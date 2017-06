Thả hồn giữa những hồ bơi vô cực tự nhiên đẹp xuất sắc

1. Hồ Thủy Triều của Sydney

Khu vực ven biển Sydney ở Úc có những hồ vô cực thủy triều tuyệt đẹp. Những hồ đẹp nhất nằm ở phía bắc Narrabeen, vùng biển Coogee, gồm Bãi tắm Wylie và hồ nước McIvors. Vốn là hồ vô tận tự nhiên, một vài hồ trong số đó giờ đã được gia cố bằng những bức tường bê tông, lan can và thang bộ. Những đợt thủy triều dâng cao qua các bức tường, xóa nhòa nơi kết thúc của hồ nước và điểm bắt đầu của đại dương. 2. Hồ Gunlom Plunge

Vườn Quốc gia Kakadu và Arnhem Land ở Úc có nhiều hồ và thác nước đẹp tới mức khiến quang cảnh vùng đất này trở nên cực kỳ choáng ngợp. Đặc biệt là ở hồ vô tận tự nhiên Gunlom Plunge ở đỉnh Thác Gunlom với các vách tường bằng đá sừng sững, mở ra trước mắt du khách toàn cảnh đồng bằng Kakadu ngoạn mục và dốc núi Arnhem Land ngút ngàn. 3. Thác nước Kuang Si

Nằm ở đất nước Lào không hề giáp biển, Luang Prabang vẫn thu hút hàng trăm lượt du khách tới đây để chiêm ngưỡng thác nước nhiều tầng Kuang Si. Từ những hồ nước nông trên đỉnh thác đá vôi, nước tầng tầng đổ xuống dưới hạ lưu và tạo thành những hồ vô tận tự nhiên mang một màu xanh ngọc tinh xảo. Hầu hết các hồ nước này đều cho phép du khách thăm quan và bơi lội. 4. Tai O Lantau

Đảo Lantau của Hồng Kông thường được biết đến với Đại Tượng Phật Thiên Tân (Tian Tan Buddha), khu nghỉ dưỡng Disneyland và thậm chí là sân bay quốc tế hiện đại. Nhưng nhiều người không biết đến một trong những kho báu tiềm ẩn ở đây là hồ vô tận ở Tai O. Tai O Lantau là một hồ bơi được tạo ra bởi thiên nhiên. Mặc dù việc tiếp cận Tai O Lantau này rất khó và du khách cần phải đi bộ một thời gian rất dài, điều này lại giúp hồ nước giữ được trạng thái tinh khiết, nguyên sơ của nó cùng cảnh quan tuyệt đẹp xung quanh. 5. Piscina Naturale di Ferreira

Bồ Đào Nha có một số hồ thủy triều tự nhiên tuyệt đẹp thuộc quần đảo tự trị Azores. Một trong số đó là hồ Piscina Naturale di Ferreira nằm trên đảo São Miguel. Du khách có thể ngâm mình trong làn nước ấm và thỏa sức vẫy vùng, cũng như đắm chìm trong vẻ đẹp của đại dương ngay trước mắt hoặc những tảng đá dung nham đen sừng sững bao quanh. 6. Caldeira Velha

Các suối nước nóng của Caldeira Velha cũng nằm ở đảo São Miguel vùng Azores, Bồ Đào Nha. Ẩn sâu trong rừng rậm nhiệt đới, tách biệt khỏi bờ đá và những hồ thủy triều, Caldeira Velha cho du khách một trải nghiệm thị giác hoàn toàn khác. Hồ nằm dưới chân một thác nước, giữa thảm thực vật xanh tươi. Bao bọc trong những bức tường đá màu đồng, hồ nước nóng giàu khoáng chất này đang chờ đợi du khách khám phá. 7. Hồ dung nham tự nhiên ở Porto Moniz

Porto Moniz là một ngôi làng trong khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Madeira, nằm ở Đại Tây Dương thuộc quần đảo Bồ Đào Nha. Một trong những nơi hấp dẫn nhất của điểm du lịch nổi tiếng này là khu vực tập trung các hồ nước vô tận tự nhiên, được tạo nên bởi những tảng đá dung nham sừng sững đen kịt mang hình thù kỳ lạ, ngập trong nước thủy triều trong vắt. Đắm mình trong làn nước yên ả, tách biệt với biển thét gào xung quanh quả là một trải nghiệm khó quên dành cho du khách. 8. Hồ nước trên cao Top Ponds

