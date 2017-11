Điều kỳ diệu gì xảy ra khi tắm nước lạnh thường xuyên

Theo Boldsky, các nghiên cứu phát hiện ra rằng thường xuyên tắm nước lạnh sẽ giúp giảm nguy cơ bị ốm. Ngoài ra, tắm nước lạnh còn mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe. Ảnh: Boldsky. Cải thiện tuần hoàn: Một trong những lợi ích của tắm nước lạnh giúp cải thiện lưu thông máu. Nước lạnh làm cho máu của bạn di chuyển đến các cơ quan để giữ ấm. Khi có sự lưu thông máu tốt sẽ giúp giữ cho trái tim bạn khỏe mạnh. Ảnh: Boldsky. Phục hồi nhanh: Sau khi luyện tập, những bài tập nặng có thể khiến cơ và khớp của bạn bị đau nặng. Tại thời điểm này, tắm nước lạnh sẽ hỗ trợ trong tuần hoàn máu và giúp bạn nhanh hồi phục sau các bài tập vất vả. Ảnh: Boldsky. Giảm trầm cảm: Tắm nước lạnh giúp kích thích điểm màu xanh của não là nguồn chính của noradrenaline, một chất giúp giảm nhẹ trầm cảm. Ảnh: Boldsky. Tăng cường hệ thống miễn dịch: Tắm nước lạnh có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Nước lạnh làm tăng số lượng các tế bào máu chống lại bạch cầu và điều này kích hoạt hệ thống miễn dịch. Ảnh: Boldsky. Tăng khả năng sinh sản ở nam giới: Tắm nước lạnh được cho là làm tăng số lượng tinh trùng ở nam giới. Khi số tinh trùng ở nam giới tăng lên, điều này dẫn đến sự gia tăng khả năng sinh sản. Ảnh: Boldsky. Tăng năng lượng: Tắm vòi sen nước lạnh sau một ngày làm việc căng thẳng hoặc tập thể dục mệt mỏi có thể cung cấp cho bạn năng lượng cần thiết. Mặc dù không có những bằng chứng cụ thể nhưng theo thực tế nó đã được chứng minh rằng nước lạnh dẫn đến lượng máu lưu thông trong cơ thể tăng và giúp tăng năng lượng. Ảnh: Boldsky. Giúp giảm cân: Tắm nước lạnh có thể giúp giảm cân, vì có thể đốt cháy chất béo màu nâu - một loại chất béo đặc biệt có thể đốt cháy calo dư thừa tạo nhiệt để giữ ấm cho cơ thể, được tìm thấy chủ yếu ở xung quanh vùng cổ, cột sống, tim, não. Ảnh: Dietsadvise. Cải thiện tóc và da: Tắm nước lạnh sẽ làm tóc mượt và bóng hơn, đồng thời sẽ cải thiện quá trình tái tạo da tốt hơn. Vì nước lạnh sẽ làm co lỗ chân lông và lớp biểu bì ở da tóc và da trên cơ thể, giúp da se khít và không gây nổi mụn. Tắm nước lạnh giúp khử độc da, làm tóc khỏe mạnh hơn, ngăn bụi bẩn tích tụ trên da đầu và làm chậm rụng tóc. Ảnh: Thebeautybean. Tốt cho hơi thở: Tắm nước lạnh giúp bạn tập được thói quen hít thở sâu, điều này chống lại sự căng thẳng của các cú sốc, co mạch và nhu cầu tổng thể cho oxy thở và giữ cho mình ấm áp. Quá trình này làm cho phổi mở ra giống như tập thể dục vất vả và kết quả là một lượng lớn oxy vào cơ thể. Ảnh: Highya. Giảm viêm mô tế bào: Tắm nước lạnh là thói quen đơn giản giúp giảm viêm mô tế bào. Khi máu được lưu thông, các chất độc được loại bỏ, các mô mỡ sẽ giảm và như vậy làn da được mịn màng. Ảnh: Empowher. Tuy nhiên, vào mùa đông trước khi tắm nước lạnh nên có những khởi động cơ thể nhằm tránh lạnh đột ngột, tránh tình trạng co mạch... Tốt nhất vào mùa đông nên hoà thêm nước nóng vào để giảm bớt cảm giác giá lạnh, đảm bảo cho sức khoẻ. Ngoài ra, những người có tiền sử cao huyết áp, sức khoẻ yếu, viêm phế quản mạn tính, viêm phổi, bà bầu, sau khi sinh... không nên tắm nước lạnh. Ảnh: Apexwaterfilters.

