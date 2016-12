Những khám phá thú vị về cây tam thất

Cây tam thất thuộc họ nhân sâm, còn được gọi với nhiều tên khác nhau như xuyên tam thất, điền tam thất, sâm tam thất, sâm hoàng liên, sâm vũ diệp, kim bất hoán...Loài cây này ưa sống ở vùng núi cao, khí hậu mát mẻ hoặc trong rừng nhiều bóng râm. Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng là những địa phương trồng nhiều tam thất ở nước ta. Tam thất có phần rễ phình to, có màu đen-vàng-xám. Nụ tam thất nhỏ, hình nắm xôi, nụ mọc đầu cành. Trong khi đó, quả có màu xanh, mọng, màu đỏ khi chín, bên trong có 2 hạt hình bầu dục. Phải mất 3 năm, cây tam thất mới ra hoa. Để thu hoạch củ phải mất tới 7 năm. Tam thất có 2 loại là tam thất Bắc và tam thất nam. Trong đó, tam thất Bắc là loại hiếm và được nhiều người săn đón nhất. Như đã nói ở trên, tam thất có rất nhiều tác dụng chữa bệnh. Cụ thể, tam thất giúp tăng lực, tăng sức đề kháng, điều hòa miễn dịch; bảo vệ tim, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, cầm máu, tiêu máu, tiêu sưng… Ngoài ra, tam thất có vị ngọt hơi đắng, tính ôn. Đây được xem là một vị thuốc quý dành cho phụ nữ, đặc biệt ở tuổi sinh đẻ. Hoa tam thất cũng được xem là một thảo dược quý và trong dân gian từ lâu đã không còn xa lạ gì với loại thảo dược này. Nụ hoa tam thất có thể chữa nhiều bệnh như mất ngủ, huyết áp cao, thiếu máu, xơ gan, làm thuốc giải độc gan… Tam thất được gọi với cái tên như vậy có thể là do cây có từ 3 hoặc 7 lá chét; ngoài ra cũng có lí do khác để loài cây này có tên tam thất là từ khi gieo tới khi ra hoa là 3 năm và thu rễ là 7 năm.

Cây tam thất thuộc họ nhân sâm, còn được gọi với nhiều tên khác nhau như xuyên tam thất, điền tam thất, sâm tam thất, sâm hoàng liên, sâm vũ diệp, kim bất hoán...Loài cây này ưa sống ở vùng núi cao, khí hậu mát mẻ hoặc trong rừng nhiều bóng râm. Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng là những địa phương trồng nhiều tam thất ở nước ta. Tam thất có phần rễ phình to, có màu đen-vàng-xám. Nụ tam thất nhỏ, hình nắm xôi, nụ mọc đầu cành. Trong khi đó, quả có màu xanh, mọng, màu đỏ khi chín, bên trong có 2 hạt hình bầu dục. Phải mất 3 năm, cây tam thất mới ra hoa. Để thu hoạch củ phải mất tới 7 năm. Tam thất có 2 loại là tam thất Bắc và tam thất nam. Trong đó, tam thất Bắc là loại hiếm và được nhiều người săn đón nhất. Như đã nói ở trên, tam thất có rất nhiều tác dụng chữa bệnh. Cụ thể, tam thất giúp tăng lực, tăng sức đề kháng, điều hòa miễn dịch; bảo vệ tim, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, cầm máu, tiêu máu, tiêu sưng… Ngoài ra, tam thất có vị ngọt hơi đắng, tính ôn. Đây được xem là một vị thuốc quý dành cho phụ nữ, đặc biệt ở tuổi sinh đẻ. Hoa tam thất cũng được xem là một thảo dược quý và trong dân gian từ lâu đã không còn xa lạ gì với loại thảo dược này. Nụ hoa tam thất có thể chữa nhiều bệnh như mất ngủ, huyết áp cao, thiếu máu, xơ gan, làm thuốc giải độc gan… Tam thất được gọi với cái tên như vậy có thể là do cây có từ 3 hoặc 7 lá chét; ngoài ra cũng có lí do khác để loài cây này có tên tam thất là từ khi gieo tới khi ra hoa là 3 năm và thu rễ là 7 năm.