Trong số các suối, ao và các bể nước nóng của Valley View Hot Springs thuộc Villa Grove, Colorado, thì đặc biệt nhất là Hồ nước trên cao Top Ponds nhiều tầng. Đây là một hồ vô tận rất độc đáo. Chúng được bảo vệ bởi Orient Land Trust. Du khách có thể ngâm mình trong hồ được các tảng đá tự nhiên tạo nên, tắm táp trong làn nước ấm áp, thoải mái, với nhiệt độ từ 34-41,5 °C. 9. Hồ Quỷ dữ - Devil’s Pool

Hồ Devil’s Pool là một hồ nước vô tận có vị trí nguy hiểm, ngay bên rìa Thác Victoria ở Zambia. Mặc dù bức tường đá ở cuối hồ nước đã bảo vệ người bơi khỏi bị rơi xuống thác Victoria, du khách vẫn được khuyến cáo rằng thời gian an toàn nhất để xuống hồ là mùa khô giữa tháng 8 và tháng 1, khi mực nước đã hạ xuống. Bơi lội trong hồ nước nguy hiểm này có thể là một trải nghiệm khá phấn khích. 10. Hồ bậc thang đá vôi Pamukkale

Hệ thống hồ bậc thang đá vôi nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ này được tạo thành từ nước của 17 suối nước nóng trong Pamukkale (có nghĩa là ‘lâu đài bông’). Hồ vô tận này trông thật lạnh lẽo với làn nước xanh thẳm xen giữa những bậc thang trắng như băng tuyết. Nhưng trên thực tế, nhiệt độ nước có thể lên tới 100 °C, do đó tạo nên một trải nghiệm thị giác hoàn toàn trái ngược với cảm nhận xúc giác, khiến cho Di sản thế giới được UNESCO công nhận này trở nên độc nhất vô nhị.

1. Hồ Thủy Triều của Sydney

Khu vực ven biển Sydney ở Úc có những hồ vô cực thủy triều tuyệt đẹp. Những hồ đẹp nhất nằm ở phía bắc Narrabeen, vùng biển Coogee, gồm Bãi tắm Wylie và hồ nước McIvors. Vốn là hồ vô tận tự nhiên, một vài hồ trong số đó giờ đã được gia cố bằng những bức tường bê tông, lan can và thang bộ. Những đợt thủy triều dâng cao qua các bức tường, xóa nhòa nơi kết thúc của hồ nước và điểm bắt đầu của đại dương. 2. Hồ Gunlom Plunge

Vườn Quốc gia Kakadu và Arnhem Land ở Úc có nhiều hồ và thác nước đẹp tới mức khiến quang cảnh vùng đất này trở nên cực kỳ choáng ngợp. Đặc biệt là ở hồ vô tận tự nhiên Gunlom Plunge ở đỉnh Thác Gunlom với các vách tường bằng đá sừng sững, mở ra trước mắt du khách toàn cảnh đồng bằng Kakadu ngoạn mục và dốc núi Arnhem Land ngút ngàn. 3. Thác nước Kuang Si

Nằm ở đất nước Lào không hề giáp biển, Luang Prabang vẫn thu hút hàng trăm lượt du khách tới đây để chiêm ngưỡng thác nước nhiều tầng Kuang Si. Từ những hồ nước nông trên đỉnh thác đá vôi, nước tầng tầng đổ xuống dưới hạ lưu và tạo thành những hồ vô tận tự nhiên mang một màu xanh ngọc tinh xảo. Hầu hết các hồ nước này đều cho phép du khách thăm quan và bơi lội. 4. Tai O Lantau

