Những vùng đất hóa xứ sở thần tiên khi mùa đông về

Cầu Brooklyn (Mỹ): Cầu Brooklyn được xây dựng năm 1883, bắc qua sông East, nối 2 khu Mahattan và Brooklyn của thành phố New York. Đây là một trong những công trình mang tính lịch sử và là điểm du lịch thu hút của nước Mỹ. Ảnh: Getty Images/EyeEm Premium. Vik (Iceland): Vik là một ngôi làng nhỏ nằm phía nam của Iceland, ngay sát bờ biển và là điểm du lịch rất nổi tiếng của “băng đảo”, với hoạt động cắm trại, ngắm cảnh thiên nhiên. Ảnh: Getty Images/Flickr RF. Một bức ảnh chụp cực quang ở Iceland. Ảnh: Getty Images/Moment RF. Stockholm (Thụy Điển): Thủ đô của Thụy Điển thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm bởi phong cảnh đẹp, các con phố thơ mộng và tòa lâu đài tráng lệ. Đặc biệt vào mùa đông, Stockholm được khoác màu áo trắng khiến khung cảnh càng trở nên mê hoặc hơn. Ảnh: Getty Images/Flickr RF. Thác Godafoss là một trong những ngọn thác ngoạn mục nhất Iceland, nước được đổ từ sông Skjálfandafljót xuống với độ cao 12 m, rộng 30 m. Ảnh: Getty Images/Moment RF. Công viên Arashiyama (Nhật Bản): Arashiyama là công viên nổi tiếng ở Kyoto, Nhật Bản, với phong cảnh lãng mạn và những ngôi đền cổ kính. Mùa đông đến, tuyết phủ dọc lối đi trong rừng tre ở công viên này trông giống như lối đi đến thiên đường. Ảnh: Getty Images/Moment RF. Dãy núi Alaska (Mỹ): Alaska là dãy núi nằm ở tiểu bang Alaska, Mỹ với chiều dài khoảng 650 km. Gồm 9 đỉnh núi, cao nhất là đỉnh Denali 6.168 m, thấp nhất là đỉnh Russell 3.557 m. Alaska là điểm đến quen thuộc của các nhà leo núi khắp thế giới. Ảnh: Getty Images/First Light. Tuyết phủ trắng một khu rừng ở thủ đô Tallinn (Estonia). Ảnh: Getty Images/Flickr RF. Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ): Cappadocia là một trong những kỳ quan nổi tiếng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ,được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới từ năm 1985.Ảnh: Getty Images/Flickr RF. Cảnh tượng mùa đông đầy bí ẩn ở Rannoch Moor, Scotland. Ảnh: Getty. Bức ảnh chụp một đường phố nhỏ ở thành phố Cincinnati, bang Ohio, Mỹ. Mùa đông ở Cincinnati thường có tuyết rơi với nhiệt độ thấp nhất là -18 độ C. Ảnh: Getty Images/Flickr RF. Queenstown (New Zeland): Queenstown là thành phố du lịch nổi tiếng của New Zeland, thu hút du khách bởi môn trượt tuyết. Ảnh: Getty Images/Flickr RF. Canada: Canada nằm ở khu vực Bắc Mỹ, mùa đông kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ xuống tới -25 độ Cvà tuyết trắng phủ khắp nơi. Ảnh: Getty Images/Caiaimage. Shirakawago (Japan): Shirakawago là ngôi làng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, nằm ở tỉnh Gufu, Nhật Bản. Mùa đông, tuyết phủ trên những mái nhà cổ kết hợp ánh đèn điện vào ban đêm khiến ngôi làng giống như một cảnh trong truyện cổ tích. Ảnh: Getty Images/Flickr RF. Nhiều du khách đánh gia rằng mùa đông là thời điểm thích hợp nhất để đến London (Anh), bởi khi đó đường phố lung linh ánh đèn, mọi người quàng những chiếc khăn len to đi mua sắm đón mừng