Bí quyết để sở hữu hàng mi nối tự nhiên, hút hồn

Có 3 loại mi được dùng để nối mi: Mi tổng hợp, mi lụa và mi lông chồn. Độ dài của mi thường từ 6-17mm. Keo dùng để nối mi là loại keo có công thức đặc biệt để có độ dính tốt nhưng không gây ngứa mắt hoặc làm hỏng mi tự nhiên. Tuy nhiên, phản ứng dị ứng vẫn có thể xảy ra nên có nhiều loại keo khác nhau phù hợp với độ nhạy cảm của từng người. Thời gian nối một bộ mi hoàn chỉnh là khoảng 2 tiếng và có thể giữ lâu được cả năm với điều kiện 3-4 tuần dặm lại mi một lần. Vì chi phí nối mi không rẻ nên bạn có thể chọn cách nối một nửa mi để lông mi trông dày mà vẫn tự nhiên. Lông mi mỗi người khác nhau nên căn cứ vào độ dài và độ dày của mi để nối mi phù hợp. Chẳng hạn nếu lông mi tự nhiên của bạn vừa thưa vừa mỏng thì không nên nối mi dày như Kim Kardashian vì sẽ không giữ được lâu. Trong thời gian nối mi, bạn không mở mắt nên không lo sẽ bị keo dính vào mắt. Tuy nhiên để trách bị kích ứng thì điều đầu tiên cần làm là chọn loại keo nối mi an toàn với mắt, nhất là keo nối mi không chứa formadehyde. Ngoài ra cần phân biệt thế nào là nhiễm trùng mắt (do người nối mi làm ẩu) với dị ứng (do keo dán). Nếu bạn thấy nóng mắt hoặc khó chịu ở mắt trong khi nối mi khiến bạn chảy nước mắt thì điều này không tốt chút nào. Lúc này bạn nên nói với người nối mi để đổi loại keo khác. Mỗi người muốn một kiểu lông mi khác nhau, có người thích tự nhiên, có người thích mi thật dài. Lợi ích khi nối mi bằng lông chồn là mi rất nhẹ và trông tự nhiên như thật, vì vậy bạn sẽ không cảm thấy nặng ở mắt. Tuy nhiên mi lông chồn có giá thành cao nhất. Tuổi thọ của mi nối sẽ bằng đúng tuổi thọ của mi tự nhiên – tức từ 6-8 tuần. Đây là lý do vì sao bạn nên dặm mi từ 3-4 tuần/lần để hàng mi được đẹp. Vì mi giả được gắn trực tiếp lên mi thật nên khi mi thật rụng đi thì mi giả cũng rụng theo. Một kỹ thuật viên có tay nghề thấp sẽ gắn 3-4 sợi mi giả lên 1 sợi mi thật, gây dính chùm và gãy rụng. Ngoài ra khi nối mi rồi thì tuyệt đối không được dùng tay để dứt lông mi. Trong vòng 12-48 tiếng sau khi nối mi hay dặm lại, bạn không nên để nước dính vào vì nước sẽ làm keo bị giảm độ dính khi chưa kịp khô hoàn toàn. Cách chăm sóc mi nối phụ thuộc vào loại keo dán. Chẳng hạn như nếu dùng keo dành cho mắt nhạy cảm thì không nên tẩy trang hay trang điểm bằng những sản phẩm có dầu. Khi đã nối mi rồi thì không nên chải mascara nữa. Rất nhiều người cho rằng nối mi sẽ làm hỏng mi thật nhưng thực tế hoàn toàn không như vậy. Nếu đúng kỹ thuật thì mi nối không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mi thật. Nguồn ảnh: Huffpost.

