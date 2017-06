Thiếu nữ xinh đẹp phải kết hôn với chó và chuyện bi hài đằng sau

Mangli Munda là một thiếu nữ xinh đẹp người Ấn Độ, đến tuổi trưởng thành, như bao cô gái khác, Mangli hi vọng rằng mình sẽ tìm được một người chồng ưng ý. Tuy nhiên, ông trời trêu ngươi, khi cô vừa tròn 18 tuổi đã bị nghi ngờ rằng sinh ra đã có số xui xẻo. Nếu như Mangli kết hôn với đàn ông thì gia đình và cả dân làng sẽ phải chịu tai họa khủng khiếp. Cách duy nhất là thiếu nữ xinh đẹp phải kết hôn với một chú chó để hóa giải vận xui. (Nguồn Mop) Theo đó, việc kết hôn với một chú chó sẽ chuyển tai họa của Mangli sang chú chó, khiến cô gái xinh đẹp thay đổi được số phận nghiệt ngã của mình. Bố của Mangli cuối cùng cũng tìm được một chú chó đi lạc tên là Sheru và nhanh chóng tổ chức hôn lễ kỳ lạ cho con gái mình cùng chú chó đi lạc. (Nguồn Mop) Chú rể Sheru được đưa đến đám cưới bằng xe ô tô và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của dân làng. (Nguồn Mop) Mặc dù chẳng mấy vui vẻ gì khi phải kết hôn với chó nhưng để thay đổi số phận, cô gái trẻ Mangli không còn lựa chọn nào khác. (Nguồn Mop) "Tôi chấp nhận làm đám cưới với chó vì người già trong làng nói rằng, lời nguyền đen đủi kia sẽ chuyển sang cho nó. Sau khi đám cưới được tổ chức xong xuôi, người đàn ông mà tôi lấy sau này sẽ không bị yểu mệnh", cô gái Mangli chia sẻ. (Nguồn Mop) Mặc dù chú rể chỉ là một con chó đi lạc nhưng mọi quan khách đều rất tôn trọng nó. Đám cưới cũng được tổ chức đình đám giống như bình thường, không hề lược bớt bất cứ thủ tục nào. Tất cả mọi người đều tin rằng phải tổ chức đám cưới một cách nghiêm túc bởi vì đây cách duy nhất để xua đuổi vận xui, đảm bảo sự an toàn của cả làng. (Nguồn Mop) Được biết, Mangli sẽ phải chăm sóc cho "chú rể" của mình sau khi đám cưới kết thúc. Tuy nhiên theo phong tục của làng, cuộc hôn nhân kỳ quái này sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô sau này. Mangli có thể tự do, thoải mái kết hôn với người đàn ông mình yêu mà không cần phải ly hôn với chú chó. (Nguồn Mop) Cô gái trẻ hi vọng rằng sau khi kết hôn với chú chó để giải trừ vận xui, cô sẽ tìm được một người đàn ông đúng nghĩa mà cô mình mong muốn. "Một ngày nào đó tôi sẽ kết hôn với một người đàn ông, một người mà tôi hằng mơ ước, tôi sẽ chờ được bạch mã hoàng tử của đời mình", Mangli cho biết. (Nguồn Mop) Trong ảnh là chú chó Sheru, mặc dù được kết hôn với một cô gái xinh đẹp nhưng trông Sheru chẳng mấy vui vẻ. (Nguồn Mop) Trong đám cưới, Sheru rất được chào mừng, đón nhận. (Nguồn Mop)

Mangli Munda là một thiếu nữ xinh đẹp người Ấn Độ, đến tuổi trưởng thành, như bao cô gái khác, Mangli hi vọng rằng mình sẽ tìm được một người chồng ưng ý. Tuy nhiên, ông trời trêu ngươi, khi cô vừa tròn 18 tuổi đã bị nghi ngờ rằng sinh ra đã có số xui xẻo. Nếu như Mangli kết hôn với đàn ông thì gia đình và cả dân làng sẽ phải chịu tai họa khủng khiếp. Cách duy nhất là thiếu nữ xinh đẹp phải kết hôn với một chú chó để hóa giải vận xui. (Nguồn Mop) Theo đó, việc kết hôn với một chú chó sẽ chuyển tai họa của Mangli sang chú chó, khiến cô gái xinh đẹp thay đổi được số phận nghiệt ngã của mình. Bố của Mangli cuối cùng cũng tìm được một chú chó đi lạc tên là Sheru và nhanh chóng tổ chức hôn lễ kỳ lạ cho con gái mình cùng chú chó đi lạc. (Nguồn Mop) Chú rể Sheru được đưa đến đám cưới bằng xe ô tô và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của dân làng. (Nguồn Mop) Mặc dù chẳng mấy vui vẻ gì khi phải kết hôn với chó nhưng để thay đổi số phận, cô gái trẻ Mangli không còn lựa chọn nào khác. (Nguồn Mop) "Tôi chấp nhận làm đám cưới với chó vì người già trong làng nói rằng, lời nguyền đen đủi kia sẽ chuyển sang cho nó. Sau khi đám cưới được tổ chức xong xuôi, người đàn ông mà tôi lấy sau này sẽ không bị yểu mệnh", cô gái Mangli chia sẻ. (Nguồn Mop) Mặc dù chú rể chỉ là một con chó đi lạc nhưng mọi quan khách đều rất tôn trọng nó. Đám cưới cũng được tổ chức đình đám giống như bình thường, không hề lược bớt bất cứ thủ tục nào. Tất cả mọi người đều tin rằng phải tổ chức đám cưới một cách nghiêm túc bởi vì đây cách duy nhất để xua đuổi vận xui, đảm bảo sự an toàn của cả làng. (Nguồn Mop) Được biết, Mangli sẽ phải chăm sóc cho "chú rể" của mình sau khi đám cưới kết thúc. Tuy nhiên theo phong tục của làng, cuộc hôn nhân kỳ quái này sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô sau này. Mangli có thể tự do, thoải mái kết hôn với người đàn ông mình yêu mà không cần phải ly hôn với chú chó. (Nguồn Mop) Cô gái trẻ hi vọng rằng sau khi kết hôn với chú chó để giải trừ vận xui, cô sẽ tìm được một người đàn ông đúng nghĩa mà cô mình mong muốn. "Một ngày nào đó tôi sẽ kết hôn với một người đàn ông, một người mà tôi hằng mơ ước, tôi sẽ chờ được bạch mã hoàng tử của đời mình", Mangli cho biết. (Nguồn Mop) Trong ảnh là chú chó Sheru, mặc dù được kết hôn với một cô gái xinh đẹp nhưng trông Sheru chẳng mấy vui vẻ. (Nguồn Mop) Trong đám cưới, Sheru rất được chào mừng, đón nhận. (Nguồn Mop)