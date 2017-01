Sự thật bất ngờ về rau muống người Việt ăn hàng ngày

Rau muống là một loại rau ăn lá thuộc họ Bìm bìm, mọc bò trên mặt nước hoặc trên cạn. Thân cây rỗng, lá hình ba cạnh, đầu nhọn, hoa to, có màu trắng hay hồng tím, quả nang tròn chứa bốn hạt. Ở nước ta, rau muống được chia làm hai loại là rau muống trắng và rau muống tía. Rau muống tía còn được gọi là rau muống đồng, thường được trồng dưới nước. Rau muống trắng thường được trồng trên cạn. Rau muống là một loại rau rất phổ biến, thường xuyên xuất hiện trong bữa cơm của người Việt Nam với nhiều chất dinh dưỡng như: canxi, phốtpho, sắt., caroten, vitamin C, vitamin B1, vitamin PP, vitamin B2, protein, gluxit. Rau muống có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon, lạ miệng như: rau muống xào tỏi, rau muống luộc, rau muống xào thịt bò, nộm rau muống, một số nơi còn chẻ thân cây rau muống ra ăn sống với các loại rau thơm khác. Ngoài việc dùng làm thực phẩm, rau muống còn có nhiều lợi ích khác như thanh nhiệt giải độc, giảm cholesterol, điều trị vàng da và các vấn đề về gan, điều trị thiếu máu, ngăn ngừa bệnh tiểu đường,... Mặc dù vậy, rau muốn cũng tiềm ẩn những mối nguy hại đến sức khỏe con người nếu ăn rau sống rửa chưa sạch hoặc nấu chưa chín kĩ. Lý do là vì loại kí sinh trùng sán lá ruột lớn Fasciolopsis buski trên rau muống có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể, gây ra các chứng khó tiêu, dị ứng, đau bụng. Nếu không được xử lý, các triệu chứng nhẹ có thể gây biến chứng nặng dẫn đến tử vong.

Rau muống là một loại rau ăn lá thuộc họ Bìm bìm, mọc bò trên mặt nước hoặc trên cạn. Thân cây rỗng, lá hình ba cạnh, đầu nhọn, hoa to, có màu trắng hay hồng tím, quả nang tròn chứa bốn hạt. Ở nước ta, rau muống được chia làm hai loại là rau muống trắng và rau muống tía. Rau muống tía còn được gọi là rau muống đồng, thường được trồng dưới nước. Rau muống trắng thường được trồng trên cạn. Rau muống là một loại rau rất phổ biến, thường xuyên xuất hiện trong bữa cơm của người Việt Nam với nhiều chất dinh dưỡng như: canxi, phốtpho, sắt., caroten, vitamin C, vitamin B1, vitamin PP, vitamin B2, protein, gluxit. Rau muống có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon, lạ miệng như: rau muống xào tỏi, rau muống luộc, rau muống xào thịt bò, nộm rau muống, một số nơi còn chẻ thân cây rau muống ra ăn sống với các loại rau thơm khác. Ngoài việc dùng làm thực phẩm, rau muống còn có nhiều lợi ích khác như thanh nhiệt giải độc, giảm cholesterol, điều trị vàng da và các vấn đề về gan, điều trị thiếu máu, ngăn ngừa bệnh tiểu đường,... Mặc dù vậy, rau muốn cũng tiềm ẩn những mối nguy hại đến sức khỏe con người nếu ăn rau sống rửa chưa sạch hoặc nấu chưa chín kĩ. Lý do là vì loại kí sinh trùng sán lá ruột lớn Fasciolopsis buski trên rau muống có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể, gây ra các chứng khó tiêu, dị ứng, đau bụng. Nếu không được xử lý, các triệu chứng nhẹ có thể gây biến chứng nặng dẫn đến tử vong.