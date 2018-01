Thấy lỗ trên tường, lấy can đảm khám phá, tìm thấy ác mộng cuộc đời

Mới đây, một chàng trai đăng tải trên mạng một loạt hình ảnh chụp trong bếp nhà mình với tựa đề đơn giản: "Tôi tìm thấy thứ này ngay trong bếp của mình", khiến người xem không khỏi tò mò và giật mình hoảng hốt vì sự thật kinh dị mà chàng trai trẻ khám phá ra trong bếp nhà mình. Theo thông tin đăng tải, khi nhìn thấy một lỗ hổng xuất hiện trên bức tường, có một vài con ong vẫn đi qua đi lại, chàng trai quyết định sẽ khám phá bên trong đó ẩn giấu điều gì. Lấy hết can đảm để kiểm tra lỗ hổng trên tường, chàng trai tìm được một bọc đất có hình thù khá kỳ lạ. Anh tự hỏi mình: "Đây là thứ kỳ quái gì vậy?" và quyết định đập vỡ bọc đất kỳ lạ này. Chẳng ngờ, khi vừa đập vỡ bọc đất, chàng trai giật nảy mình khi nhìn thấy bên trong nó. Hóa ra, bên trong bọc đất này chính là hàng loạt con nhện chen chúc phía trong, trông rất đáng sợ. May mắn thay, những con nhện này đều đã chết, không thể gây ra bất cứ nguy hiểm nào. Mặc dù vậy, hình ảnh quá hãi hùng này đã khiến rất nhiều người không khỏi giật mình hoảng sợ. Được biết, đây là tổ ong bùn, sở dĩ có hiện tượng này là do những con ong đã đốt nhện và đẻ trứng vào bên trong cơ thể nhện. Những ấu trùng ong khi nở sẽ cắn nuốt cơ thể con nhện đáng thương từ bên trong. Tuy vậy, thực sự là ác mộng khi bạn phát hiện ra chuyện kinh hoàng này xảy ra ngày trong căn bếp của mình. Mời quý độc giả xem video: Nhện chăng khắp mọi nơi đầy hãi hùng

