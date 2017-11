10 loại nước ép cực tốt cho bệnh nhân sốt xuất huyết

1. Nước ép lựu: Loại nước trái cây này có hiệu quả trong việc tăng số lượng tiểu cầu cho người bệnh sốt xuất huyết. Nó thúc đẩy sự phát triển của lymphocytes trong cơ thể, chống lại nhiễm trùng và tăng cường hệ thống miễn dịch. Một chén hạt lựu nên được pha với 2 ly nước, lọc và uống. Ảnh: Boldsky. 2. Nước nha đam: Nha đam chứa một lượng lớn các axit amin, chất giúp giảm tiểu cầu. Ngoài ra, nó có hiệu quả trong việc diệt virus gây sốt và giúp bạn phục hồi nhanh hơn. Nước ép nha đam được bán rộng rãi trên thị trường. Ảnh: Boldsky. 3. Nước ép lá đu đủ: Loại nước ép này giàu vitamin và khoáng chất giúp chữa bệnh nhanh hơn trong cơ thể. Nó cũng tăng cường hệ thống miễn dịch và tăng lượng tiểu cầu. Lấy vài lá đu đủ tươi xay với chút nước và uống 4-5 muỗng cà phê mỗi ngày. Ảnh: Boldsky. 4. Nước ép ổi: Ổi chứa nhiều vitamin A làm tăng tốc quá trình phục hồi của cơ thể sau khi mắc sốt xuất huyết. Hàm lượng vitamin C trong nước ép ổi cũng làm tăng hệ thống miễn dịch, làm cho nó có khả năng chống lại các bệnh nhiễm trùng khác. Nước ép này cũng ngăn ngừa mất nước. Cắt đôi hai quả ổi và cho vào máy xay cùng nước. Lọc và uống nó. Ảnh: Boldsky. 5. Nước ép lá neem: Neem là một loại thảo mộc tăng cường miễn dịch mạnh cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Nó làm tăng bạch cầu trong cơ thể và giúp chống lại bệnh nhiễm trùng. Nghiền một thìa lá neem tươi rồi pha vào cốc nước và uống hai lần một ngày. Ảnh: Boldsky. 6. Nước ép lá húng quế: Húng quế là một loại thảo dược rất hiệu quả chống lại bệnh sốt xuất huyết. Nó tăng khả năng miễn dịch và giúp cơ thể hồi phục từ bên trong. Lấy một nắm lá húng quế tươi và nghiền thành bột nhão. Trộn 1 phần của hỗn hợp này với bốn phần nước và uống thường xuyên. Ảnh: Boldsky. 7.Cà rốt, dưa chuột và nước chanh: Cà rốt chứa đầy vitamin A và chanh chứa đầy vitamin C. Dưa chuột bổ sung cơ thể bằng các chất lỏng tự nhiên. Hỗn hợp nước ép này sẽ giúp bạn tăng khả năng miễn dịch và chống lại vi rút gây bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Boldsky. 8. Nước ép lúa mạch: Thường xuyên tiêu thụ cỏ lúa mạch cung cấp cho cơ thể tất cả các chất dinh dưỡng và sức mạnh cần thiết để chống lại nhiễm trùng. Nó cân bằng lượng tế bào miễn dịch trong cơ thể. Nó cũng giải độc cho cơ thể và loại bỏ các chất độc hại. Ảnh: Boldsky. 9. Nước cam: Nước cam chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hoá chống lại các tổn thương gốc tự do trong cơ thể. Nước cam cũng làm tăng tần số tiểu tiện và giúp cơ thể tuôn ra độc tố. Mặc dù có rất nhiều loại nước cam ép sẵn có trên thị trường nhưng không gì bằng bạn tự pha cốc nước cam tại nhà. Ảnh: Boldsky. 10. Nước kiwi: Loại nước ép này cũng chứa nhiều vitamin C và làm tăng số lượng tiểu cầu. Lượng chất chống oxy hóa có trong quả rất cao khi cơ thể chúng ta yêu cầu liều cao hơn khi bị bệnh. Xay nhuyễn 2 quả kiwi thái nhỏ và nước trong máy xay và uống mỗi ngày để tăng lượng tiểu cầu. Ảnh: Boldsky.

