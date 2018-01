Những sự thật về thời gian ai cũng phải ngạc nhiên

1. Khi bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao ra mắt, ở Pháp vẫn áp dụng biện pháp tử hình bằng máy chém

Bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao đầu tiên phát hành ngày 25/5/1977. Án tử hình bằng máy chém cuối cùng của Pháp được thực thi ngày 10/9/1977. Đây là án tử hình cuối cùng ở Tây Âu. Sau đó máy chém đã chính thức bị bãi bỏ cùng với án tử hình vào năm 1981. 2. Hai người sinh cùng một thời điểm có thể tổ chức sinh nhật vào hai ngày khác nhau

Nguyên nhân là do chênh lệch múi giờ. 3. Martin Luther King Jr., nhà văn Anne Frank và diễn viên Christopher Plummer sinh cùng năm

Nhiều người sẽ có cảm giác nhà hoạt động dân quyền Martin Luther King và nhà văn Anne Frank ở hai thời đại khác nhau, nhưng thực ra họ sinh cùng năm 1929, và diễn viên Hollywood nổi tiếng Christopher Plummer cũng vậy. 4. Nữ Pharaoh của Ai Cập cổ đại Cleopatra sống ở thời đại gần với thời điểm McDonald's ra đời hơn thời điểm Kim Tự Tháp được tạo nên

Tưởng như Cleopatra và kim tự tháp Ai Cập là những biểu tượng của cùng một thời đại, nhưng thực tế Nữ Pharaoh Cleopatra sinh năm 69 TCN, khi đó Kim tự tháo Giza đã được 2471 năm tuổi. Và tính từ năm sinh của Cleopatra đến thời điểm nhà hàng McDonald's đầu tiên ra đời chỉ mới 2024 năm. 5. Đón năm mới 2018 hai lần

Một chiếc máy bay của Hawaii khởi hành từ Auckland (New Zealand) lúc 0 giờ 5 phút ngày 1/1/2018. Các hành khách trên chuyến bay đặc biệt này đã được đón năm mới 2018 hai lần vì chuyến bay hạ cánh ở Honolulu (Hawaii) lúc 10 giờ 16 phút ngày 31/12/2017 theo giờ địa phương. Đây cũng là do sự chênh lệch múi giờ. 6. Cháu của cựu tổng thống Mỹ John Tyler (1790-1862) vẫn còn sống

Cựu tổng thống Mỹ John Tyler sinh ra từ hơn 200 năm trước - năm 1790. Nhưng hai cháu của ông là Lyon Gardiner Tyler Junior và Harisson Raffin Tyler hiện vẫn còn sống. Đó là vì John Tyler có con trai Lyon Gardiner Tyler ở tuổi 63, và Lyon Gardiner Tyler có con ở tuổi 71. 7. Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã sống qua 16 đời tổng thống Mỹ

Nữ hoàng Anh Elizabeth II sinh năm 1926 khi Calvin Coolidge đang giữ chức tổng thống Mỹ. Từ đó đến nay đã có 15 người kế nhiệm. 8. Nếu ta dồn cả lịch sử từ khi Trái Đất hình thành vào 1 năm, thì thời điểm con người xuất hiện là 23 giờ 35 phút ngày 31/12

Hãy tưởng tượng toàn bộ lịch sử Trái Đất được tính là 1 năm, thì ngày 1/12 sẽ là thời điểm đầu tiên xuất hiện động vật có xương sống. Khủng long tuyệt chủng vào ngày 26/12, và con người xuất hiện đầu tiên vào 23 giờ 35 phút ngày 31/12. 9. Chúng ta đang ở thời điểm gần với năm 2033 hơn là năm 2000

Khi nghe cụm từ '10 năm trước' chắc chúng ta vẫn nghĩ về những năm 90 chứ không phải những năm 2000. Thực ra chúng ta đã cách những năm 2000 tới 18 năm, và chỉ còn 15 năm nữa sẽ là năm 2033.

