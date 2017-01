Tuyết rơi do hiệu ứng hồ - hiện tượng kỳ quái chỉ có ở Mỹ

Tuyết rơi do hiệu ứng hồ (Lake-effect snow) là một hiện tượng khí tượng đặc thù tại vùng Ngũ Đại Hồ ở Mỹ. Khi đó, không khí lạnh gặp hơi nước ấm bốc lên từ hồ sẽ trở thành các khối khí nóng, ẩm và thoát hơi ẩm, rồi biến thành tuyết khi nhiệt độ đủ lạnh. (Chú thích biểu đồ của NASA: warm water: nước ấm, cool wind: gió lạnh, rising air: không khí bay lên, snow: tuyết). Hiện tượng này tạo ra một khối lượng tuyết khổng lồ bao trùm lên các khu dân cư ở phía đông Ngũ Đại Hồ. Hiện tượng này khiến một số nơi lạnh đến mức nước đóng băng như hồ Michigan. (Ảnh: weather.com) Tuyết đã rơi dày đến 82 cm ở Tug Hill và phía Tây New York những ngày đầu tháng 1/2017, do hiệu ứng gây ra từ hồ Ontorio nằm phía trên bang New York (Ảnh chụp từ video trên www.newyorkupstate.com) Các cơn bão tuyết do hiệu ứng hồ cũng đã quét qua các thị trấn miền Nam và gây khốn đốn cho người dân nơi đây. Giao thông đình trệ đã khiến nhiều người chọn đi bộ về nhà, bỏ lại xe trong bão tuyết và chờ tuyết tan để đào bới lại phương tiện của mình. (Ảnh: wivb.com)



Ngũ Đại Hồ là vùng hồ nước ngọt gồm năm hồ thông nhau nằm ở biên giới Mỹ – Canada, có tổng diện tích 244.106 km2, thể tích 22.671 km3. Đây là nhóm hồ nước ngọt lớn nhất, chiếm đến 21% lượng nước ngọt trên bề mặt thế giới (Ảnh chụp từ vệ tinh tháng 4/2000).



Tuyết rơi do hiệu ứng hồ bao phủ Ngũ Đại Hồ (Ảnh Terra MODIS năm 2005)





