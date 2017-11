9 loại trái cây người mắc tiểu đường ăn thả ga

1. Dâu tây: Dâu tây là trái cây có hàm lượng đường rất thấp nhưng hàm lượng chất chống oxy hoá và vitamin C lại cao rất tốt cho người mắc tiểu đường. Dâu tây giúp tăng cường sự trao đổi chất và hệ thống miễn dịch khiến bạn khỏe mạnh và còn có thể giảm cân. Ảnh: Boldsky. 2. Đào: Đào cũng là trái cây có hàm lượng đường thấp; một quả đào trung bình chỉ chứa khoảng 10g đường. Quả này lại giàu chất xơ và chất chống oxy hoá, có thể cải thiện sức khỏe tiêu hóa và giữ hệ thống miễn dịch của bạn khỏe mạnh. Ảnh: Boldsky. 3. Quả mâm xôi đen: Đây là một loại trái cây mà người mắc bệnh béo phì và tiểu đường có thể tiêu thụ thoải mái vì nó chỉ chứa 4-5g đường trên 100g quả. Mâm xôi đen chứa nhiều vitamin K và mangan rất tốt cho răng miệng. Ảnh: Boldsky. 4. Chanh: Chanh cũng có đường thấp với ít hơn 2g đường/quả. Chanh cũng giàu vitamin C và có thể cải thiện hệ thống miễn dịch của bạn. Ảnh: Boldsky. 5. Dưa lưới: Quả này rất phổ biến ở các nước nhiệt đới như Ấn Độ và chỉ chứa 11g đường trên mỗi trái. Hàm lượng kali và vitamin K trong dưa lưới có thể giúp giảm cân bằng cách cải thiện tỷ lệ trao đổi chất của bạn và cũng có thể điều trị chứng khó tiêu. Ảnh: Boldsky. 6. Quả cam: Cam là trái cây chứa đầy vitamin C và folate, vì vậy, đây là một trong những loại trái cây tốt nhất giúp hệ thống miễn dịch của bạn khỏe mạnh và chống lại bệnh tật. Cam có thể được tiêu thụ một cách an toàn bởi những người đang giảm cân và người bệnh tiểu đường, vì chúng chỉ chứa 12g đường. Ảnh: Boldsky. 7. Bưởi: Bưởi là trái cây phổ biến tiêu thụ cho bữa ăn sáng ở hầu hết các nước phương Tây vì nó có thể làm tăng sự trao đổi chất và năng lượng của bạn. Bưởi cũng ít đường và chỉ có 11g đường/trái. Ảnh: Boldsky. 8. Bơ: Loại quả này có nhiều lợi ích về sức khoẻ vì chúng chứa axit béo omega-3 và nhiều chất dinh dưỡng khác. Ngoài ra, bơ gần như không có đường. Ảnh: Boldsky. 9. Táo: Táo chỉ chứa dưới 10 g đường cho mỗi quả, vì vậy, nó là thực phẩm an toàn cho những người có vấn đề cân nặng và tiểu đường. Ngoài ra, nó cũng có thể cải thiện sức khoẻ của bạn nói chung, vì nó có nhiều chất chống oxy hoá. Ảnh: Boldsky. Mời độc giả xem video: Top thực phẩm chống ung thư hàng đầu (nguồn: VTC)

