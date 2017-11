Làm việc này hàng ngày giúp bạn trẻ khỏe, chẳng bao giờ đau ốm

Bấm nút thang máy của họ với khuỷu tay: Những sai lầm hàng ngày có thể làm tăng nguy cơ cảm lạnh, bao gồm cả việc tiếp xúc với những bề mặt mà nhiều người khác đã chạm vào. Bấm nút thang máy của họ với khuỷu tay được xem là một trong những thói quen hàng ngày giúp bạn tránh nguy cơ mắc cúm. Ảnh: Shutterstock. Uống đủ nước: Uống nhiều nước là một trong những cách giúp cơ thể phòng chống bệnh cảm cúm. Các chuyên gia y tế khuyến cáo uống nhiều nước, đặc biệt là nước ấm sẽ giúp giảm đáng kể triệu chứng nghẹt mũi khó chịu. Ảnh: Shutterstock. Ngủ đủ giấc: Qua nhiều nghiên cứu, các chuyên gia đã khẳng định rằng thiếu ngủ sẽ làm suy yếu khả năng chống cúm của hệ miễn dịch cơ thể. Vì thế, để tăng sức đề kháng cho cơ thể, bạn cần ngủ đủ 8 giờ mỗi đêm bởi ngủ ít hơn 7 giờ mỗi đêm sẽ làm tăng nguy cơ bị cảm lạnh. Ảnh: Shutterstock. Thường xuyên khử trùng điện thoại và chìa khóa xe: Điện thoại “tích tụ” vi trùng từ khắp nơi. Hơn nữa, bàn tay của bạn có thể truyền vi trùng sang điện thoại. Giống như chìa khóa xe hoặc bàn phím máy tính của bạn. Khi ai đó trong nhà bị ốm, bạn hãy tích cực khử trùng các bề mặt vật dụng họ thường xuyên tiếp xúc như: tay nắm cửa, vòi nước, điện thoại và điều khiển từ xa...Ảnh: Shutterstock. Tiêm vắc xin ngừa cúm: Cách tốt nhất để phòng ngừa bệnh cúm là tiêm phòng mỗi năm. Chích ngừa bệnh cúm không thể phòng tránh được tất cả loại bệnh nhưng đó là cách tốt nhất để phòng tránh. Ảnh: Shutterstock. Tập yoga hoặc thiền định: Để tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn, hãy kiểm soát sự căng thẳng. Tập yoga hay thiền định sẽ giúp giảm mức căng thẳng, từ đó, tăng cường miễn dịch và giảm nguy cơ mắc cúm. Ảnh: Shutterstock. Bổ sung kẽm: Một nghiên cứu từ Phần Lan cho thấy thuốc kẽm có thể giúp bạn khỏi cảm lạnh nhanh hơn 40% nếu bạn dùng liều ít nhất là 75 mg. Kẽm có vai trò rất quan trọng với hệ miễn dịch, ngăn ngừa virus cúm phát triển. Kẽm hiệu quả nhất khi được uống trong vòng 24 giờ sau khi triệu chứng bắt đầu. Uống kẽm thường xuyên trong ít nhất 5 tháng cũng làm giảm nguy cơ cảm cúm ở trẻ em. Ảnh: Shutterstock. Tích cực hoạt động ngoài trời: Ngay cả khi trời lạnh, bạn cũng nên tích cực hoạt động ngoài trời. Đi dạo trên con đường mòn và hít thở không khí trong lành sẽ giúp bạn giảm stress và cải thiện hệ miễn dịch. Ảnh: Shutterstock. Uống nước nóng: Một trong những lợi ích đáng ngạc nhiên khi uống nước nóng là ngăn ngừa bạn khỏi bị bệnh. Một số nghiên cứu cho thấy uống nước nóng có thể cải thiện chất nhầy trong các đường dẫn mũi, giúp giảm các triệu chứng xoang. Ngoài trà nóng, bạn có thể uống nước ấm với mật ong nguyên chất, thêm một ít nước chanh hoặc uống nước ấm với quế cũng rất tốt. Ảnh: Shutterstock. Tập thể dục hàng ngày: Việc tập luyện thường xuyên sẽ giúp cơ thể tăng cường khả năng miễn dịch đối với virus cúm. Do đó, các bác sỹ luôn khuyên mọi người hãy coi tập thể dục để giúp cho quá trình lưu thông máu diễn ra tốt hơn, quá trình luân chuyển của các tế bào bạch cầu trong cơ thể cũng diễn ra mạnh hơn, giúp cơ thể chống chịu hiệu quả hơn đối với các viêm nhiễm do virus cúm tấn công. Ảnh: Shutterstock. Rửa tay: Đây là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa bệnh tật. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ khuyến nghị sử dụng nước ấm và xà phòng rửa tay trong 20 giây. Trong trường hợp không có xà phòng và nước, nước rửa tay diệt khuẩn có thể thay thế. Ảnh: Shutterstock. Tăng cường rau xanh: Khoảng thời gian giao mùa là lúc chúng ta cần chú ý ăn uống đủ chất nhất trong năm, cần tăng cường các loại rau xanh, củ quả vào thực đơn hàng ngày. Ăn các loại rau xanh có chứa vitamin C, chất xơ và Folate giúp cơ thể tăng cường chất glucosinolate bởi đây là một chất quan trọng giúp cơ thể có thể chống lại bệnh ung thư và đặc biệt, nó có tác dụng rất lớn trong việc phòng chống cảm cúm. Ảnh: Shutterstock. Mời độc giả xem video: Thanh lọc cơ thể bằng dầu ô liu (nguồn: VTV1)

