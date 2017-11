Phát minh độc: Nhà chống động đất từ... ngực phụ nữ

Nhật Bản nằm ở rìa của vùng địa chấn Thái Bình Dương, động đất có thể được xem là phổ biến và thường xuyên ở đất nước này. Theo thống kê, hàng năm có tới gần 1000 trận động đất lớn nhỏ diễn ra tại Nhật Bản. (Nguồn Sohu) Tuy nhiên, cũng vì thế mà thiết kế kiến trúc ở Nhật Bản không ngừng được cải tiến. (Nguồn Sohu) Theo tính toán, các loại nhà có cấu trúc bằng bê tông cốt thép truyền thống hoặc gỗ không thể chịu nổi áp lực do các trận động đất thường xuyên xảy ra. Vì vậy, các nhà thiết kế Nhật Bản phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng về hình dạng và vật liệu dựng nhà. (Nguồn Sohu) Trong một lần nghiên cứu, họ phát hiện ra rằng bộ ngực của phụ nữ mặc dù bị rung lắc thường xuyên do di chuyển thế nhưng nó vẫn nguyên vẹn và chịu cực ít ảnh hưởng. (Nguồn Sohu) Ngay lập tức, ý tưởng xây dựng những ngôi nhà mái vòm theo hình dáng của bộ ngực phụ nữ được thông qua. (Nguồn Sohu) Vấn đề tiếp theo là vật liệu. Thay vì bê tông cốt thép, các kiến trúc sư Nhật Bản quyết định sẽ xây dựng nhà mái vòm hình dạng ngực phụ nữ bằng vật liệu xốp cách nhiệt Styrofoam. Đặc biệt, loại xốp này được phát triển tiên tiến hơn, bền hơn, an toàn hơn và chịu được lực nén cao hơn. (Nguồn Sohu) Việc sử dụng xốp trong xây dựng sẽ khiến ngôi nhà không cần dầm và trụ, nhờ thế giảm nhẹ được sự cộng hưởng gây ra bởi các trận động đất. Cũng vì thế, nhà mái vòm mạnh mẽ và ổn định hơn so với các ngôi nhà truyền thống. (Nguồn Sohu) Đặc biệt, loại xốp Styrofoam mới này có độ bền rất cao, chống ăn mòn, chống rỉ sét, chống mối mọt cực tốt. Bất kể nắng, gió, mưa bão, những ngôi nhà mái vòm độc đáo này cũng không bị ảnh hưởng nhiều. (Nguồn Sohu) Bên cạnh đó, vật liệu Styrofoam mới cũng có đặc tính cách nhiệt rất cao. Kết hợp với hình dạng mái vòm, cho phép không khí lưu thông theo sự đối lưu và ngăn không cho tụ ở các góc khiến ngôi nhà có thể tiết kiệm nhiều điện năng. (Nguồn Sohu) Điểm cộng của nhà mái vòm mà chúng có thể dùng làm căn hộ đơn hoặc kết hợp một cách rất dễ dàng. Diện tích một căn hộ tiêu chuẩn khoảng 36m², chiều cao ngôi nhà là 3m, có trọng lượng là 80kg. (Nguồn Sohu) Đáng nói, để xây một căn hộ mái vòm như thế này chỉ cần 3 công nhân, làm việc liên tục trong vòng 1 tuần là có thể hoàn thành. Chi phí cũng rẻ hơn rất nhiều so với xây nhà truyền thống. (Nguồn Sohu) Được biết, mới đầu khi ra mắt sản phẩm nhà xốp mái vòm, rất nhiều người đã từ chối sử dụng vì lý do hình dạng nhạy cảm lại không đẹp mắt. Thế nhưng khi thiên tai cứ nối tiếp thiên tai, người dân nhận ra giá trị của loại nhà này và dần dần chấp nhận nó. (Nguồn Sohu) Hiện tại, nhiều người Nhật đã xây những ngôi nhà này để dùng làm nhà ở, khách sạn, nhà tạm trú khi bị ảnh hưởng bởi động đất. (Nguồn Sohu) Một mô hình khách sạn được xây theo kiểu nhà mái vòm bằng xốp ở Nhật Bản. (Nguồn Sohu) Những ngôi nhà có hình dáng nhạy cảm này hiện đang dần được ưa chuộng hơn. (Nguồn Sohu)

