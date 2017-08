Thích thú khám phá về cây cỏ năn bộp nổi tiếng Bạc Liêu

Cỏ năn bộp là loại cỏ năn ngọt mọc hoang trên khắp các cánh đồng ngập mặt của tỉnh Bạc Liêu. (Nguồn Loca) Ngoài ra, cỏ năn bộp còn mọc nhiều ở một số tỉnh khác như Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Cà Mau…(Nguồn Vanhoamientay) Cây cỏ năn bộp được thu hái và sử dụng như một loại rau ăn hàng ngày. Cả đọt, chồi non và củ năn của cây cỏ năn bộp đều ăn được, trong đó phổ thông nhất là đọt năn. (Nguồn Vanhoamientay) Cây cỏ năn bộp có cọng tròn to bằng khoảng chiếc đũa, màu nâu non. Tháng 4 âm lịch là thời điểm năn bộp mọc ngút ngàn trên các cánh đồng. (Nguồn Tintucmientay) Cỏ năn bộp có thể chế biến bằng nhiều cách khác nhau để ra được những món ăn mang hương vị độc đáo, khó quên như: nấu canh, làm dưa, làm gỏi, xào,...(Nguồn Tinypic) Đặc biệt, cây cỏ năn bộp còn chứa nhiều chất xơ giúp điều hòa bài tiết. Ngoài ra, theo dân gian, năn bộp có tác dụng chữa ban đỏ ở trẻ nhỏ và tốt cho người mới ốm dậy. (Nguồn Amthucsinhvien) Xưa kia, cỏ năn bộp là món ăn chỉ dành cho những gia đình nông thôn nghèo dùng trong những ngày đói. Nhưng nay, cỏ năn bộp đã trở thành một loại rau sạch cũng như đặc sản “trời cho” của tỉnh Bạc Liêu. (Nguồn Amthucsinhvien)

