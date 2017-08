Cải thiện độ “nhạy bén” của trí não hiệu quả không tốn 1 xu

Trước đây, nhiều bài tập rèn luyện não bộ như ô chữ, Sudoku đã rất phổ biến và được nhiều người ứng dụng. Tuy nhiên, theo một báo cáo gần đây của Hội đồng Toàn cầu về Sức khỏe não bộ, các bài tập ấy rất hiệu quả nhưng vẫn chưa đủ. Các nhà khoa học hướng dẫn một số cách đơn giản để cải thiện trí não. Ảnh: Getty. 1. Học một kỹ năng mới: Cách tốt nhất để giữ cho não của bạn hoạt động và khỏe mạnh là bằng cách học một kỹ năng mới như khiêu vũ hoặc một thứ gì đó mới lạ mà bạn chưa từng biết. Ảnh: Getty. Theo Tiến sĩ Marilyn Glenville, tác giả của cuốn sách "Giải pháp tự nhiên cho chứng mất trí nhớ và Alzheimer", "kỹ năng mới" không cần là một thứ quá phức tạp. Hãy thử những điều đơn giản nhất, như đi theo một con đường khác khi đến công sở hoặc về nhà, hoặc thử học một điệu nhảy mới. Ảnh: Foreverdancing. 2. Kiểm tra lại những gì bạn ăn: Nghệ - món gia vị thông dụng trong nhiều món ăn phương Đông đã được chứng minh có tác dụng kháng viêm và đẩy lùi chứng mất trí nhớ vô cùng hiệu quả. Do đó, hãy cố thêm nghệ vào món ăn mỗi ngày của bạn. Ảnh: Getty. Các chất chống oxy hóa trong cà chua, vitamin B trong cá, trứng và rau màu xanh lá làm giảm nguy cơ Alzheimer (bệnh về trí nhớ). Lượng kẽm trong hạt bí ngô giúp tăng khả năng tư duy. Bạn cũng nên thử kẹo cao su để giúp tăng oxy cho não. Theo nghiên cứu gần đây, những người nhai kẹo đạt điểm số trong bài kiểm tra trí nhớ cao hơn 35% so với những người không ăn. Ảnh: Internet. 3. Duy trì đời sống tình dục dù bạn ở bất cứ độ tuổi nào: Nếu bạn gặp chút rắc rối trong “chuyện ấy” khi đã lớn tuổi, hãy điều trị và tìm cách xoay sở, chứ đừng bỏ qua thói quen lành mạnh này. Ảnh: Huffpost. Tiến sĩ Glenville cho biết: "Một nghiên cứu với hơn 6.800 người cho thấy việc duy trì đời sống tình dục tích cực giúp tăng cường khả năng nhận thức rất hữu hiệu. Người ta cho rằng lợi ích đó đến từ việc giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh có lợi khi giao hợp". Ảnh: Internet. 4. Hãy ôm thú cưng: Việc chăm sóc thú cưng cũng giúp bạn thoải mái và có lợi cho sức khỏe não bộ. Hãy ôm chú chó cưng của bạn, bạn sẽ thấy sự căng thẳng tan biến bởi quá trình giải phóng hormone hạnh phúc oxytocin và kéo giảm hormone căng thẳng cortisol. Ảnh: Mirror. 5. Hãy nói ra suy nghĩ của bạn nhiều hơn: Khi bạn nói to một điều gì đó, bạn có thể nhớ nó tới hai lần bởi lúc này, não bộ của bạn vừa phải nói ra vừa phải nghe chúng. Các nhà khoa học gọi đây là hiệu quả sản xuất và nó dẫn đến não bộ của bạn lưu trữ thông tin lâu hơn. Ảnh: Portra. 6. Thiền, yoga, hoặc đơn giản là vài phút yên tĩnh: Theo tiến sĩ Glenville, thiền định mỗi ngày 15-30 phút có thể giúp giảm căng thẳng và cải thiện chức năng não bộ, giúp bạn dễ cảm nhận hạnh phúc hơn. Ảnh: Getty. Ngoài ra, bạn có thể đăng ký học yoga, môn thể dục đã được chứng minh rất tốt trong việc cải thiện bộ nhớ không gian – hình ảnh – vị trí. Hoặc bạn có thể đơn giản là ngồi một mình ở nơi yên tĩnh, thoải mái, hít thở sâu và chậm, gạt bỏ những suy nghĩ đang vướng bận. Ảnh:Representational.