Giáng Sinh tạo nên một cảm giác ấm áp, vui tươi. Ảnh: Getty. Central Park (Mỹ): Công viên Trung tâm thành phố New York là một điểm du lịch thu hút khoảng 25 triệu khách đến thăm mỗi năm. Vào mùa đông, toàn bộ công viên như khoác lên tấm áo trắng, khác hẳn với màu vàng rực của mùa thu trước đó. Ảnh: Getty Images/Image Source. Paris (Pháp): Ở châu Âu, Pháp được coi là nước có mùa đông ấm, bởi tuyết không phủ quá dày hay có bão tuyết như các nơi khác, nhưng vẫn là điểm đến yêu thích của du khách vào mùa đông bởi sự trầm tĩnh, lãng mạn, lôi cuốn khó diễn đạt của nó. Ảnh: Getty Images/Photononstop RM. Chipping Campden (Anh): Chipping Campden là thị trấn xinh đẹp ở Cotswolds, phía nam miền trung nước Anh. Nơi đây có nhiều tòa nhà cổ kính, tráng lệ nằm nép mình bên những sườn đồi. Ảnh: Getty Images/Flickr RF. Gornergrat (Thụy Sĩ): Gornergrat là đỉnh núi cao hơn 3.000 m. Ngồi tàu bánh răng từ làng Zermatt lên đỉnh là một trải nghiệm hấp dẫn cho du khách đến Thụy Sĩ vào mùa đông. Ảnh: Getty Images/Moment RF. Tuyết đóng băng ở thác Niagara. Niagara là ngọn thác nổi tiếng nằm giữa Canada và Mỹ. Ảnh: Getty Images/All Canada Photos. Mùa đông ở hải đăng Portland, Maine, Mỹ. Ngọn hải đăng này được khởi công năm 1787 và hoàn thành năm 1791. Ảnh: Getty. Tromso (Na Uy): Tromso thành phố nằm trên đảo Tromsoya, thuộc quận Troms của Na Uy. Thành phố này thu hút rất đông du khách đến ngắm “mặt trời lúc nửa đêm”. Ảnh: Getty Images/Moment RF. Cực quang ở “thành phố cực Bắc” Hammerfest, Na Uy. Ảnh: Getty Images/LooK.

Cầu Brooklyn (Mỹ): Cầu Brooklyn được xây dựng năm 1883, bắc qua sông East, nối 2 khu Mahattan và Brooklyn của thành phố New York. Đây là một trong những công trình mang tính lịch sử và là điểm du lịch thu hút của nước Mỹ. Ảnh: Getty Images/EyeEm Premium. Vik (Iceland): Vik là một ngôi làng nhỏ nằm phía nam của Iceland, ngay sát bờ biển và là điểm du lịch rất nổi tiếng của “băng đảo”, với hoạt động cắm trại, ngắm cảnh thiên nhiên. Ảnh: Getty Images/Flickr RF. Một bức ảnh chụp cực quang ở Iceland. Ảnh: Getty Images/Moment RF. Stockholm (Thụy Điển): Thủ đô của Thụy Điển thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm bởi phong cảnh đẹp, các con phố thơ mộng và tòa lâu đài tráng lệ. Đặc biệt vào mùa đông, Stockholm được khoác màu áo trắng khiến khung cảnh càng trở nên mê hoặc hơn. Ảnh: Getty Images/Flickr RF. Thác Godafoss là một trong những ngọn thác ngoạn mục nhất Iceland, nước được đổ từ sông Skjálfandafljót xuống với độ cao 12 m, rộng 30 m. Ảnh: Getty Images/Moment RF. Công viên Arashiyama (Nhật Bản): Arashiyama là công viên nổi tiếng ở Kyoto, Nhật Bản, với phong cảnh lãng mạn và những ngôi đền cổ kính. Mùa đông đến, tuyết phủ dọc lối đi trong rừng tre ở công viên này trông giống như lối đi đến thiên đường. Ảnh: Getty Images/Moment RF. Dãy núi Alaska (Mỹ): Alaska là dãy núi nằm ở tiểu bang Alaska, Mỹ với chiều dài khoảng 650 km. Gồm 9 đỉnh núi, cao nhất là đỉnh Denali 6.168 m, thấp nhất là đỉnh Russell 3.557 m. Alaska là điểm đến quen thuộc của các nhà leo núi khắp thế giới. Ảnh: Getty Images/First Light. Tuyết phủ trắng một khu rừng ở thủ đô Tallinn (Estonia). Ảnh: Getty Images/Flickr RF. Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ): Cappadocia là một trong những kỳ quan nổi tiếng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ,được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới từ năm 1985.Ảnh: Getty Images/Flickr RF. Cảnh tượng mùa đông đầy bí ẩn ở Rannoch Moor, Scotland. Ảnh: Getty. Bức ảnh chụp một đường phố nhỏ ở thành phố Cincinnati, bang Ohio, Mỹ. Mùa đông ở Cincinnati thường có tuyết rơi với nhiệt độ thấp nhất là -18 độ C. Ảnh: Getty Images/Flickr RF. Queenstown (New Zeland): Queenstown là thành phố du lịch nổi tiếng của New Zeland, thu hút du khách bởi môn trượt tuyết. Ảnh: Getty Images/Flickr RF. Canada: Canada nằm ở khu vực Bắc Mỹ, mùa đông kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ xuống tới -25 độ Cvà tuyết trắng phủ khắp nơi. Ảnh: Getty Images/Caiaimage. Shirakawago (Japan): Shirakawago là ngôi làng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, nằm ở tỉnh Gufu, Nhật Bản. Mùa đông, tuyết phủ trên những mái nhà cổ kết hợp ánh đèn điện vào ban đêm khiến ngôi làng giống như một cảnh trong truyện cổ tích. Ảnh: Getty Images/Flickr RF. Nhiều du khách đánh gia rằng mùa đông là thời điểm thích hợp nhất để đến London (Anh), bởi khi đó đường phố lung linh ánh đèn, mọi người quàng những chiếc khăn len to đi mua sắm đón mừng Giáng Sinh tạo nên một cảm giác ấm áp, vui tươi. Ảnh: Getty. Central Park (Mỹ): Công viên Trung tâm thành phố New York là một điểm du lịch thu hút khoảng 25 triệu khách đến thăm mỗi năm. Vào mùa đông, toàn bộ công viên như khoác lên tấm áo trắng, khác hẳn với màu vàng rực của mùa thu trước đó. Ảnh: Getty Images/Image Source. Paris (Pháp): Ở châu Âu, Pháp được coi là nước có mùa đông ấm, bởi tuyết không phủ quá dày hay có bão tuyết như các nơi khác, nhưng vẫn là điểm đến yêu thích của du khách vào mùa đông bởi sự trầm tĩnh, lãng mạn, lôi cuốn khó diễn đạt của nó. Ảnh: Getty Images/Photononstop RM. Chipping Campden (Anh): Chipping Campden là thị trấn xinh đẹp ở Cotswolds, phía nam miền trung nước Anh. Nơi đây có nhiều tòa nhà cổ kính, tráng lệ nằm nép mình bên những sườn đồi. Ảnh: Getty Images/Flickr RF. Gornergrat (Thụy Sĩ): Gornergrat là đỉnh núi cao hơn 3.000 m. Ngồi tàu bánh răng từ làng Zermatt lên đỉnh là một trải nghiệm hấp dẫn cho du khách đến Thụy Sĩ vào mùa đông. Ảnh: Getty Images/Moment RF. Tuyết đóng băng ở thác Niagara. Niagara là ngọn thác nổi tiếng nằm giữa Canada và Mỹ. Ảnh: Getty Images/All Canada Photos. Mùa đông ở hải đăng Portland, Maine, Mỹ. Ngọn hải đăng này được khởi công năm 1787 và hoàn thành năm 1791. Ảnh: Getty. Tromso (Na Uy): Tromso thành phố nằm trên đảo Tromsoya, thuộc quận Troms của Na Uy. Thành phố này thu hút rất đông du khách đến ngắm “mặt trời lúc nửa đêm”. Ảnh: Getty Images/Moment RF. Cực quang ở “thành phố cực Bắc” Hammerfest, Na Uy. Ảnh: Getty Images/LooK.