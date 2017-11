Yêu qua mạng, người đàn ông nhận quả đắng

Một người đàn ông họ Tiếu, ở Tương Đàm, Hồ Nam, Trung Quốc, trong khi lên mạng đã quen biết với một cô gái xinh đẹp. Hai người yêu nhau khoảng một năm, để bạn gái vui vẻ, dù chưa từng gặp mặt trực tiếp nhưng anh Tiếu đã mua đủ các loại quà tặng, chuyển rất nhiều tiền mặt cho bạn gái. Đến khi đòi gặp mặt trực tiếp nhiều lần đều bị từ chối, anh Tiếu mới nhận ra sự khác thường, nghi ngờ mình bị lừa, vội vã đến đồn cảnh sát báo án. Lúc này, sự thật được phơi bày, anh Tiếu vì cả tin, yêu qua mạng đã nhận quả đắng.

Theo thông tin đăng tải, vào khoảng tháng 8 năm ngoái, anh Tiếu có quen qua mạng với một cô gái xinh đẹp tên là Trầm Nhược Hi. Nói chuyện nhiều lần, hai người từ bạn bè phát triển lên thành người yêu. Tuy rằng yêu qua mạng nhưng rất tình cảm, bạn gái Nhược Hi của anh Tiếu cũng thường xuyên gửi ảnh cho người yêu.

Trong những bức ảnh mà Nhược Hi gửi, cô có khuôn mặt xinh đẹp khả ái với nước da trắng hồng, đôi môi anh đào chúm chím, sống mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn và đặc biệt là nụ cười ngọt ngào mê người.

Trước nhan sắc của bạn gái trên mạng, anh Tiếu như say như đắm và không tiếc bất cứ thứ gì.

Khi thấy anh Tiếu đã say mê mình, cô gái tên Nhược Hi bắt đầu viện đủ mọi cớ để đòi tiền anh Tiếu như đi công tác nước ngoài, cần tiền đầu tư, bị bệnh phải nằm viện... Vì sợ bạn gái không vui, mỗi lần Nhược Hi nũng nịu đòi tiền, anh Tiếu lại không chút lăn tăn chuyển khoản. Tính ra, tổng số tiền anh Tiếu chi cho bạn gái trên mạng khoảng 390.000 tệ (khoảng 1,3 tỷ đồng).

MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: Gái xinh “lừa tình” nhờ son phấn, trai trẻ cũng sốc?



Đáng nói, khi anh Tiếu yêu cầu gặp mặt trực tiếp để tính chuyện nghiêm túc, lâu dài, bạn gái Nhược Hi của anh đều khéo léo từ chối. Nhiều lần như vậy, anh Tiếu mới sinh nghi. Cuối cùng, không thể chịu nổi, mới đây, anh Tiếu quyết định đến đồn cảnh sát báo án, xin giúp đỡ vì nghi ngờ mình đã bị lừa tình, lừa tiền.

Chẳng bao lâu sau khi tiếp nhận báo cáo của anh Tiếu, cảnh sát đã làm rõ chân tướng sự việc, khiến anh Tiếu vô cùng đau khổ, chán chường.

Không hề có cô gái nào tên là Trầm Nhược Hi, người nói chuyện, diễn trò yêu đương với anh Tiếu trong hơn một năm qua hóa ra là một người đàn ông không còn trẻ tên là Dịch Hiềm.

Sau khi bị bắt, Dịch Hiềm khai nhận tất cả hành vi của mình. Do nghiện chơi điện tử, cần tiền để mua các vật phẩm trong game, Dịch Hiềm liền nghĩ cách lừa tiền của những chàng trai nhẹ dạ cả tin trên mạng. Để thực hiện mục đích của mình, Dịch Hiềm lấy trộm ảnh chụp của một nữ đồng nghiệp cũ xinh đẹp và giả mạo dưới tên Trầm Nhược Hi. Thực tế, Dịch Hiềm không chỉ lừa tình, lừa tiền của anh Tiếu mà còn lừa của một số người khác nữa.

Hiện, "người tình" trên mạng của anh Tiếu đã lộ mặt thật và bị cảnh sát bắt giam. Chưa rõ hình phạt dành cho tội lừa đảo của anh ta sẽ ra sao nhưng chắc chắn Dịch Hàn sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng của pháp luật.