Đảo Lantau của Hồng Kông thường được biết đến với Đại Tượng Phật Thiên Tân (Tian Tan Buddha), khu nghỉ dưỡng Disneyland và thậm chí là sân bay quốc tế hiện đại. Nhưng nhiều người không biết đến một trong những kho báu tiềm ẩn ở đây là hồ vô tận ở Tai O. Tai O Lantau là một hồ bơi được tạo ra bởi thiên nhiên. Mặc dù việc tiếp cận Tai O Lantau này rất khó và du khách cần phải đi bộ một thời gian rất dài, điều này lại giúp hồ nước giữ được trạng thái tinh khiết, nguyên sơ của nó cùng cảnh quan tuyệt đẹp xung quanh. 5. Piscina Naturale di Ferreira

Bồ Đào Nha có một số hồ thủy triều tự nhiên tuyệt đẹp thuộc quần đảo tự trị Azores. Một trong số đó là hồ Piscina Naturale di Ferreira nằm trên đảo São Miguel. Du khách có thể ngâm mình trong làn nước ấm và thỏa sức vẫy vùng, cũng như đắm chìm trong vẻ đẹp của đại dương ngay trước mắt hoặc những tảng đá dung nham đen sừng sững bao quanh. 6. Caldeira Velha

Các suối nước nóng của Caldeira Velha cũng nằm ở đảo São Miguel vùng Azores, Bồ Đào Nha. Ẩn sâu trong rừng rậm nhiệt đới, tách biệt khỏi bờ đá và những hồ thủy triều, Caldeira Velha cho du khách một trải nghiệm thị giác hoàn toàn khác. Hồ nằm dưới chân một thác nước, giữa thảm thực vật xanh tươi. Bao bọc trong những bức tường đá màu đồng, hồ nước nóng giàu khoáng chất này đang chờ đợi du khách khám phá. 7. Hồ dung nham tự nhiên ở Porto Moniz

Porto Moniz là một ngôi làng trong khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Madeira, nằm ở Đại Tây Dương thuộc quần đảo Bồ Đào Nha. Một trong những nơi hấp dẫn nhất của điểm du lịch nổi tiếng này là khu vực tập trung các hồ nước vô tận tự nhiên, được tạo nên bởi những tảng đá dung nham sừng sững đen kịt mang hình thù kỳ lạ, ngập trong nước thủy triều trong vắt. Đắm mình trong làn nước yên ả, tách biệt với biển thét gào xung quanh quả là một trải nghiệm khó quên dành cho du khách. 8. Hồ nước trên cao Top Ponds

Trong số các suối, ao và các bể nước nóng của Valley View Hot Springs thuộc Villa Grove, Colorado, thì đặc biệt nhất là Hồ nước trên cao Top Ponds nhiều tầng. Đây là một hồ vô tận rất độc đáo. Chúng được bảo vệ bởi Orient Land Trust. Du khách có thể ngâm mình trong hồ được các tảng đá tự nhiên tạo nên, tắm táp trong làn nước ấm áp, thoải mái, với nhiệt độ từ 34-41,5 °C. 9. Hồ Quỷ dữ - Devil’s Pool

Hồ Devil’s Pool là một hồ nước vô tận có vị trí nguy hiểm, ngay bên rìa Thác Victoria ở Zambia. Mặc dù bức tường đá ở cuối hồ nước đã bảo vệ người bơi khỏi bị rơi xuống thác Victoria, du khách vẫn được khuyến cáo rằng thời gian an toàn nhất để xuống hồ là mùa khô giữa tháng 8 và tháng 1, khi mực nước đã hạ xuống. Bơi lội trong hồ nước nguy hiểm này có thể là một trải nghiệm khá phấn khích. 10. Hồ bậc thang đá vôi Pamukkale

Hệ thống hồ bậc thang đá vôi nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ này được tạo thành từ nước của 17 suối nước nóng trong Pamukkale (có nghĩa là ‘lâu đài bông’). Hồ vô tận này trông thật lạnh lẽo với làn nước xanh thẳm xen giữa những bậc thang trắng như băng tuyết. Nhưng trên thực tế, nhiệt độ nước có thể lên tới 100 °C, do đó tạo nên một trải nghiệm thị giác hoàn toàn trái ngược với cảm nhận xúc giác, khiến cho Di sản thế giới được UNESCO công nhận này trở nên độc nhất vô nhị.