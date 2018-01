Những hồ nước “biến hình” đủ màu sắc đẹp đến ngỡ ngàng

10. Laguna Verde

Laguna Verde, một hồ nước mặn, nằm ở phía tây nam của đồng bằng cao của Bolivia. Đối với những người nói tiếng Tây Ban Nha, sẽ không có gì ngạc nhiên trước vẻ đẹp của hồ nước với tên gọi Laguna Verde (Đầm xanh) này. Hồ có một màu xanh tuyệt vời. Nằm dưới chân núi lửa Licancabur, màu xanh lá cây tươi đẹp của nước hồ cộng hưởng với màu vàng đồng của ngọn núi tạo thành một khung cảnh nên thơ. 9. Band-e Amir

Band-e Amir là một chuỗi gồm 6 hồ nước sâu có màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp. Các hồ nước này nằm trên dãy núi cao Hindu Kush ở Trung tâm Afghanistan. Nó cũng trở thành công viên quốc gia đầu tiên của Afghanistan vào năm 2008. Những hồ nước đẹp được hình thành từ nguồn giàu muối khoáng chảy rỉ ra từ các núi đá. Chính hàm lượng khoáng chất cao đã tạo nên màu sắc ấn tượng và nổi bật của hồ. 8. Hồ Pukaki

Hồ Pukaki ở New Zealand có màu xanh kì diệu. Hồ đầy màu sắc được tạo ra bởi các sông băng cách đây nhiều thập kỷ trước. Pukaki là hồ núi lửa lớn thứ hai ở lưu vực Mackenzie, nằm ở Nam Đảo của New Zealand. 7. Laguna Colorada

Laguna Colorada nằm ở Bolivia gần biên giới của Chile. Màu đỏ của nước là do các trầm tích màu đỏ và sắc tố của tảo. Khác với vùng nước biển màu đỏ, Laguna Colorada còn là nơi có nhiều loài chim hồng hạc và một số hòn đảo borax trắng. 6. Kelimutu

Kelimutu Volcano bao gồm 3 hồ khác nhau, nằm cách nhau không xa. Hồ đầu tiên là Tiwu Ata Mbupu, hồ thứ hai là Tiwu Nuwa Muri Koo Fai, hai hồ này có màu xanh khác nhau và Tiwu Ata Polo là hồ có màu đỏ. Nguồn gốc của sự kết hợp màu sắc độc đáo là kết quả của hoạt động núi lửa. Các hồ này là một điểm thu hút khách du lịch phổ biến và cũng thu hút nhiều nhà địa chất. Thực tế là ba hồ có màu sắc khác nhau nhưng chúng cùng nằm trên một ngọn núi lửa. 5. Thác Havasu

Thác Havasu là một phần của Hẻm núi lớn (Grand Canyon) và gắn bó với bộ lạc của Havasupai, bang Arizona, Mỹ. Đây là một trong những ngôi làng xa xôi nhất ở Mỹ và chỉ có thể đến đây bằng những chuyến trực thăng hoặc đi bộ với quãng đường dài 13km từ bãi đậu xe ở Hualapai Hilltop.

Lý do chính để tham quan nơi đây là nước đầy màu sắc và thác nước tuyệt đẹp. Mặt hồ như tấm gương phản chiếu vách đá màu nâu và bầu trời màu xanh. 4. Hồ Moraine

Hồ Moraine, nằm trong Vườn Quốc gia Banff. Hồ này được biết đến với màu xanh tuyệt đẹp của nó. Màu sắc của hồ là do ánh sáng khúc xạ trên bột đá. Hồ Moraine được bao quanh bởi dãy núi Rocky nổi tiếng của Canada. Có nhiều tuyến đường đi bộ leo núi xung quanh hồ Moraine, tuy nhiên bạn cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng để tránh gặp phải loài gấu. 3. Hồ Nakuru

Một trong những điểm thu hút hàng đầu ở Kenya , Hồ Nakuru là một hồ nước rất nhỏ nhắn xinh xắn trong thung lũng. Tảo biển phong phú của hồ thu hút số lượng lớn các loài chim hồng hạc. Có những thời điểm lên tới cả triệu con đậu cùng một lúc. Đáng buồn thay, trong những năm gần đây, số lượng chim hồng hạc đang giảm đi rất nhiều do ô nhiễm môi trường. 2. Jiuzhaigou

Thung lũng Jiuzhaigou của Trung Quốc là nơi có hàng chục hồ nước màu xanh, xanh lá cây và ngọc lam. Người dân địa phương gọi các vùng nước này là "Haizi", nghĩa là "con trai của biển". Những hồ nước đầy màu sắc được tạo ra bởi hoạt động của dòng sông băng và ngày nay nhiều thác nước đổ vào những vùng biển nguyên sơ này. Nước màu đẹp và trong veo khiến du khách có thể nhìn thấu đáy hồ. 1. Hồ Plitvice

Một trong những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu của Croatia là Plitvice. Plitvice bao gồm 16 hồ nước nằm gần biên giới của Bosnia và Herzegovina. Những hồ nước đẹp nổi tiếng với màu sắc độc đáo của chúng, bao gồm màu xanh lục, xanh lam, xanh lam và xám. Màu sắc của hồ thay đổi liên tục, tùy thuộc vào số lượng khoáng chất hoặc thời gian mặt trời chiếu sáng trong ngày.

