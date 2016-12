Râu tóc đóng băng trong cái lạnh -62 độ C ở Nga

Những phụ nữ trong vùng không cần mascara trong những ngày giá lạnh, bởi lông mi của họ sẽ tự đóng băng trong cái lạnh vô cùng khắc nghiệt. Đây là một hiện tượng phổ biến với mọi phụ nữ ở đây trong suốt mùa đông. Vùng Tây Siberia từng có nhiệt độ kỉ lục là -67,8 độ C vào mùa đông năm 1933. Năm nay, chỉ mất một tuần để nhiệt độ giảm từ -42 độ C xuống -62 độ C. Dù mặc rất nhiều lớp quần áo ấm áp và che mặt nhưng lông mi của các phụ nữ vẫn đóng băng mỗi khi họ ra ngoài. Nhiều người nói đùa rằng năm nay khu vực này là nơi không phải hứng chịu hiện tượng ấm lên toàn cầu. Giá lạnh kéo dài cản trở nhiều hoạt động chăn nuôi sản xuất của con người. Một số người tỏ ra hứng thú vì hiện tượng này giúp họ trải nghiệm những điều khác thường. Đàn ông cũng không phải ngoại lệ. Mùa đông khắc nghiệt đem tới cho họ bộ râu trắng xóa. Người dân tỏ ra hứng thú và tìm mọi cách tận hưởng giá lạnh mùa đông. Họ chơi trò tạt nước vào người nhau, ăn kem, đạp xe và nô đùa dưới trời tuyết rơi. Băng giá và tuyết rơi vô tình tạo nên khung cảnh đậm chất Giáng sinh cho những ngôi làng trong khu vực. Tuy vậy, vì tuyết rơi dày và không thể lái xe, người dân phải sử dụng taxi. Đây là nguyên nhân khiến giá taxi tăng cao gấp 3, 4 lần ngày thường. Điều tuyệt vời là các tuyến đường sắt vẫn hoạt động bình thường. Trẻ em trong vùng phải nghỉ học khi nhiệt độ xuống -50 độ C. Chúng đang mong chờ Giáng sinh trắng xóa ở một trong những nơi lạnh nhất thế giới.

Những phụ nữ trong vùng không cần mascara trong những ngày giá lạnh, bởi lông mi của họ sẽ tự đóng băng trong cái lạnh vô cùng khắc nghiệt. Đây là một hiện tượng phổ biến với mọi phụ nữ ở đây trong suốt mùa đông. Vùng Tây Siberia từng có nhiệt độ kỉ lục là -67,8 độ C vào mùa đông năm 1933. Năm nay, chỉ mất một tuần để nhiệt độ giảm từ -42 độ C xuống -62 độ C. Dù mặc rất nhiều lớp quần áo ấm áp và che mặt nhưng lông mi của các phụ nữ vẫn đóng băng mỗi khi họ ra ngoài. Nhiều người nói đùa rằng năm nay khu vực này là nơi không phải hứng chịu hiện tượng ấm lên toàn cầu. Giá lạnh kéo dài cản trở nhiều hoạt động chăn nuôi sản xuất của con người. Một số người tỏ ra hứng thú vì hiện tượng này giúp họ trải nghiệm những điều khác thường. Đàn ông cũng không phải ngoại lệ. Mùa đông khắc nghiệt đem tới cho họ bộ râu trắng xóa. Người dân tỏ ra hứng thú và tìm mọi cách tận hưởng giá lạnh mùa đông. Họ chơi trò tạt nước vào người nhau, ăn kem, đạp xe và nô đùa dưới trời tuyết rơi. Băng giá và tuyết rơi vô tình tạo nên khung cảnh đậm chất Giáng sinh cho những ngôi làng trong khu vực. Tuy vậy, vì tuyết rơi dày và không thể lái xe, người dân phải sử dụng taxi. Đây là nguyên nhân khiến giá taxi tăng cao gấp 3, 4 lần ngày thường. Điều tuyệt vời là các tuyến đường sắt vẫn hoạt động bình thường. Trẻ em trong vùng phải nghỉ học khi nhiệt độ xuống -50 độ C. Chúng đang mong chờ Giáng sinh trắng xóa ở một trong những nơi lạnh nhất thế giới.