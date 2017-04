Những vụ thoát chết ngoạn mục, kỳ bí nhất thế giới

Người khách này suýt bị chiếc rìu bay ra từ xa tải phía trước văng trúng. Chủ nhân chiếc xe này cần cảm tạ ngôi sao may mắn của mình. Nam du khách này thử đến gần một con cá sấu dài 3,6 m ở sông South Alligator, vùng lãnh thổ phía bắc, Australia. Khi con cá sấu lao lên, chàng trai 27 tuổi này đã may mắn nhảy tránh được. Tình huống này diễn ra như thế nào vẫn là một điều bí ẩn, nhưng rõ ràng chỉ cần một chút nữa thôi là chiếc xe sẽ rơi ra khỏi rào chắn. Máy quay hành trình của chiếc xe này ghi lại khoảnh khắc một con hươu lao ra trước mũi xe. Con hươu nhảy qua đầu nắp capo và suýt bị chiếc xe đâm phải. Kaleb Whitby đã may mắn sống sót khi bị kẹp giữa hai chiếc xe tải trên đường cao tốc ở Oregon (Mỹ). Chàng trai 27 tuổi chỉ bị xây xát nhẹ. Một chiếc xe khác tránh khỏi số phận đen đủi nhờ hình dạng đặc biệt của cây đổ. Nếu không có bức tường gạch, vụ việc này đã trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Người lái tàu này đã thoát chết nhờ chui xuống gầm tàu của mình để tránh một đầu máy khác lao tới với vận tốc 170 km/h. Tài xế ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) suýt rơi xuống một hố sụt lớn xuất hiện đột ngột trên đường cao tốc gần thành phố Nam Xương.

