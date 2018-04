Tiệc sinh nhật không bóng người của bé 8 tuổi và kết bất ngờ

Cậu bé Aaron Alambat, 8 tuổi, người Philippines, mới đây vô cùng háo hức chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật theo phong cách rùng rợn của bộ phim "Stranger Things", bộ phim mà cậu rất yêu thích. Aaron mong rằng, những người bạn đến dự sinh nhật mình sẽ có kỷ niệm đáng nhớ và thú vị. Thế nhưng, vào phút chót cả 8 người bạn trong lớp mà Aaron mời sẽ đến dự sinh nhật đều vắng mặt không lý do, khiến cậu bé rất buồn. Sau sự việc, chị của Aaron là Ayen Alambat, đăng tải hình ảnh về bữa tiệc sinh nhật vắng vẻ của Aaron kèm theo dòng trạng thái buồn bã trên Twitter: "Em trai 8 tuổi của tôi mời bạn cùng lớp đến dự sinh nhật theo phong cách Stranger Things, thế nhưng vào phút chót, chẳng có ai đến cả". Ngay lập tức dòng trạng thái thu hút tới hơn 60.000 lượt chia sẻ, gần 300.000 lượt like và nhiều bình luận an ủi, chúc mừng sinh nhật cậu bé. Nhưng bất ngờ, cậu bé Aaron còn nhận được một món quà sinh nhật ý nghĩa từ những người đặc biệt. Đó chính là lời hứa của Millie Bobby Brown, sao nhí thủ vai nữ chính trong loạt phim truyền hình nổi tiếng "Stranger Things", đồng thời là thần tượng của Aaron. Sau khi đọc được dòng trạng thái của Ayen, ngôi sao Millie Bobby Brown đã viết: "Cái gì cơ? Em có thể cho bọn họ biết rằng các bạn trong Stranger Things sẽ tới! Chị nghĩ bữa tiệc của em rất tuyệt và năm sau hãy mời chị tới nhé... được không?". Không chỉ Millie Bobby Brow, ngay cả ngôi sao Gaten Matarazzo cũng ngỏ ý muốn được tham dự bữa tiệc sinh nhật của Aaron vào năm sau. Tuy có sinh nhật buồn năm nay, nhưng cậu bé nhận được một món quà to lớn và ý nghĩa. Mời quý vị xem video: Hài hước diễn văn mừng sinh nhật của 3 bố con

