Làm chậm lão hóa da bằng các loại trái cây sau

1. Chanh: Chanh giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh giúp làm sạch các chất độc và bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và tăng sắc tố. Vì vậy, nếu bạn có làn da màu sắc không đồng đều, vết đen, vết sẹo mụn trứng cá, hãy thử uống nước chanh mật ong hàng ngày để có được làn da trắng sáng. Ảnh: Shutterstock. 2. Đu đủ: Trái cây này chứa các vitamin A, C, B, axit pantothenic, folate và khoáng chất như đồng, kali và magiê. Chúng cũng chứa các enzyme như papain và chymopapain giúp ngăn ngừa các tổn thương da do các gốc tự do và có tính kháng khuẩn, kháng nấm và thuốc kháng virus. Thường xuyên ăn đu đủ có thể giúp ngăn ngừa táo bón, đó là một trong những lý do sức khoẻ của da. Các nhà khoa học cũng nhận thấy rằng đu đủ có thể giúp làm lành vết thương và loét da mãn tính. Ảnh: Shutterstock. 3. Bơ: Vitamin B và E có trong quả bơ cung cấp cho da một lượng dinh dưỡng dồi dào và đầy đủ. Với sự hỗ trợ của một lượng lớn vitamin E, da của bạn sẽ trở nên khỏe mạnh. Cùng với sự giúp đỡ của Kali trong trái bơ, da bạn sẽ luôn giữ được độ ẩm cần thiết. Ngoài ra, chất Glutathione - chất chống oxy hóa rất quan trọng trong quá trình ngăn chặn sự lão hoá - có trong quả bơ còn làm tăng mức độ miễn dịch và hỗ trợ cho việc làm chậm lão hóa da. Ảnh: Shutterstock. 4. Dưa hấu: Chứa các loại vitamin quan trọng, dưa hấu cung cấp một giá trị dinh dưỡng tuyệt vời giúp ngăn ngừa nếp nhăn và tránh việc da bị xỉn màu. Ăn một miếng dưa hấu đồng nghĩa với việc bạn đang cung cấp cho da những vitamin chống oxy hóa thiếu yếu như vitamin A, B, C, kẽm... Ảnh: Shutterstock. 5. Dưa chuột: Giống dưa hấu, dưa chuột cũng có hàm lượng nước rất cao, có tác dụng làm mát cơ thể và có tính chất chống oxy hóa. Dưa chuột cũng rất giàu vitamin K và C và chất xơ. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng dưa chuột có thể làm trắng da và giảm nếp nhăn. Ảnh: Shutterstock. 6. Xoài: Đây là một loại trái cây chứa khá nhiều vitamin có lợi cho sức khỏe, trong đó có beta carotene giúp giảm sẹo trên da và làm sáng da. Hơn nữa, xoài còn trị được cả mụn đầu đen trên da, giúp da luôn được sáng mịn. Ảnh: Shutterstock. 7. Lựu: Bạn có biết trái lựu rất giàu các loại vitamin khác nhau và gồm nhiều các khoáng chất, photpho, riboflavin giúp làn da của bạn tươi sáng và mịn màng. Các dưỡng chất trong lựu cũng cung cấp dinh dưỡng để thúc đẩy sự tiết ra elastin, collagen... cho da thêm săn chắc và trẻ trung. Các chiết xuất từ lựu giúp tăng cường chức năng của các tế bào giúp bạn có một làn da khỏe mạnh và tươi trẻ. Ảnh: Shutterstock. 8. Chuối: Vitamin C và B6 trong chuối có khả năng điều chỉnh độ đàn hồi và sự gắn kết da nhờ các chất chống oxy hoá có sẵn. Ảnh: Shutterstock. 9. Kiwi: Các chất chống oxy hóa có trong trái kiwi đã được chứng minh là có khả năng giúp da săn chắc và làm chậm sự hình thành của các nếp nhăn, giúp khôi phục vẻ đẹp tự nhiên cho làn da của bạn. Vitamin C và E có sẵn trong loại quả này cũng làm giảm sự lão hóa da, giúp làn da khỏe mạnh và bảo vệ da trước những tia cực tím có hại. Ảnh: Shutterstock. 10. Nho: Mangan và vitamin C trong nho giúp chống lại các tia cực tím độc hại, đồng thời các chất chống oxy hóa sẽ chống lại các gốc tự do làm tổn thương làn da. Ảnh: Shutterstock. 11. Cherry: Đây là loại trái cây ngon chứa nồng độ cao của chất chống oxy hóa hơn bất kỳ loại nào khác, nó giúp chống lại các gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa. Ảnh: Shutterstock. 12. Dứa: Dứa từ lâu đã được sử dụng như một cây thuốc tại nhiều nơi, chúng là những trái cây duy nhất được biết đến có chứa một loại en-zim gọi là bromelain, hỗ trợ điều trị viêm và sưng da. Ảnh: Shutterstock. 13. Táo: Các hợp chất hữu cơ và các enzym có trong táo giúp làm giảm các chất béo, duy trì độ ẩm cho da. Do giữ được lượng nước cần thiết nên da của bạn trông sẽ tươi trẻ và khỏe mạnh hơn. Ảnh: Shutterstock. 14. Quả mâm xôi: Không chỉ berry mà những loại quả mọng nước như dâu tây, việt quất... đều rất tốt cho da. Quả mâm xôi rất giàu chất chống oxy hoá và vitamin C giúp hình thành và làm giàu collagen cho da. Điều này đương nhiên khiến làn da của bạn được trẻ hóa bởi collagen giúp giảm thiểu nếp nhăn và tránh sự xỉn màu của da. Ảnh: Shutterstock.

