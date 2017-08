Những sông hồ sôi sùng sục luộc được trứng

Beppu, Nhật Bản: Thành phố Beppu trên đảo Kyushu có hơn 2.900 miệng phun suối nước nóng, tạo ra khoảng 130.000 tấn nước mỗi ngày. Hơi nóng bốc ra từ các miệng phun này khiến du khách nhìn từ xa có cảm tưởng như cả thành phố đang bốc cháy. Ảnh: Amusing Planet. Các suối nước nóng nổi tiếng của Beppy được gọi là “jigoku” hay “địa ngục”. Beppu có 8 jigoku nổi tiếng, với nhiệt độ dao động từ 50 đến 99,5 độ C. Tất nhiên, du khách không thể xuống tắm ở đây, nhưng các suối này là điểm tham quan hút khách của thành phố. Ảnh: Amusing Planet. Umi Jigoku còn được gọi là “địa ngục biển” do có nước màu xanh sáng như đại dương. Tuy nhiên, đừng để bị vẻ đẹp của suối đánh lừa, nước ở đây nóng tới hơn 98 độ C. Bạn có thể thưởng thức món trứng luộc trong suối và bánh pudding ở các cửa hàng quanh đó. Ảnh: Amusing Planet. Sông Boiling, Peru: Nằm ở trung tâm khu vực rừng Amazon trên lãnh thổ Peru, sông Boiling (Nước Sôi) có nhiệt độ cao nhất là 94 độ C. Ảnh: National Geographic. Hệ thống sông dài tổng cộng khoảng 9 km và khoảng 6,2 km cuối sông nước nóng dần. Vào mùa khô, nước đủ nóng để giết chết người. Những động vật nhỏ như bò sát hay lưỡng cư thường xuyên rơi xuống đây và bị luộc chín. Ảnh: World Atlas. Điều kì lạ về dòng sông này là sông khởi nguồn là nước lạnh, sau đó nóng lên và vào ban đêm nhiệt độ nước lại hạ xuống đôi chút. Sông có ý nghĩa tâm linh to lớn với các bộ tộc sống gần đó. Ảnh: National Geographic. Hồ Boiling, Dominica: Hồ nước sôi nằm ở công viên quốc gia Morne Trois Pitons và được công nhận là Di sản Thế giới. Đây là một lỗ phun khí ngập nước nằm cách Roseau khoảng 10 km. Ảnh: Amusing Planet. Lỗ phun ngập nước màu xanh xám thường xuyên bốc hơi nghi ngút. Hồ rộng khoảng 76 m và là suối nước nóng lớn thứ hai thế giới. Ảnh: Tripfreakz. Nước ở rìa hồ nóng khoảng 80-90 độ C. Vùng giữa hồ nóng gấp nhiều lần và chưa đo đạc nhiệt độ chính xác được. Ảnh: Imgur.

Beppu, Nhật Bản: Thành phố Beppu trên đảo Kyushu có hơn 2.900 miệng phun suối nước nóng, tạo ra khoảng 130.000 tấn nước mỗi ngày. Hơi nóng bốc ra từ các miệng phun này khiến du khách nhìn từ xa có cảm tưởng như cả thành phố đang bốc cháy. Ảnh: Amusing Planet. Các suối nước nóng nổi tiếng của Beppy được gọi là “jigoku” hay “địa ngục”. Beppu có 8 jigoku nổi tiếng, với nhiệt độ dao động từ 50 đến 99,5 độ C. Tất nhiên, du khách không thể xuống tắm ở đây, nhưng các suối này là điểm tham quan hút khách của thành phố. Ảnh: Amusing Planet. Umi Jigoku còn được gọi là “địa ngục biển” do có nước màu xanh sáng như đại dương. Tuy nhiên, đừng để bị vẻ đẹp của suối đánh lừa, nước ở đây nóng tới hơn 98 độ C. Bạn có thể thưởng thức món trứng luộc trong suối và bánh pudding ở các cửa hàng quanh đó. Ảnh: Amusing Planet. Sông Boiling, Peru: Nằm ở trung tâm khu vực rừng Amazon trên lãnh thổ Peru, sông Boiling (Nước Sôi) có nhiệt độ cao nhất là 94 độ C. Ảnh: National Geographic. Hệ thống sông dài tổng cộng khoảng 9 km và khoảng 6,2 km cuối sông nước nóng dần. Vào mùa khô, nước đủ nóng để giết chết người. Những động vật nhỏ như bò sát hay lưỡng cư thường xuyên rơi xuống đây và bị luộc chín. Ảnh: World Atlas. Điều kì lạ về dòng sông này là sông khởi nguồn là nước lạnh, sau đó nóng lên và vào ban đêm nhiệt độ nước lại hạ xuống đôi chút. Sông có ý nghĩa tâm linh to lớn với các bộ tộc sống gần đó. Ảnh: National Geographic. Hồ Boiling, Dominica: Hồ nước sôi nằm ở công viên quốc gia Morne Trois Pitons và được công nhận là Di sản Thế giới. Đây là một lỗ phun khí ngập nước nằm cách Roseau khoảng 10 km. Ảnh: Amusing Planet. Lỗ phun ngập nước màu xanh xám thường xuyên bốc hơi nghi ngút. Hồ rộng khoảng 76 m và là suối nước nóng lớn thứ hai thế giới . Ảnh: Tripfreakz. Nước ở rìa hồ nóng khoảng 80-90 độ C. Vùng giữa hồ nóng gấp nhiều lần và chưa đo đạc nhiệt độ chính xác được. Ảnh: Imgur.