Theo Boldsky, các nghiên cứu phát hiện ra rằng thường xuyên tắm nước lạnh sẽ giúp giảm nguy cơ bị ốm. Ngoài ra, tắm nước lạnh còn mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe. Ảnh: Boldsky. Cải thiện tuần hoàn: Một trong những lợi ích của tắm nước lạnh giúp cải thiện lưu thông máu. Nước lạnh làm cho máu của bạn di chuyển đến các cơ quan để giữ ấm. Khi có sự lưu thông máu tốt sẽ giúp giữ cho trái tim bạn khỏe mạnh. Ảnh: Boldsky. Phục hồi nhanh: Sau khi luyện tập, những bài tập nặng có thể khiến cơ và khớp của bạn bị đau nặng. Tại thời điểm này, tắm nước lạnh sẽ hỗ trợ trong tuần hoàn máu và giúp bạn nhanh hồi phục sau các bài tập vất vả. Ảnh: Boldsky. Giảm trầm cảm: Tắm nước lạnh giúp kích thích điểm màu xanh của não là nguồn chính của noradrenaline, một chất giúp giảm nhẹ trầm cảm. Ảnh: Boldsky. Tăng cường hệ thống miễn dịch: Tắm nước lạnh có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Nước lạnh làm tăng số lượng các tế bào máu chống lại bạch cầu và điều này kích hoạt hệ thống miễn dịch. Ảnh: Boldsky. Tăng khả năng sinh sản ở nam giới: Tắm nước lạnh được cho là làm tăng số lượng tinh trùng ở nam giới. Khi số tinh trùng ở nam giới tăng lên, điều này dẫn đến sự gia tăng khả năng sinh sản. Ảnh: Boldsky. Tăng năng lượng: Tắm vòi sen nước lạnh sau một ngày làm việc căng thẳng hoặc tập thể dục mệt mỏi có thể cung cấp cho bạn năng lượng cần thiết. Mặc dù không có những bằng chứng cụ thể nhưng theo thực tế nó đã được chứng minh rằng nước lạnh dẫn đến lượng máu lưu thông trong cơ thể tăng và giúp tăng năng lượng. Ảnh: Boldsky. Giúp giảm cân: Tắm nước lạnh có thể giúp giảm cân, vì có thể đốt cháy chất béo màu nâu - một loại chất béo đặc biệt có thể đốt cháy calo dư thừa tạo nhiệt để giữ ấm cho cơ thể, được tìm thấy chủ yếu ở xung quanh vùng cổ, cột sống, tim, não. Ảnh: Dietsadvise. Cải thiện tóc và da: Tắm nước lạnh sẽ làm tóc mượt và bóng hơn, đồng thời sẽ cải thiện quá trình tái tạo da tốt hơn. Vì nước lạnh sẽ làm co lỗ chân lông và lớp biểu bì ở da tóc và da trên cơ thể, giúp da se khít và không gây nổi mụn. Tắm nước lạnh giúp khử độc da, làm tóc khỏe mạnh hơn, ngăn bụi bẩn tích tụ trên da đầu và làm chậm rụng tóc. Ảnh: Thebeautybean. Tốt cho hơi thở: Tắm nước lạnh giúp bạn tập được thói quen hít thở sâu, điều này chống lại sự căng thẳng của các cú sốc, co mạch và nhu cầu tổng thể cho oxy thở và giữ cho mình ấm áp. Quá trình này làm cho phổi mở ra giống như tập thể dục vất vả và kết quả là một lượng lớn oxy vào cơ thể. Ảnh: Highya. Giảm viêm mô tế bào: Tắm nước lạnh là thói quen đơn giản giúp giảm viêm mô tế bào. Khi máu được lưu thông, các chất độc được loại bỏ, các mô mỡ sẽ giảm và như vậy làn da được mịn màng. Ảnh: Empowher. Tuy nhiên, vào mùa đông trước khi tắm nước lạnh nên có những khởi động cơ thể nhằm tránh lạnh đột ngột, tránh tình trạng co mạch... Tốt nhất vào mùa đông nên hoà thêm nước nóng vào để giảm bớt cảm giác giá lạnh, đảm bảo cho sức khoẻ. Ngoài ra, những người có tiền sử cao huyết áp, sức khoẻ yếu, viêm phế quản mạn tính, viêm phổi, bà bầu, sau khi sinh... không nên tắm nước lạnh. Ảnh: Apexwaterfilters.