shutterstock. Không hút thuốc: Theo nghiên cứu của Viện Da liễu San Gallicano ở Rome, Italy, trong trường hợp bạn cần thêm một lý do để từ bỏ thói quen hút thuốc, đó là vì nó có thể gây ra mụn trứng cá. Người hút thuốc có thể dễ bị mụn trứng cá hơn. Ảnh: Shutterstock. Bảo vệ da khỏi bụi bặm, ô nhiễm: Một số nghiên cứu cho thấy rằng khói, hóa chất, chất độc trong không khí có thể làm tắc nghẽn các lỗ chân lông và gây ra mụn trứng cá. Nếu bạn sống ở thành phố, bạn không thể làm gì để tránh ô nhiễm, nhưng kem chống nắng sẽ tạo ra rào cản giữa da và chất độc và các chất chống oxy hoá có thể giúp chống lại các gốc tự do gây hại trong không khí ô nhiễm. Ảnh: Shutterstock. Mời độc giả xem video: Thuốc trị mụn có thể gây vô sinh (Nguồn: VTC)

Đừng quên rửa mặt: Theo bác sĩ Joshua Zeichner, giám đốc nghiên cứu về thẩm mỹ và mỹ phẩm và trợ lý giáo sư da liễu ở Mount Sinai, thành phố New York (Mỹ), bạn có thể bắt đầu ngăn ngừa mụn trứng cá bằng cách chọn loại sữa rửa mặt và tần suất sử dụng. Việc rửa mặt thường xuyên được chứng minh là có khả năng cải thiện sự xuất hiện của mụn trứng cá. Ảnh: Shutterstock. Làm sạch điện thoại thông minh của bạn: Màn hình điện thoại của bạn bẩn hơn bạn nghĩ. Tiến sĩ Zeichner nói: "Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng điện thoại di động của bạn bẩn hơn toilet. Do đó, nếu bạn không thường xuyên lau sạch điện thoại bằng, bạn có thể chuyển chất bẩn đó vào da, kết hợp với ma sát, có thể thúc đẩy mụn trứng cá. Ảnh: Shutterstock. Đừng chạm vào khuôn mặt: Khuôn mặt của bạn là một trong tám bộ phận cơ thể mà bạn không bao giờ nên chạm vào. Tiến sĩ Zeichner nói rằng thường xuyên chạm tay vào mặt có thể gây ra mụn trứng cá. Ảnh: Shutterstock. Thường xuyên thay vỏ gối: Ngay cả khi bạn tích cực rửa mặt vào ban đêm, việc không thay vỏ gối thường xuyên có thể gây ra mụn trứng cá. Khi bạn không thay vỏ gối ba ngày một lần, dầu bẩn sẽ tích tụ và khi bạn nằm lên gối vào ban đêm, các chất gây bít này có thể làm tắc nghẽn các lỗ chân lông. Ảnh: Shutterstock. Hãy ăn như người Hy Lạp: Sức khỏe làn da có thể được cải thiện nhờ chế độ ăn uống Địa Trung Hải truyền thống. Cách ăn uống lành mạnh này có nhiều rau, dầu ôliu, ngũ cốc nguyên hạt, cộng thêm một lượng nhỏ protein động vật và một số loại rượu vang đỏ. Đó là những loại thực phẩm có thể giúp làn da thoát khỏi mụn trứng cá. Ảnh: Shutterstock. Không nặn mụn: Việc nặn hay cào xước mụn trứng cá dẫn tới vết thương hở, lâu lành và đôi khi sẽ thành sẹo. Ngoài ra, tất cả chúng ta đều có vi khuẩn trên tay, do đó, khi nặn mụn, bạn có thể chuyển vi khuẩn sang mặt và dẫn đến nhiễm trùng. Ảnh: Shutterstock. Kiểm soát cân nặng: Có một mối liên quan giữa mức độ nghiêm trọng của mụn trứng cá và bệnh béo phì. Để hạn chế tối đa nguy cơ lên mụn trứng cá, bạn hãy giữ chỉ số khối cơ thể (BMI) trong phạm vi lý tưởng bằng cách tập thể dục, ăn uống đúng cách và giảm lượng đường nạp vào cơ thể. Ảnh: Shutterstock. Gội đầu thường xuyên: Gội đầu giúp loại bỏ những loại dầu tự nhiên tiết ra trên da đầu và tóc, từ đó, làm giảm nguy cơ mọc mụn trứng cá. Gội đầu giúp vùng da trên trán có thể làm sạch các lỗ chân lông và dẫn đến ngăn ngừa mụn nhọt. Ảnh: Shutterstock. Dùng sữa hạnh nhân: Những người không uống sữa bò ít có khả năng bị mụn hơn. Lý do là sữa có chứa hormone từ bò và từ các hormone bổ sung cho sản xuất sữa nhiều hơn và điều này làm cho mụn trứng cá vượt ngoài tầm kiểm soát. Thay vào đó, bạn hãy thử sữa hạnh nhân bởi nó chứa tất cả các vitamin và canxi cần thiết nhưng không có bất kỳ loại hormone nào. Ảnh: Shutterstock. Bỏ qua món mỳ ống: Bánh mì trắng, mì ống trắng, cơm trắng, khoai tây chiên là những thực phẩm có chỉ số đường huyết cao bạn nên hạn chế bởi chúng khiến bạn dễ mọc mụn. Thay vào đó, hãy ăn các loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp như bánh đa hạt, đậu phộng, rau và đậu. Rửa tay sau khi thể dục: Chắc chắn, thể dục thường xuyên sẽ giúp chúng ta khỏe mạnh, nhưng nếu chúng ta không thận trọng vệ sinh bàn tay, chúng ta có mọc thêm nhiều mụn nhọt bởi vì thiết bị phòng tập thể dục có chứa đầy vi khuẩn. Điều tốt nhất là bạn nên tránh chạm vào mặt bạn khi chơi thể thao hoặc tập thể dục. Sau khi tập, hãy rửa tay sạch sẽ. Ảnh: Shutterstock. Đừng dùng chung đồ trang điểm: Đừng dùng chung đồ trang điểm bởi điều đó đồng nghĩa rằng bạn đang chia sẻ vi khuẩn với bạn bè. Ảnh: Shutterstock. Không hút thuốc: Theo nghiên cứu của Viện Da liễu San Gallicano ở Rome, Italy, trong trường hợp bạn cần thêm một lý do để từ bỏ thói quen hút thuốc, đó là vì nó có thể gây ra mụn trứng cá. Người hút thuốc có thể dễ bị mụn trứng cá hơn. Ảnh: Shutterstock. Bảo vệ da khỏi bụi bặm, ô nhiễm: Một số nghiên cứu cho thấy rằng khói, hóa chất, chất độc trong không khí có thể làm tắc nghẽn các lỗ chân lông và gây ra mụn trứng cá. Nếu bạn sống ở thành phố, bạn không thể làm gì để tránh ô nhiễm, nhưng kem chống nắng sẽ tạo ra rào cản giữa da và chất độc và các chất chống oxy hoá có thể giúp chống lại các gốc tự do gây hại trong không khí ô nhiễm. Ảnh: Shutterstock. Mời độc giả xem video: Thuốc trị mụn có thể gây vô sinh (Nguồn: VTC)