1. Nước ép lựu: Loại nước trái cây này có hiệu quả trong việc tăng số lượng tiểu cầu cho người bệnh sốt xuất huyết. Nó thúc đẩy sự phát triển của lymphocytes trong cơ thể, chống lại nhiễm trùng và tăng cường hệ thống miễn dịch. Một chén hạt lựu nên được pha với 2 ly nước, lọc và uống. Ảnh: Boldsky. 2. Nước nha đam: Nha đam chứa một lượng lớn các axit amin, chất giúp giảm tiểu cầu. Ngoài ra, nó có hiệu quả trong việc diệt virus gây sốt và giúp bạn phục hồi nhanh hơn. Nước ép nha đam được bán rộng rãi trên thị trường. Ảnh: Boldsky. 3. Nước ép lá đu đủ: Loại nước ép này giàu vitamin và khoáng chất giúp chữa bệnh nhanh hơn trong cơ thể. Nó cũng tăng cường hệ thống miễn dịch và tăng lượng tiểu cầu. Lấy vài lá đu đủ tươi xay với chút nước và uống 4-5 muỗng cà phê mỗi ngày. Ảnh: Boldsky. 4. Nước ép ổi: Ổi chứa nhiều vitamin A làm tăng tốc quá trình phục hồi của cơ thể sau khi mắc sốt xuất huyết. Hàm lượng vitamin C trong nước ép ổi cũng làm tăng hệ thống miễn dịch, làm cho nó có khả năng chống lại các bệnh nhiễm trùng khác. Nước ép này cũng ngăn ngừa mất nước. Cắt đôi hai quả ổi và cho vào máy xay cùng nước. Lọc và uống nó. Ảnh: Boldsky. 5. Nước ép lá neem: Neem là một loại thảo mộc tăng cường miễn dịch mạnh cho bệnh nhân sốt xuất huyết . Nó làm tăng bạch cầu trong cơ thể và giúp chống lại bệnh nhiễm trùng. Nghiền một thìa lá neem tươi rồi pha vào cốc nước và uống hai lần một ngày. Ảnh: Boldsky. 6. Nước ép lá húng quế: Húng quế là một loại thảo dược rất hiệu quả chống lại bệnh sốt xuất huyết. Nó tăng khả năng miễn dịch và giúp cơ thể hồi phục từ bên trong. Lấy một nắm lá húng quế tươi và nghiền thành bột nhão. Trộn 1 phần của hỗn hợp này với bốn phần nước và uống thường xuyên. Ảnh: Boldsky. 7.Cà rốt, dưa chuột và nước chanh: Cà rốt chứa đầy vitamin A và chanh chứa đầy vitamin C. Dưa chuột bổ sung cơ thể bằng các chất lỏng tự nhiên. Hỗn hợp nước ép này sẽ giúp bạn tăng khả năng miễn dịch và chống lại vi rút gây bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Boldsky. 8. Nước ép lúa mạch: Thường xuyên tiêu thụ cỏ lúa mạch cung cấp cho cơ thể tất cả các chất dinh dưỡng và sức mạnh cần thiết để chống lại nhiễm trùng. Nó cân bằng lượng tế bào miễn dịch trong cơ thể. Nó cũng giải độc cho cơ thể và loại bỏ các chất độc hại. Ảnh: Boldsky. 9. Nước cam: Nước cam chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hoá chống lại các tổn thương gốc tự do trong cơ thể. Nước cam cũng làm tăng tần số tiểu tiện và giúp cơ thể tuôn ra độc tố. Mặc dù có rất nhiều loại nước cam ép sẵn có trên thị trường nhưng không gì bằng bạn tự pha cốc nước cam tại nhà. Ảnh: Boldsky. 10. Nước kiwi: Loại nước ép này cũng chứa nhiều vitamin C và làm tăng số lượng tiểu cầu. Lượng chất chống oxy hóa có trong quả rất cao khi cơ thể chúng ta yêu cầu liều cao hơn khi bị bệnh. Xay nhuyễn 2 quả kiwi thái nhỏ và nước trong máy xay và uống mỗi ngày để tăng lượng tiểu cầu. Ảnh: Boldsky.