Thì ra đây là nguyên nhân ngọn đồi bốc khói ở Canada

Vào năm 1850, thuyền trưởng Robert McClure cùng tàu Investigator của Anh quốc được điều tới vùng Bắc Cực để tìm kiếm tàu của Ngài John Franklin bị thất lạc, sau khi rời khỏi Anh trước đó 5 năm. Khi tàu của thuyền trưởng Robert McClure tới vùng cửa sông Horton trên biển Beaufort gần Cape Bathurst, tây bắc Canada, ông đã phát hiện khói bốc lên từ xa. Nghi ngờ khói bốc lên từ các điểm cắm trại của nhóm thám hiểm do Franklin đứng đầu, McClure ngay lập tức gửi đội tìm kiếm tới kiểm tra. Họ không phát hiện lửa từ trại của Franklin, mà là những cột khói dày bốc lên từ mặt đất. Các thủy thủ trở lại tàu với một số mẫu đá cháy âm ỉ. Khi thủy thủ đặt một hòn đá lên bàn của thuyền trưởng McClure, nó đã làm thủng một lỗ trên mặt bàn gỗ. Thuyền trưởng McClure cho rằng, các hòn đá có nguồn gốc từ núi lửa, nhưng thực tế không phải như vậy. Ngọn đồi bốc khói nơi các hòn đá được tìm thấy chứa mỏ than non rất lớn. Than non bốc cháy tự phát khi bề mặt quả đồi xói mòn và các mạch khoáng sản này lộ ra ngoài. Khu vực ngọn đồi bốc khói ở Canada này sau đó được đặt tên là Đồi khói và than ở đây được cho là đã cháy âm ỉ trong nhiều thế kỷ và có thể kéo dài trong thời gian rất dài nữa.

Vào năm 1850, thuyền trưởng Robert McClure cùng tàu Investigator của Anh quốc được điều tới vùng Bắc Cực để tìm kiếm tàu của Ngài John Franklin bị thất lạc, sau khi rời khỏi Anh trước đó 5 năm. Khi tàu của thuyền trưởng Robert McClure tới vùng cửa sông Horton trên biển Beaufort gần Cape Bathurst, tây bắc Canada, ông đã phát hiện khói bốc lên từ xa. Nghi ngờ khói bốc lên từ các điểm cắm trại của nhóm thám hiểm do Franklin đứng đầu, McClure ngay lập tức gửi đội tìm kiếm tới kiểm tra. Họ không phát hiện lửa từ trại của Franklin, mà là những cột khói dày bốc lên từ mặt đất. Các thủy thủ trở lại tàu với một số mẫu đá cháy âm ỉ. Khi thủy thủ đặt một hòn đá lên bàn của thuyền trưởng McClure, nó đã làm thủng một lỗ trên mặt bàn gỗ. Thuyền trưởng McClure cho rằng, các hòn đá có nguồn gốc từ núi lửa, nhưng thực tế không phải như vậy. Ngọn đồi bốc khói nơi các hòn đá được tìm thấy chứa mỏ than non rất lớn. Than non bốc cháy tự phát khi bề mặt quả đồi xói mòn và các mạch khoáng sản này lộ ra ngoài. Khu vực ngọn đồi bốc khói ở Canada này sau đó được đặt tên là Đồi khói và than ở đây được cho là đã cháy âm ỉ trong nhiều thế kỷ và có thể kéo dài trong thời gian rất dài nữa.