Nhật Bản nằm ở rìa của vùng địa chấn Thái Bình Dương, động đất có thể được xem là phổ biến và thường xuyên ở đất nước này. Theo thống kê, hàng năm có tới gần 1000 trận động đất lớn nhỏ diễn ra tại Nhật Bản. (Nguồn Sohu) Tuy nhiên, cũng vì thế mà thiết kế kiến trúc ở Nhật Bản không ngừng được cải tiến. (Nguồn Sohu) Theo tính toán, các loại nhà có cấu trúc bằng bê tông cốt thép truyền thống hoặc gỗ không thể chịu nổi áp lực do các trận động đất thường xuyên xảy ra. Vì vậy, các nhà thiết kế Nhật Bản phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng về hình dạng và vật liệu dựng nhà. (Nguồn Sohu) Trong một lần nghiên cứu, họ phát hiện ra rằng bộ ngực của phụ nữ mặc dù bị rung lắc thường xuyên do di chuyển thế nhưng nó vẫn nguyên vẹn và chịu cực ít ảnh hưởng. (Nguồn Sohu) Ngay lập tức, ý tưởng xây dựng những ngôi nhà mái vòm theo hình dáng của bộ ngực phụ nữ được thông qua. (Nguồn Sohu) Vấn đề tiếp theo là vật liệu. Thay vì bê tông cốt thép, các kiến trúc sư Nhật Bản quyết định sẽ xây dựng nhà mái vòm hình dạng ngực phụ nữ bằng vật liệu xốp cách nhiệt Styrofoam. Đặc biệt, loại xốp này được phát triển tiên tiến hơn, bền hơn, an toàn hơn và chịu được lực nén cao hơn. (Nguồn Sohu) Việc sử dụng xốp trong xây dựng sẽ khiến ngôi nhà không cần dầm và trụ, nhờ thế giảm nhẹ được sự cộng hưởng gây ra bởi các trận động đất. Cũng vì thế, nhà mái vòm mạnh mẽ và ổn định hơn so với các ngôi nhà truyền thống. (Nguồn Sohu) Đặc biệt, loại xốp Styrofoam mới này có độ bền rất cao, chống ăn mòn, chống rỉ sét, chống mối mọt cực tốt. Bất kể nắng, gió, mưa bão, những ngôi nhà mái vòm độc đáo này cũng không bị ảnh hưởng nhiều. (Nguồn Sohu) Bên cạnh đó, vật liệu Styrofoam mới cũng có đặc tính cách nhiệt rất cao. Kết hợp với hình dạng mái vòm, cho phép không khí lưu thông theo sự đối lưu và ngăn không cho tụ ở các góc khiến ngôi nhà có thể tiết kiệm nhiều điện năng. (Nguồn Sohu) Điểm cộng của nhà mái vòm mà chúng có thể dùng làm căn hộ đơn hoặc kết hợp một cách rất dễ dàng. Diện tích một căn hộ tiêu chuẩn khoảng 36m², chiều cao ngôi nhà là 3m, có trọng lượng là 80kg. (Nguồn Sohu) Đáng nói, để xây một căn hộ mái vòm như thế này chỉ cần 3 công nhân, làm việc liên tục trong vòng 1 tuần là có thể hoàn thành. Chi phí cũng rẻ hơn rất nhiều so với xây nhà truyền thống. (Nguồn Sohu) Được biết, mới đầu khi ra mắt sản phẩm nhà xốp mái vòm, rất nhiều người đã từ chối sử dụng vì lý do hình dạng nhạy cảm lại không đẹp mắt. Thế nhưng khi thiên tai cứ nối tiếp thiên tai, người dân nhận ra giá trị của loại nhà này và dần dần chấp nhận nó. (Nguồn Sohu) Hiện tại, nhiều người Nhật đã xây những ngôi nhà này để dùng làm nhà ở, khách sạn, nhà tạm trú khi bị ảnh hưởng bởi động đất. (Nguồn Sohu) Một mô hình khách sạn được xây theo kiểu nhà mái vòm bằng xốp ở Nhật Bản. (Nguồn Sohu) Những ngôi nhà có hình dáng nhạy cảm này hiện đang dần được ưa chuộng hơn. (Nguồn Sohu)